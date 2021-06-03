Почему в СССР четверг называли «рыбным» днем

«Четверг - рыбный день», - эта фраза знакома нам с детства. В СССР два раза вводили рыбные дни по разным причинам. Однако люди так и не привыкли есть рыбу.

Кто придумал рыбные дни?

В 1932 году нарком снабжения СССР, а в будущем министр пищевой промышленности, Анастас Микоян всерьез обеспокоился дефицитом мяса. Коллективизация и агрессивные действия властей по сбору продовольственного налога с крестьян привели к кризису свиноводства, сокращению поголовья скота и массовому голоду 1930-33 годов.

Все это привело к тому, что Микоян отдал приказ «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания». Это не обязательно был четверг, но с тех пор один день в неделю заводские и прочие столовые непременно подавали рыбу в самых разных видах: котлеты, биточки, жареную, в рыбном супе. Она богата легкоусвояемым белком, фосфором, йодом и еще множеством полезных витаминов и нутриентов.

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Советская пропаганда работала на полную мощь, рекламируя рыбные продукты всеми возможными способами - от агитплаката до выкладок в магазинах. Появился популярный лозунг, который тиражировали по всем столовым: «Для рыбы в меню есть место всегда! Разнообразят питание рыбные блюда!».

Главрыба

Еще на заре советского государства при наркомате снабжения появилась организация Главрыба - главное управление по рыболовству и рыбной промышленности. В 1939 году рыбе решили выделить особое место и создали целый Народный комиссариат рыбной промышленности. Его возглавила жена министра иностранных дел Молотова Полина Жемчужина.

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Одной из главных ее задач было развитие консервной промышленности. Консервирование в то время было единственным быстрым способом доставить рыбу к столу каждого в огромной стране. Сайра, лосось, шпроты - стараниями Жемчужиной появилось более 50 видов консерв, которые в избытке продавались во всех магазинах.

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Советские хозяйки придумали из них множество рецептов, которые до сих пор популярны, в том числе бутерброды со шпротами или салаты на праздничном столе, от селедки под шубой до «мимозы» из горбуши.

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Кроме того, вплоть до смерти Сталина весьма недорогим и доступным товаром была черная и красная икра. Она была одним из товаров-лидеров экспорта, ее активно добывали и производили на Каспийском море. Но если в царские времена икру ели и любили, советские граждане ее не очень понимали. Поэтому некоторые плакаты даже гласили «заставляй себя есть икру».



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Во время войны рыбное лобби стихло, однако, в 1950-х началось массовое производство такой популярной и дешевой консервы, как «килька в томате». По легенде, генсек Никита Хрущев попробовав ее сказал, что лучше блюда и не придумаешь. «Килька в томате» стала излюбленным блюдом студентов, походников и закуской под выпивку.

В 1960-х власти решили освоить океан, и СССР даже вырвалась в лидеры по лову океанской рыбы. Такая рыба была непривычна, чаще доходила до покупателя лишь в стадии глубокой заморозки, да и готовить ее не умели.

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Почему четверг?

В 1976 году в СССР вновь возник мясной дефицит, и центральный комитет партии постановил ввести «рыбный день», на сей раз закрепив его за четвергом.

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Официально выбор дня был объяснен тем, что именно в четверг сбыт рыбной продукции будет наиболее эффективен. Есть и мнение, что четверг был выбран в назидание верующим (в стране официально царил атеизм), ведь в православии постными днями традиционно являются среда и пятница.

Рабочие такие дни не любили - рыбные блюда в столовой редко были вкусными. Поэтому считалось, что рыбный день мог повлиять на производительность труда - и его поставили ближе к концу недели.

Инспектор качества на консервном производстве Ямало-ненецкой рыбной фабрики, 1972 Владимир Войтенко/TASS Владимир Войтенко/TASS

«Я терпеть не мог четверги, как вспомню запах и вид той столовской рыбы! Старался приносить с собой бутерброды с колбасой или совсем не обедал в этот день», - вспоминает москвич Сергей свою юность в конце 1970-х.

Советские люди любили шутить про рыбный день и дефицит, в народе ходило множество анекдотов и шуток. Например о том, что в четверг даже в борделях бывали русалки.