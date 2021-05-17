Что стоило дороже всего в советском ресторане?

Среди большого количества доступного общепита вроде заводских столовых и молодежных кафе, особняком стояли элитные рестораны, на дверях которых постоянно висели таблички «мест нет», а огромные очереди из желающих пообедать растягивались на всю улицу. Как обычные люди попадали в такие заведения и что они могли себе там позволить?

Входной билет в ползарплаты

В "Зеркальном" зале ресторана "Прага". Игорь Зотин/TASS Игорь Зотин/TASS

Если посмотреть меню советских ресторанов, то кажется, что там было гораздо дешевле, чем сегодня. Так, в 1970-1980-х в «Астории», одном из самых престижных заведений Ленинграда (Санкт-Петербурга), горячие мясные блюда вроде шашлыка или бефстроганова стоили рубль-два, десерты и кофе - 20-30 копеек. Средняя зарплата специалиста в те годы была в районе 150 рублей.

В московском ресторане «Прага» на Арбате или «Арагви» на Тверской очень хороший ужин на двоих стоил рублей 10-15. Но это отнюдь не значило, что все имели возможность туда ходить, ведь попасть за столик было порой дороже ужина. Если днем можно было спокойно взять комплексный обед за 2 рубля без очередей, то вечером на входе приходилось давать чаевые швейцару. В простой ресторан неофициальная стоимость входа была от одного до трех рублей, в хороший - десять, а в заведение типа «Праги» отдавали до 50 рублей в выходные.

Высокие гости в «Седьмом небе»

Посетители во вращающемся ресторане "Седьмое небо", расположенном в Останкинской телебашне. Василий Егоров, Алексей Стужин/TASS Василий Егоров, Алексей Стужин/TASS

В Москве также был ресторан, куда можно было попасть только по билетам, причем с ограничением по времени. «Седьмое небо» на Останкинской телебашне был в советские годы самым высоким в стране - 330 метров над землей. Кроме того, он еще и вращался, делая один оборот за 40 минут. В его залах одновременно могло разместиться не более 80 человек, а потому пускали по билетам. Самый дешевый стоил 7 рублей на человека. Меню было простеньким: бутерброды, майонезные салаты, котлеты в панировке, причем здесь это только разогревалось, так как готовить в телебашне было нельзя из соображений безопасности. Стоило все очень дорого: комплексный обед - около 7 рублей, перекус с алкоголем мог выйти и на 20.

«Рассказывал отец. Они с товарищем пошли в этот ресторан, когда были в командировке в Москве. Скромная закуска и по 100 мл коньяка им обошлись в 45 рублей. Сейчас это кажется смешным и ни о чем, но в советское время это были очень большие деньги», - вспоминают москвичи.

Дары океана в эпоху дефицита

Русские закуски ресторана "Метрополь". М.Анфингер/Sputnik М.Анфингер/Sputnik

Один из зарубежных стереотипов, что русские едят черную икру ложками. На самом деле, рыбная гастрономия всегда была одним из самых дорогих разделов в ресторанных меню, особенно в регионах. Так, в Свердловске (Екатеринбурге) был очень популярный рыбный ресторан «Океан», который открылся в середине 1970-х. В городских магазинах царил дефицит, а здесь было все: и недорогая запеченная семга, и бульон из севрюги, и диетические салаты с кальмарами. «В день зарплаты ходили в «Океан» - обед около двух «рэ» - два расстегая с бульоном и тарталетка с икрой и сливочным маслом», - рассказывают местные.

Рыбное блюдо в ресторане. М.Анфингер/Sputnik М.Анфингер/Sputnik

Цены на все блюда были до 3 рублей за порцию, кроме икры. Деликатес «Икра севрюжья в вазе изо льда» стоил почти 16 рублей - баснословная цена!

Первый разряд для интуристов

Блюда ресторана гостиницы "Интурист" в Москве. Ю.Левянт/Sputnik Ю.Левянт/Sputnik

В некоторых заведениях были отдельные залы для особо важных гостей и иностранных туристов. В той же «Праге», кроме обычного меню, было меню «первого разряда», где филе из телятины с шампиньонами стоило 30 рублей, свиная котлета по-словацки - 20, а икра с маслом и гренками - 54 рубля.

«Как раз в 90-м году был юбилей у моей мамы. Заказать столик в хорошем ресторане тогда было сложно, - вспоминают москвичи. - Мама работала в одной солидной внешнеторговой организации, и через протокольный отдел заказали как раз в «Праге». Оформили как иностранную делегацию. Конечно, все было на высшем уровне. Спиртное там было очень дорогое, поэтому заказали по минимуму, чисто символически. У меня под ногами стояла приличных размеров сумка, наполненная всякими напитками. Как только на столе все заканчивалось, я доставал оттуда что-нибудь и выставлял».

В ресторане при гостинице «Интурист» и вовсе попасть можно было лишь иностранцу или по особому приглашению, так как расплачивались валютой. Зато там можно было попробовать и осетрину на вертеле, и всевозможные закуски с икрой.