5 способов фаршировать кабачки по-русски (РЕЦЕПТЫ)

Это один из тех немногих овощей, который родится у российских дачников в избытке. Поэтому и рецептов с кабачком придумано множество. Делимся самыми лучшими.

Для фаршировки кабачки обычно режут либо кольцами шириной 2 - 4 см, либо "лодочками", когда овощ разрезают на две одинаковые части, а середину освобождают для начинки. Для "лодочек" больше подходят небольшие кабачки цилиндрической формы длиной 15 см. Если у вас тоже сезон кабачков идет полным ходом, скорее определяйтесь с любимой формой и начинкой.

1. Кабачки с мясом

Это домашнее блюдо давно стало классикой советской кухни. В начинку, помимо фарша, можно добавить томаты, рис или другую крупу, которая найдется дома.

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Рецепт: Отварить рис (20 г) до полуготовности. Нарезать лук (0.5 шт) кубиками, морковь среднего размера (1 шт) натереть на терке, обжарить все на растительном масле. Добавить порезанные кубиками помидоры (2 шт), посолить и поперчить. Добавить рис и измельченную зелень. Все перемешать, при необходимости досолить. Один кабачок большого размера или два среднего нарезать кольцами шириной по 4 см. Середину вырезать. Выложить кабачки на пергамент и наполнить начинкой. Сверху кабачки можно накрыть фольгой или помазать сметаной/ майонезом или посыпать тертым сыром. Запекать в разогретой до 180°С духовке 25 минут.

2. Грибной жюльен в кабачках

Традиционный жюльен (грибы в аппетитном сливочном соусе под сырной корочкой) подается в специальной посуде - кокотнице, но кабачок легко может заменить ее.

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Рецепт: Кабачки среднего размера (2 шт) разрезать на части шириной по 4 см. В каждой форме достать ложкой середину так, чтобы дно осталось. Смазать форму для запекания растительным маслом, выложить на нее кабачки и запекать в разогретой до 180°С духовке 15 минут. Обжарить мелко нарезанный лук (1 шт) на сковороде со сливочным маслом (50 г). Добавить мелко нарезанные грибы - подойдут шампиньоны (200 г) и жарить до готовности. Во время жарки можно добавить растительное масло. Затем добавить муку (1 ст. ложка), обжарить, влить молоко (150 мл). Добавить соль и перец. Помешивать, пока соус не загустеет. Заполнить жюльеном формы из кабачков. Сверху посыпать тертым сыром (100 - 150 г). Запекать в духовке 15-20 минут до появления золотистой корочки.

3. Творог с орехами

На праздничном русском столе часто можно увидеть такую закуску - рулетики из баклажанов или кабачков с творожно-ореховой начинкой. Но можно приготовить их в более крупных формах.

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Рецепт: Разрезать кабачки (2 шт.) пополам, вырезать середину (ее пока оставить в стороне), чтобы получились лодочки. Посолить, поперчить и запечь в духовке в форме, смазанной растительным маслом, при 180°С 15 минут. Мякоть двух помидоров (без семечек) нарезать мелкими кубиками, как и болгарский перец, оливки (30 г) и сердцевину кабачка (без семечек). Измельчить чеснок (1 зубчик) и обжарить все овощи на оливковом масле на сковороде до готовности в течение 10 минут. Смешать овощи (вместе с маслом со сковороды) с творогом (80 г), кедровыми (или грецкими) орешками (40 г) и панировочными сухарями (40 г) . Посолить и поперчить по вкусу. Заполнить половинки кабачков начинкой, сверху присыпать еще панировочными сухарями (10 г), орехами (10 г). Сбрызнуть оливковым маслом и запекать в духовке в течение 15 минут в духовке при 180° С. Перед подачей можно еще посыпать петрушкой.

4. С рисом и плавленым сыром

Блюдо называют “Кабачки по-монастырски”, что, скорее всего, объясняется отсутствием мяса в начинке и возможностью готовки во время православного Поста.

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Рецепт: Отварить рис (20 г) до полуготовности. Нарезать лук (0.5 шт) кубиками, морковь среднего размера (1 шт) натереть на терке, обжарить все на растительном масле, посолить и поперчить. Плавленый сыр (70 г) натереть на терке (если плавленого нет, можно взять твердый). Отправить сыр к овощам, перемешать, чтобы сыр начал плавиться. Туда же отправить рис, сливочное масло (5 г) и измельченную зелень. Все перемешать, при необходимости досолить. Один кабачок большого размера или два среднего нарезать кольцами шириной по 4 см. Середину вырезать. Наполнить кольца начинкой, утрамбовать ложкой с двух сторон (рис увеличится при готовке). Выложить кабачки в форму для запекания или в мультиварку. На дно налить 50 мл воды, чтобы они не пригорели. Сверху кабачки можно накрыть фольгой или помазать сметаной/ томатным соусом на выбор. Запекать в разогретой до 180°С духовке 25 минут.

5. С яйцами и зеленью

Кабачки - не хуже авокадо подходят для красивого завтрака. К тому же, они легко усваиваются и богаты полезными минералами и витаминами, в том числе коллагеном.

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Рецепт: Молодые кабачки помыть (2 шт.), обрезать края и разрезать пополам. Чайной ложкой убрать середину. Выложить кабачки на дно формы, налить в нее 50 мл воды. Кабачки посолить и поперчить, поставить в разогретую до 180°С духовку запекаться их на 10 минут. Достать кабачки из духовки и влить в каждую лодочку по яйцу, стараясь не повредить желток. Посолить и посыпать зеленью, например, петрушкой. Запекать в духовке еще примерно 10 минут.