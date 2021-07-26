8 рецептов с лисичками, которые вы просто обязаны попробовать

Вы знали, что лисички это единственные грибы, которые не бывают червивыми? Они еще и сами изгоняют всю лишнюю фауну из организма. Скорее готовьте их на ужин.

Сезон лисичек начинается после летнего солнцестояния, а первый большой урожай грибники собирают после 12 июля, дня святых апостолов Петра и Павла. Существует версия, что лисички появились из золотых крошек хлеба, которым однажды угостили Петра. С тех пор количество блюд, которые можно приготовить с лисичками, неуклонно растет. Вот самые вкусные и проверенные временем!

1. Жареная картошка с лисичками

От одного упоминания этого блюда просыпается аппетит. Жареная картошка - это домашнее блюдо, которое вряд ли будешь готовить для гостей, зато можно смело добавлять лук, чеснок и любое количество свежей зелени.

Legion Media Legion Media

Как приготовить: Очистить и крупно нарезать картофель, репчатый лук, лисички (100 г грибов на 200 г картофеля), выдавить 1 зубчик чеснока через пресс. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить и обжарить на сливочном масле. Сверху посыпать мелко нарезанной петрушкой. Подавать со сметаной.

2. Пироги

И маленькие пирожки, и большие пироги для целой семьи - с начинкой из лисичек все улетает с космической скоростью.

Victoria Drey Victoria Drey

Как приготовить пирожки: Лисички (500 г) промыть, крупные порезать. На сливочном масле 15 минут обжаривать мелко нарезанный лук и грибы. Посолить, добавить сметану (2 ст.ложки), размешать и снять с плиты.

Приготовить опару из 1/3 стакана теплого молока, 5 столовых ложек муки, дрожжей (25 г) и сахара (1 ст.л). Поставить миску с опарой в теплую емкость с водой, накрыть салфеткой и оставить, пока не появится пена. Муку (450 г) просеять в миску, в центре сделать углубление, вбить желтки (2 шт) и, помешивая, влить молоко (250 мл), добавить соль и опару. Все перемешать. Сливочное масло (25 г) растопить и добавить к тесту. Вымесить тесто, уложить в миску, накрыть и поставить в теплое место на 2 часа. Разделить тесто на куски, из них раскатать лепешки и дать подняться. Разложить начинку, края защипнуть. Разложить пирожки на припудренном мукой противне, дать еще подойти. Смазать пирожки желтком и выпекать 30 минут при 180° С.

3. Жюльен с лисичками

Горячую закуску с французским названием "жюльен" можно попробовать практически в любом театре России во время антракта, а можно не ждать театрального сезона и побаловать себя раньше.

Legion Media Legion Media

Как приготовить: Нарезать лук (20 г), лисички (100 г), выдавить чеснок (5 г) через пресс и обжарить на сливочном масле на сковороде. Затем добавить сливки (50 г), щепотку соли, перец и мелко нарезанный укроп и потушить 1 минуту. Все ингредиенты переложить в форму для жюльена, посыпать тертым сыром (50 г) и запекать в духовке 3 минуты при температуре 200°С.

4. Суп с лисичками

Летом и осенью в суповое меню "вливается" грибной суп с его неповторимым ароматом леса.

Legion Media Legion Media

Как приготовить: Очистить морковь и лук, и мелко нарезать. Картофель (400 г) очистить и нарезать крупными кусками. Лисички (300 г) промыть. В кастрюлю налить растительное масло, прогреть, выложить морковь и лук, обжарить 1 минуту. Добавить грибы, обжарить минуту и залить водой. Все перемешать и довести до кипения. Добавить картофель и промытый рис (2 ст.ложки), посолить и варить 15 минут. Суп подавать со сметаной и петрушкой.

5. Рагу с лисичками

Такое рагу готовили еще в русских печах. Сейчас их нет, а любовь к горшочкам и рагу осталась.

Legion Media Legion Media

Как приготовить: Очистить морковь и лук, нарезать и обжарить. Промыть лисички (200 г) и добавить к овощам, посолить и поперчить. Отдельно нарезать болгарский перец и помидор, обжарить. Картофель (2 шт) очистить и мелко нарезать. В горшок выложить все овощи, посолить и запекать в духовке 40 минут при 200°C.

6. Гречка с лисичками

Любые грибы способны украсить гречневую кашу, но лисички ни с чем не сравнятся, благодаря их характерному рыжему цвету.

Legion Media Legion Media

Как приготовить: Отварить гречку в подсоленной воде, добавить сливочное масло и перемешать. Лисички обжарить в глубокой сковороде вместе с порезанным луком, посолить. Гречку добавить к грибам и луку, перемешать и посолить. Готовить еще 10 минут.

7. Пельмени с лисичками

Пельмени с грибами - не самое распространенное блюдо, но только не в Удмуртии, где его называют "губиен пельняни".

Legion Media Legion Media

Как приготовить: В 1 стакан муки добавить щепотку соли, влить 1 ст.ложку растительного масла, ввести 2 яйца. Замесить тесто, завернуть в фольгу и убрать на час в холодильник. В это время лисички (200 г) порезать, посолить и обжарить с измельченным луком в сливочном масле. Картофель (2 шт) отварить и размять в пюре. Смешать с грибами, посолить, добавить яйцо.

Тесто раскатать, вырезать кружки, в центр положить начинку, края защипнуть. Варить в подсоленной воде 7 минут. Подавать со сливочным маслом и сметаной.

8. Лисички маринованные

Этот рецепт идеален, если хочется сохранить вкус лисичек для уютных зимних вечеров.

Legion Media Legion Media

Как приготовить: Вымыть лисички (0.5 кг) и отварить в подсоленной воде 30 минут. Слить воду и переложить в стерилизованную банку. В другой кастрюле отварить мелко порезанный лук (1 шт) и чеснок (3 зубчика) с добавлением специй (перец, гвоздика, кориандр), сахара и соли. В кипящий маринад добавить 1 столовую ложку уксуса, проварить еще минуту, и готовый маринад перелить в банку с лисичками. Осталось закрыть банку, остудить и хранить в холодильнике до подходящего случая.