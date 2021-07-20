5 невероятно вкусных блюд с абрикосами

В Россию абрикосы попали в XVII веке, с тех пор их выращивают на Кавказе, на юге европейской части страны и в Приморье на Дальнем Востоке. Их добавляют к утренней каше или свежему творогу на завтрак, а иногда даже едят ядра косточек. Делимся рецептами с термической обработкой.

1. Ленивые вареники

На 5 порций

Этому нежному творожному блюду абрикосы добавляют легкую кислинку. Удивительно, но такие вареники оценят даже те, кто не любит творог.

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Рецепт: Карамелизовать 10 г сахара в сковороде. Абрикосы (300 г) отделить от косточки, затем абрикосы выложить в сковороду. Добавить мед (40 г) и чайную ложку воды. Абрикосы подержать на среднем огне 3-5 минут. Творог (500 г) смешать с мукой (70 г) и добавить сахар (5 г), все перемешать. Формируем вареники: посыпать стол мукой, сделать две колбаски по 1.5 см в диаметре, немного приплюснуть их, чтобы вареники получились овальными, а не круглыми. Нарезать каждую колбаску наискосок на кусочки по 1 см в ширину. Добавить в воду щепотку сахара и соли, отваривать вареники в течение 2-4 минут. Подавать вареники со сметаной или сливочным маслом и кусочками абрикосов.

2. Манный пирог с абрикосами и орехами

На 6 порций

Этот домашний пирог по текстуре напоминает чизкейк - за счет основы из молока и манной крупы. Верхний слой из абрикосов добавляет летней сочности десерту.

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Рецепт: В кастрюлю налить молоко (400 мл) и довести до кипения, добавить соль (¼ чайной ложки) и ванилин (на кончике ножа). Постоянно помешивая, добавить манную крупу (100 г) и “заварить” эту массу на слабом огне. Остудить под крышкой. Грецкие орехи (60 г) обжарить на сливочном масле (50 г) и измельчить. Желтки двух яиц отделить от белков. Желтки растереть с сахаром (50 г) добела, белки взбить в пену. Форму смазать маслом и посыпать панировочными сухарями (30 г). Аккуратно перемешать манную массу, орехи, желтки и белки. Полученную смесь вылить в форму, сверху выложить половинки абрикосов - шкурками вверх, подойдут даже консервированные (400 г). Пирог посыпать сахарной пудрой (2 ст. ложки) и выпекать в духовке до золотистой корочки - при 180° С в течение 40 минут.

3. Абрикосовое варенье

Для варенья лучше выбирать светло-оранжевые абрикосы - в меру мягкие, одинакового размера, чтобы они пропитались сиропом равномерно. Такое варенье сохранит вкус абрикосов на всю зиму.

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Рецепт: Абрикосы (2 кг) промыть и просушить на бумажном полотенце, разрезать плоды пополам и достать косточки. Поместить абрикосы в кастрюлю и засыпать сахаром (1 кг). Оставить так хотя бы на два часа (можно на ночь), чтобы плоды пустили сок. Поставить кастрюлю на плиту и на медленном огне довести до кипения. Проварить 5 минут, помешивая. Оставить варенье на 20 минут, а потом опять довести до кипения и проварить еще 5 минут. Оставить еще на 20 минут, довести до кипения и проварить 15 минут. Осталось разлить варенье “5-минутку” по заранее стериллизированным банкам и закрыть металлическими крышками.

4. Компот из абрикосов

На 4 порции

Еще до того, как мир захватили лимонад и детокс-коктейли, в России пили компот. Это оптимальный вариант, если у вас недостаточно плодов для варенья, но нравится вкус слегка томленых абрикосов.

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Рецепт: Абрикосы (500 г) промыть в холодной воде и вынуть косточки. В кастрюлю всыпать сахар (¾ стакана), влить 2 стакана горячей воды, размешать, положить фрукты и вскипятить.

5. Бонус: Как засушить абрикосы и получить курагу

Абрикосы можно сохранить на всю зиму, высушив их летом. Для сушки подходят крупные, мягкие, но не перезрелые абрикосы.

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Рецепт: Перед сушкой их нужно помыть, промокнуть бумажным полотенцем, разрезать пополам и достать косточку. Выложить на противень и сушить в духовке при температуре 60-100°С в течение 4-5 часов. Или можно высушить на свежем воздухе на солнце или в тени. Выложить на ровной поверхности, сверху накрыть марлей. Сушить от 10 дней до трех недель, время от времени переворачивая.