10 самых удивительных островов России (ФОТО)

Гигантские круглые камни в Северном Ледовитом океане, остров-вулкан и затопленные горы. А ведь некоторые из этих островов - дело рук человека, а не природы.

1. Остров-вулкан

Legion Media Legion Media

Остров Онекотан на Курилах на две трети состоит из вулканов. Два из них, Креницына и Немо, - действующие, правда, последние извержения были в середине XX века. А один, Тао-Русыр, считается потухшим. У подножий заросших лесами вулканов лежат озера. Кольцевое озеро вокруг Пика Креницына - одно из самых глубоких в России, его максимальная глубина составляет 369 метров, хотя в окружности оно всего 15 км. Из-за такого сложного рельефа прогулка к вулканам острова Онекотан весьма затруднительна. Сам остров давно необитаем, однако здесь есть остатки древних поселений народа айны, которые проживали здесь до конца XIX века.

2. Остров с белыми скалами

Legion Media Legion Media

Еще один удивительный остров Курильской гряды - Итуруп, самый крупный в архипелаге. На севере этого острова есть просто невероятное природное сооружение - Белые скалы. Вообще, это не скалы, они состоят из пемзы и вулканического стекла, поэтому буквально рассыпаются в руках. В древние времена эта часть Итурупа была затоплена, но после извержения вулкана на острове и землетрясения над водой появились скалы - от 40 до 120 метров в высоту.

3. Остров с камнями-шарами

Legion Media Legion Media

Это одно из самых удаленных от цивилизации мест на планете, куда крайне редко добираются люди. Остров Чамп находится в составе архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Здесь практически нет ни растений, ни животных, но по всему острову разбросаны круглые камни разного размера, от нескольких миллиметров до нескольких метров. Кто и когда их сделал, до сих пор остается загадкой.

Подробнее об острове.

4. Остров с каменными лабиринтами

Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0) Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)

Большой Заяцкий остров – одна из главных достопримечательностей Соловецкого архипелага на Белом море. Здесь находится 14 каменных лабиринтов, выложенных древними обитателями этих мест. На сегодняшний день самое подробное научное описание лабиринтов составил этнограф Николай Виноградов в 1927 году, который, однако так и не пришел к окончательному выводу об их назначении. Возможно, они имели ритуальный смысл, а возможно, что исключительно практический - с их помощью могли ловить рыбу.

Подробнее о лабиринтах Русского Севера.

5. Остров-сад

Skif-Kerch (CC BY-SA 4.0) Skif-Kerch (CC BY-SA 4.0)

А вы знали, что Санкт-Петербург стоит на 33 островах, которые соединены мостами и дорогами? И один из самых живописных парков города - Летний сад - это тоже остров с одноименным названием. Это еще и первый регулярный парк Петербурга, который был создан в 1704 году по указанию Петра I. Для создания парка он пригласил лучших архитекторов своего времени. Здесь установлены шикарные фонтаны, элегантные классические скульптуры. Кроме того, этот остров-сад еще и официально входит в состав Государственного Русского музея.

6. Остров-крепость

Legion Media Legion Media

А вот еще один удивительный остров Петербурга, Котлин, где стоит город-крепость Кронштадт. В этом городе можно найти невероятные гидротехнические сооружения прошлых веков: самопишущий прибор для измерения уровня моря, гигантские доки, систему оборонительных фортов и маяков. Кронштадтский фарватер даже включен в список культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО!

Подробнее о секретах Кронштадта.

7. Остров-заброшка с белыми медведями

Люди покинули остров Колючин в Чукотском море 30 лет назад. Сейчас на этом холодном острове лишь заброшенная советская метеостанция, которую облюбовали белые медведи. Они с большим интересом рассматривают деревянные постройки, выглядывают из окон и играют там, где раньше были люди.

8. Остров с гигантскими растениями

Legion Media Legion Media

Самый большой остров России, Сахалин, поражает своей природой. Хотя здесь встречаются более тысячи видов самых разных растений, самое большое удивление, вероятно, вызовут обыкновенные лопухи и прочие травы. Все дело в том, что только на Сахалине они достигают 2-3 метров в высоту! «Если в горах вас застиг дождь - просто сорвите лопух», - шутят (или нет) местные жители.

Почему так происходит? Читайте в нашей статье.

9. Остров затопленных гор

Асафовы острова - популярное место отдыха на реке Волге в Ивановской области. Сейчас здесь только песчаные дюны и сосновые леса, но так было не всегда. До создания Горьковского водохранилища в 1950-х островах здесь был монастырь, старый лесопильный завод и несколько жилых домов. Все это оказалось на дне водохранилища, а то, что осталось в виде островов - это вершины Асафовых гор.

Читайте о затопленных городах тут.

10. Остров-завод

В Каспийском море, недалеко от города Каспийска, находится островной цех машиностроительного завода «Дагдизель», построенный в 1930-х годах для испытаний. Внутри этого сооружения есть и лифт, и общежитие, и прочая необходимая инфраструктура. Однако уже в середине 1960-х сотрудники покинули этот рукотворный остров. О причинах закрытия официально не сообщали.

А еще в России множество удивительных островных монастырей. Вот самые интересные.