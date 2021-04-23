7 фактов о Крайнем Севере, которые вас удивят

Далеко не все холодные территории России географически находятся на севере. Однако в силу особенностей ландшафта многие районы обладают настолько суровым климатом, что их также относят к Крайнему Северу.

1. Крайний Север занимает 2/3 территории России

Синим цветов выделены территории Крайнего Севера, а голубым - приравненные к Крайнему Северу районы. Hellerick (CC BY-SA 3.0) Hellerick (CC BY-SA 3.0)

Понятие Крайнего Севера появилось в Советском Союзе 1930-х годах для обозначения отдаленных районов с тяжелыми условиями для жизни. Большинство из них расположены на вечной мерзлоте, здесь неплодородные почвы и суровые зимы. Но главный критерий - труднодоступность, отсутствие круглогодичной связи с другими районами. Как иногда шутят местные, здесь нет дорог - одни направления.

Географически такими районами считаются Заполярье и Дальний Восток. Однако на законодательном уровне к Крайнему Северу относят гораздо больше территорий, и расположены они не только на севере: сюда также входит часть Урала и Южной Сибири, а именно некоторые районы Тувы и Алтая.

Кроме того, есть районы, которые приравнены к территориям Крайнего Севера. Получается, что вместе с ними Крайний Север занимает примерно 70% всей страны!

2. На Крайнем Севере очень немноголюдно

Отдаленный поселок Тикси в Якутии. Сергей Фомин/Global Look Press Сергей Фомин/Global Look Press

Несмотря на такую огромную территорию, на Крайнем Севере живет менее 12 млн россиян, то есть всего 7% от населения страны. Интересно, что среди жителей Крайнего Севера очень много представителей коренных малочисленных народов. Это поморы, якуты, тувинцы и многие другие. Они нередко ведут тот же традиционный образ жизни, что и сотни лет назад. А вот города Крайнего Севера медленно, но верно пустеют: в советские годы сюда ехали за “длинным рублем”, ведь зарплаты для специалистов были в 5-6 раз выше, чем в центральном России. Многие города и поселки были построены рядом с месторождениями полезных ископаемых, которые после распада СССР приходят в упадок.

Жители перебираются в более теплые края и распродают свои квартиры. Так, в Воркуте двухкомнатная квартира с ремонтом обойдется примерно в 200 тысяч рублей - как один квадратный метр жилья на окраине Москвы. В поселках под Воркутой цены стартуют от 30 тысяч рублей, причем вместе с мебелью. Разумеется, есть и исключения: так, население Салехарда на Ямале увеличивается год от года, и многие местные жители не собираются никуда уезжать.

3. Государство обеспечивает «северный завоз»

Сотрудники МЧС РФ доставляют продовольствие в отдаленные районы Якутии. Пресс-служба МЧС России/Sputnik Пресс-служба МЧС России/Sputnik

Обозначение территорий Крайнего Севера было необходимо, чтобы решить проблемы с поставками необходимых вещей. Каждый год перед зимним сезоном государство организует так называемый «северный завоз» - доставляет в такие районы топливо, лекарства, продовольствие и прочие товары, чаще всего по воздуху или по воде.

Разумеется, в городах и деревнях этих районов есть магазины, однако для частных лиц поставка бывает очень дорогой, что сказывается и на цене для покупателей.

4. На Крайнем Севере дорого

Магазин в Якутии. Barcroft Media/Getty Images Barcroft Media/Getty Images

Вести сельское хозяйство сложно из-за особенностей грунта, привозить из других районов не всегда позволяют погодные условия - вот и получается, что самое дешевое здесь - это квартиры. Сыр здесь стоит в два раза дороже, чем в центральной России, яйца в три, фрукты и овощи в 4-5 раз. Правда, на Крайнем Севере продаются относительно недорого разные виды дичи и рыбы, которых редко можно встретить на «большой земле».

5. Яркие дома против депрессии

Граффити в Салехарде. Мария Плотникова/Sputnik Мария Плотникова/Sputnik

Во многих городах, расположенных на Крайнем Севере, есть традиция раскрашивать многоквартирные дома в яркие цвета. Там, где не хватает солнца и растительности, оранжевые, желтый и розовые здания помогают поднять настроение. Как можно грустить в таком буйстве красок? Только посмотрите на эти великолепные граффити в Салехарде!

6. На Крайнем Севере долгие отпуска и раньше пенсия

Оленеводы Ямала. Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

В советское время льготы для лиц, работающих на Крайнем Севере, были установлены в 1932 году и несколько раз пересматривались. На сегодняшний день люди, которые здесь работают на Крайнем Севере, получают дополнительные 24 дня отпуска (к стандартным 28 дням в год), а в районах, приравненных к Крайнему Северу - 16. Один раз за два года стоимость отпуска оплачивается компанией, а время проезда к месту отпуска не засчитывается.

Если человек отработал более 15 лет на Крайнем Севере, то он имеет право выйти на пенсию на 5 лет раньше, чем обычный россиянин (55 лет у женщин и 60 - у мужчин). На территориях, приравненных к Крайнему Северу, нужно иметь 20-летний стаж работы, чтобы получить такое право.

7. Жители Крайнего Севера привыкли к суровым условиям

Аяр Варламов/Sputnik Аяр Варламов/Sputnik

Людям, которые провели всю жизнь на южных широтах, скорее всего, будет весьма сложно привыкнуть к холодным ветреным зимам и отсутствию солнца. А вот для коренных жителей Крайнего Севера такие условия не будут вызывать особого стресса. Несколько лет назад ученые из Якутии выяснили, что организм северных коренных народов довольно быстро адаптируется к полярной ночи и суровому климату.