Почему на Сахалине растут гигантские лопухи?

Природа Сахалина поражает своим многообразием: на севере острова растут кедры, а на юге можно увидеть тропический бамбук. Хотя здесь встречаются более тысячи видов растений, в том числе, занесенных в Красную книгу, самое большое удивление, вероятно, вызовут обыкновенные лопухи, лабазник и прочие травы. Все дело в том, что только на Сахалине они достигают 2-3 метров в высоту, и это не шутка!

Островной гигантизм

«Если в горах вас застиг дождь - просто сорвите лопух», - так россияне шутят про местные растения. И правда, листом трехметрового растения можно запросто воспользоваться, как зонтиком.

Лабазник (обычный сорняк) достигает двух с половиной метров, что вдвое выше, чем в остальных частях страны. Гречиха (горец сахалинский) вырастает здесь до четырех метров, в том время, как в средней полосе - всего полметра. Местные издания даже публикуют заметки, как избавиться от этого сорняка на огороде, потому что растение быстро приживается и захватывает новые территории.

Научные сотрудники исследуют заросли гигантсих лопухов на Сахалине. Валерий Шустов/Sputnik Валерий Шустов/Sputnik

Огромные растения Сахалина интересовали ученых еще в советское время. Пытаясь найти разгадку, геологи высаживали эти травы в европейской части России, однако лопухи вырастали самыми обыкновенными. Французские специалисты еще в 1935 году пробовали вырастить сахалинскую гречиху, однако ее размеры оказались в итоге самыми обычными. Садовые монстры почему-то получались только на Сахалине.

Конечно, есть люди, которые верят в мистическую причину гигантизма местных растений, но ученые предлагают более научное объяснение. Гигантскими здесь вырастают не все растения, а лишь те, которые растут на местах разломов земной коры. Из-за повышенной тектонической активности на острове именно в этих местах находится переувлажненная почва, богатая медью, церием и хромом, которые могут влиять на рост растений.

Также причиной этого явления ученые называют и островной гигантизм - феномен, при котором отдельные популяции флоры и фауны резко увеличиваются в размерах. Мегатравы встречаются, например, в Новой Зеландии.

Маринованные лопухи

Legion Media Legion Media

Кстати, одно из самых популярных блюд на Сахалине - закуска из этих самых гигантских лопухов: ее делают и дома, и в кафе, и в магазинах. На Сахалине можно попробовать и вовсе неожиданный деликатес - лопух маринованный. Говорят, он по вкусу напоминает мясо.

Собирают дикоросы в мае-июне, когда у них еще мягкие и нежные стебли. Местные жители считают, что лучше всего это делать вдоль ручьев и других влажных мест - так они будут сочнее. Стебли предварительно отмачивают в воде около пяти часов, а затем обжаривают со специями или заготавливают на зиму.

А на десерт из лопуха варят варенье, причем сахар не добавляют: сладость дают сами стебли.