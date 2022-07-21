5 самых интересных маршрутов для автопутешествий по России

Тундра, море и горы - рассказываем, куда лучше всего отправиться любителям исследовать все на своих колесах.

1. Золотое кольцо

Один из самых известных и популярных среди иностранцев туристических маршрутов был придуман еще в 1960-е журналистом Юрием Бычковым. Именно ему пришла в голову идея, что путешествие по древним городам к северо-востоку от Москвы можно закольцевать. Так появилось «Золотое кольцо». В оригинальный маршрут вошло восемь городов:

Сергиев-Посад

Переславль-Залесский

Ростов Великий

Ярославль

Кострома

Иваново

Суздаль

Владимир

В каждом из них сохранился исторический центр, храмы XII века и невероятный аутентичный колорит старой Руси.

Суздаль Legion Media Legion Media

Сегодня бренд «Золотое кольцо России» так популярен, что многие города стремятся попасть в него и стать частью главного культурного наследия средней полосы. Из достойных отметим Плес, Рыбинск, Калязин, Муром, Мышкин. В любом случае в десятках населенных пунктов по дороге вы увидите и потрясающие храмы, и музеи народных ремесел, и конечно, отличные ресторанчики с русской кухней.

2. Карелия

Горный парк "Рускеала" Legion Media Legion Media

Во время пандемии и закрытых границ жители России заново открыли для себя карельские красоты и природное торжество озер, водопадов, каменистых скал и северных хвойных лесов. Это место остается популярным для внутреннего туризма и сейчас.

Начать путешествие можно из Санкт-Петербурга и обогнув Ладожское озеро доехать до города Сортавала. Переночевав там, с утра пораньше отправляйтесь в природный парк Рускеала, чтобы насладиться всем многообразием карельской природы (и традиционной кухни) сразу.

После этого стоит доехать до столицы республики - города Петрозаводск, что уже на Онежском озере. Прямо отсюда можно добраться на теплоходе или скоростном катере до острова Кижи, где находятся уникальные деревянные церкви XVIII века, но туда можно добраться и на пароме. (Или сделать небольшой крюк на машине, подъехав как можно ближе, но на остров все равно придется на чем-то плыть). От Петрозаводска обратно до Санкт-Петербурга около 5 часов езды.

О других самых красивых местах Карелии читайте тут.

3. Русский Север

Териберка Лев Федосеев/TASS Лев Федосеев/TASS

Прямо из Карелии отважные путешественники могут отправиться еще дальше - на настоящий север. Андрей Артюхов, президент Лиги караванеров, исколесивший всю страну, советует выбрать один из двух маршрутов, очень красивых и познавательных как с точки зрения природы, так и культурного наследия.

Первый проходит через всю Карелию и до Кольского полуострова и Мурманской области. «От Мурманска до города Заполярный - самая красивая дорога по нашей северной арктической тундре», - говорит Андрей и также советует посетить знаменитую Териберку - деревню на Белом море, где Андрей Звягинцев снимал свой фильм «Левиафан»: «Маршрут получается кольцевым и по пути обратно можно посмотреть Карелию с другой стороны».

Другой маршрут пролегает до Архангельска. «Это уже совсем другой север, хоть и арктическая зона, но это уже наш русский Север», – объясняет Артюхов. Маршрут пролегает через старинные города - Вологда, Вытегра, Медвежьегорск. По дороге можно встретить древние церкви и монастыри, а также деревенские дома с резными наличниками, и конечно, красивейшую северную природу - хвойные леса и озера.

Читайте про 5 самых красивых мест Русского Севера.

4. Алтай

Чуй-Оозы - место слияния рек Чуя и Катунь (на 714 км Чуйского тракта) Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Алтайские горы - настоящее место силы, а автомобильная дорога «Чуйский тракт» считается, пожалуй, самой живописной в России. Начать путешествие можно вообще из другого региона, из сердца Сибири - Новосибирска – и в итоге проехать почти тысячу километров до самой границы с Монголией. По пути будет такие крупные города, как Барнаул (столица Алтайского края), красавец Бийск, - и наконец Горно-Алтайск, столица республики Алтай.

Эта историческая торговая дорога, которую еще называют «Сибирский Шелковый путь», начинается в степи, идет вдоль берега реки Обь и горной реки Катунь, а затем, пересекает Чергинский хребет, попадая прямо в Алтайские горы.

Смотрите наше видеоприключение о Чуйском тракте тут.

5. На море!

Балаклава, Крым Legion Media Legion Media

Тысячи автокараванов с россиянами каждое лето тянутся на юг, наслаждаться солнцем и теплым морем (в основном Черным, но также Азовским и Каспийским). Для заядлых путешественников эта дорога уже кажется изъезженной вдоль и поперек, но в первый раз путь на юг оставляет неизгладимые впечатления. За окном меняются пейзажи: реки, леса и степи, ржаные поля и плантации подсолнечника.

А потом прямо уперевшись в черноморское побережье, можно свернуть в сторону Сочи и Кавказа, или наоборот устремиться к Таманскому полуострову и по новому мосту въехать в Крым. Серпантин вдоль его южного берега подарит туристу потрясающие виды - горно-морские ландшафты, а также царские дворцы и дачи художников и писателей.

Читайте подробнее о том, что можно посмотреть по дороге из Москвы на море.

Как подготовиться к автопутешествию по России

Кемпинг фестиваля "Extreme Крым" Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Путешествовать по России на машине или автодоме - безопасно и комфортно, это отмечали даже многочисленные иностранные туристы из Германии, Франции, Словакии, Словении и стран Балтии, которые приезжали до пандемии. «У нас него есть друзья, туристы из Германии, которые уже 10 лет путешествуют по России на своем автодоме, и у них ни разу не было никаких приключений», - говорит Андрей Артюхов. По его словам, найти кемпинг для автодома, а уж тем более гостевой дом для автопутешественника можно абсолютно везде. И каждый год появляется все больше новых кемпингов и оборудованных стоянок.

Всем, кто путешествует на авто по России, следует заранее спланировать дорогу - особенно, отдых и заправки, поскольку на отдаленных направления АЗС могут находиться в некотором отдалении друг от друга. «Нужно следить, чтобы автомобиль всегда был заправлен не меньше, чем на полбака. То есть после трех часов пути - а это где-то 250 км - лучше остановиться, отдохнуть и заправиться», - советует Андрей Артюхов.

C 4 по 7 августа 2022 года на ВДНХ в Москве пройдет российский туристический форум «Путешествуй», где примет участие и спецпроект Russia Beyond «Россия: 85 приключений».