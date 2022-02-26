Что можно увидеть в Чечне из окна автомобиля? (ФОТО)

Подъезжаем к блокпосту в горах, останавливаемся в легкой растерянности. К нам идут бородачи в камуфляже и с автоматами. Один наклоняется к самому окну и, услышав, что мы журналисты, широко улыбается и с совершенно детским любопытством спрашивает: «А что это за машина?»

Кавказ 😍 Exeed пресс офис Exeed пресс офис

Узнав, что это совсем новый китайский внедорожник Exeed VX, восхищенно цокают языком, спрашивают, как он справляется с дорогой и дорог ли. Еще пару минут с любопытством его осматривают и отпускают нас, пожелав быть осторожными, потому что в горах скользко.

Аэропорт

Уже по прилету в аэропорт столицы Чечни города Грозный чувствуется местный северо-кавказский колорит. Новый с иголочки аэропорт, солидные мужчины в меховых шапках, на стене здания аэропорта огромное фото отца нынешнего главы Чечни Ахмата-хаджи Кадырова (он трагически погиб во время теракта в 2004). Собственно аэропорт назван его именем, как и многое в Чечне. А портреты Кадырова-старшего, часто рядом с портретом Рамзана Кадырова и президента России Владимира Путина, будут сопровождать путешественника по всей республике - они встречаются на административных зданиях, на стенах университетов и колледжей, повсюду.

На выходе из аэропорта упираемся в великолепную мечеть имени соратника Ахмата Кадырова Юсупа Сакказова. Ее открыли в 2011 году, но она до сих пор выглядит новой и сияющей.

Улицы Грозного

Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном Ольга Власова Ольга Власова

Улицы Грозного тоже поражают новизной. Симпатичные, необычно отделанные цветным стеклом и плиткой фасады старых советских пяти- и девятиэтажек делают их совершенно неузнаваемыми. Как говорят жители города, такой дизайнерский изыск по реновации старых зданий вовсе не был прихотью властей города. Эти дома жестоко пострадали в войне, которая хотя официально закончилась в 2000 году, но режим «контртеррористической операции» был отменен только в 2009.

Новая архитектура Грозного Ольга Власова Ольга Власова

Грозный был настолько сильно разрушен, что в какой-то момент даже обсуждался вопрос о переносе столицы в другой чеченский город Гудермес. Эти живые свидетельства трагедии можно было, конечно, просто подлатать и подкрасить, но тогда бы они остались печальными памятниками недавней войны. Необычный дизайн превратил их в элементы нового времени, новой жизни.

Музей Чеченской республики в Грозном Ольга Власова Ольга Власова

Изрядное количество полуразрушенных зданий были совершенно не пригодны для восстановления и на их месте возвели новые. Где-то, например, на проспекте Владимира Путина, взамен полностью разрушенных домов сталинской эпохи были построены их точные реплики. Новоделы выдает только свежий сияющий камень на фасадах.

Новостройки Грозного Ольга Власова Ольга Власова

Много в Грозном и абсолютно новых по замыслу и дизайну строений. И это не только уже хорошо известный Грозный-сити с его небоскребами, но и модернистские торговые центры и стадионы.

В центре Грозного разбирают елку после Нового года Ольга Власова Ольга Власова

Прохожих на улицах немного, иногда кажется что город великоват для того количества жителей, которое в нем живет (сегодня там проживает чуть больше 300 тысяч). Хотя, возможно, это впечатление человека, испорченного теснотой существования в мегаполисе.

Считается, что замужние чеченки должны покрывать головы Александр Кобенко Александр Кобенко

По улицам передвигаются стайки веселых девушек, многие студентки, кто-то с покрытой по местной традиции головой, кто-то нет.

На улицах Грозного Ольга Власова Ольга Власова

Мечети

Сельские мечети в Чечне архитектурно часто похожи на церкви Ольга Власова Ольга Власова

Доминирующими строениями Чечни, являются, конечно, новые мечети, которые в изобилии строятся в республике.

Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном Ольга Власова Ольга Власова

Главная – невероятной роскоши и красоты, которая претендует на звание самой большой мечети в Европе - это «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова. Ее прообразом послужил такой мировой памятник архитектуры, как легендарная Голубая мечеть в Стамбуле. Несмотря на свой масштаб, сооружена она была в рекордно-короткий срок – за два с небольшим года.

Мечеть «Гордость мусульман» в г.Шали Ольга Власова Ольга Власова

Она вмещает в себя более 10 тысяч человек и окружена огромным парком на берегу реки Сунжа. Кроме того, вокруг нее расположен так называемый исламский комплекс, куда входят Российский исламский университет им. Кунта-Хаджи и Духовное управление мусульман Чеченской республики.

Перед входом в мечеть Александр Кобенко Александр Кобенко

Вторая по значимости, столь же огромная и прекрасная, - это «Гордость мусульман» в местечке Шали. Третья в городе Аргун – совершенно иная по стилистике. Она выполнена в современном модернистском стиле и называется «Сердце матери» (она посвящена матери Рамзана Кадырова).

Центральная мечеть селения Беной Ольга Власова Ольга Власова

Однако, кроме этих выдающихся во всех отношениях мечетей, в республике действует и активно строится масса небольших их «сестер».

Горы

Древние горы, вероятно, - одна из главных достопримечательностей Чечни сегодня. Они не сразу окружают путешественника: сам Грозный и аэропорт расположены на обширной плоской равнине, где ничто не напоминает о горных вершинах. Именно в этой местности очень развито сельское хозяйство, так как мягкий климат и плодородные земли позволяют заниматься не только животноводством, но и земледелием. Зимы здесь не бывают суровыми и температура очень редко и ненадолго может опуститься чуть ниже нуля.

Озеро Казеной-Ам Ольга Власова Ольга Власова

Однако буквально полчаса на машине в сторону озера Казеной-ам (на границе с другой северокавказской республикой Дагестан), и горы начинают обступать вас и стремительно закручиваться серпантинами. Дороги довольно хороши и мой свежий китайский внедорожник Exeed VX даже слишком легко с ними справляется. Однако, не хватает ограждений, поэтому водитель должен быть очень аккуратен. Также далеко не везде есть разметка, это особенно неприятно ночью, когда машина могла бы следовать ей сама.

Тейповая башня Exeed пресс офис Exeed пресс офис

В самых разных местах можно неожиданно наткнуться на тейповую или родовую башню. Подобные сооружения характерны в целом для всех народов северного Кавказа.

В этих башнях в древности мужчины рода могли укрываться в случае возникновения опасности кровной мести со стороны другого рода. Сегодня они поражают путешественника своей мощью и уединенностью.

Эта деревянная избушка тоже мечеть, озеро Казеной-Ам Ольга Власова Ольга Власова

Горный ландшафт Чечни довольно разнообразен. Для любителей суровой красоты здесь есть пустынные скалистые местности, прерываемые кое-где живописными озерами. Однако есть и так называемые влажные горы, заросшие лесами, где по вертикальным изумрудным пастбищам ходят овцы.

Озеро Казеной-Ам Ольга Власова Ольга Власова

Погода в горах зимой, правда, очень переменчива, поэтому в тот день, когда я забиралась на «влажные» горы, сначала шел стеной дождь, а при подъеме выше он превратился в снежную стену с нулевой видимостью. И можно было лишь догадываться о том, как прекрасен вид по сторонам. Горные дороги в такое время мгновенно становятся опасны и трудны для проезда. Поэтому, если вы решите познакомиться с чеченскими красотами поближе, выбирайте все-таки теплое время года и правильный автомобиль.