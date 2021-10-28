Что можно увидеть из окна на Транссибирской магистрали?

Почти семь дней в пути, 9300 км и 145 остановок. Можно ли на ходу увидеть медведей и других диких зверей?

Леса

Первый день в пути... Legion Media Legion Media

Леса составляют бОльшую часть путешествия. Иногда пейзаж из бесконечной череды деревьев за окном может часами не меняться. Многие пассажиры находят это своеобразной медитацией, которую сопровождает мерный стук колес.

Однако леса не везде одинаковые. В первый же день пути лиственный лес с березами сменяется массивными елями. А на второй день поезд подъезжает к Уральским горам, и за окном появляются низкие сосны, которые растут в ущельях и распадках между горными хребтами.

Legion Media Legion Media

«Распадки на речке Вишере, на мой вкус, - самый красивый пейзаж из всех, увиденных нами за шесть дней», - пишет журналист Юрий Лепский.

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке уже очень много хвойной тайги - где-то там обитают медведи и амурские тигры. Однако увидеть их из окна поезда вряд ли возможно.

Степь

Степи в Омской области Александр Беляев Александр Беляев

В конце второго дня, когда поезд переваливает Уральский хребет и попадает в азиатскую часть России, он приближается к границе с Казахстаном. Уже более редкие леса неожиданно пропадают, и за окном возникает практически пустыня. Плоская степь не меняется в течение полутора часов пути. Так начинается Западная Сибирь.

Сибирь

Дьявольский мост на Дальнем Востоке A. L. (loading) (CC BY-SA 4.0) A. L. (loading) (CC BY-SA 4.0)

Название железной дороги говорит само за себя - оно пересекает Сибирь. И бОльшая часть пути составляет именно она, бесконечная Сибирь. Однако это далеко не только тайга и снег. Это и города, и горы, и много еще чего - собственно, почти вся Россия. «Сибирь цветная: березы — бежевые, вспаханные поля — коричневые, русские поезда — красные, луга - зеленые, небо - голубое, двери и крыши автомобилей - синие», - вот что говорил фотограф Тодд Селби, который проехал по «Великому Сибирскому пути» по маршруту из Парижа в Шанхай.

Реки

Енисей Ninaras (CC BY-SA 4.0) Ninaras (CC BY-SA 4.0)

Проезжая через всю страну, поезд пересекает и все главные реки. Кама, Обь, Енисей, Амур… И еще несколько более мелких. Состав преодолевает мосты неспешно, так что широкие реки можно рассмотреть во всей красе.

Кстати, еще недавно в Красноярске маршрут Транссиба проходил по железнодорожному мосту через Енисей, который получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже еще в 1900 году. Жюри возглавлял сам Гюстав Эйфель. В советское время для повышения пропускной способности построили два новых моста, а в 2007 году старый «царский» мост разобрали.

Железнодорожный мост через Енисей Legion Media Legion Media

«Мне очень понравились закаты над большими реками — Волгой и Амуром. Невероятно красиво!» - рассказал австрийский фотограф Георг Валльнер, проделавший путь по Транссибу в 2019 году.

Вокзалы

На одной из станций Транссиба Legion Media Legion Media

Для тех, кто любит поезда и железные дороги, это путешествие настоящий рай. Сложно представить, где еще можно увидеть столько самых разных вокзалов, станций, полустанков. Бесконечные рельсы дороги, построенной еще в конце XIX века, тянутся, виляют, поворачивают. А поезда несутся навстречу. На больших станциях неискушенный путешественник может поразиться количеству основных и запасных путей, а также бесконечным вагонам, товарным поездам с углем, цистернами и самыми разными грузами. И конечно пассажирским поездам самых разных мастей и пассажирам из самых разных уголков страны.

Вокзал станции Слюдянка Legion Media Legion Media

Самыми красивыми на этой пути оказываются вокзалы - некоторые из них поражают советским шиком и монументализмом, многие были построены еще в царские времена. А вокзал в городе Слюдянка, например, весь построен из мрамора! В крупных городах поезд останавливается на долгое время, иногда на час (самая длинная остановка в Хабаровске - 70 минут), так что можно рассмотреть вокзалы со всех сторон. Читайте здесь про самые красивые (по мнению нашей редакции).

Байкал

Байкал из окна поезда Legion Media Legion Media

К концу третьего дня пути поезд внезапно выезжает из очередного тоннеля и оказывается прямо на озере Байкал. Кругобайкальская железная дорога дает путешественнику счастье в течение более двух часов наблюдать за одним из самых больших в мире озер.

Legion Media Legion Media

Не пропустите этот момент - от вышеупомянутой станции Слюдянка до станции Мысовая.

Горы

Кругобайкальская железная дорога Legion Media Legion Media

Горы начинаются после Перми - поезд переезжает «водораздел» России - Уральский хребет – и берет курс к югу, где путешественника поджидают верхушки Саян. К югу от Байкала пассажир увидит уникальный горный хребет Хамар-Дабан, поезд некоторое время идет вдоль гор. Вершины можно увидеть и проезжая сквозь Бурятию от Улан-Удэ до Читы, столицы Забайкальского края. На Дальнем Востоке - в Амурской области и Еврейской автономной области - поезд пересекает Хинганский горный хребет и проезжает через семь Хинганских тоннелей, некоторые из них достигают 2 км в длину. На Уссурийском участке железной дороги через Хабаровский и Приморский край за окном можно увидеть горную гряду Сихотэ-Алинь - совсем рядом проходит граница с Китаем.

Города

Улан-Удэ Legion Media Legion Media

Транссибирская магистраль проходит через 90 городов России. Из Москвы поезд идет:

через старинные Ярославль и Кострому,

через главные города Урала Пермь и Екатеринбург,

через сибирские города-миллионники Новосибирск и Красноярск,

через Иркутск, куда ссылали в царское время повстанцев-декабристов,

через столицу буддистской Бурятии Улан-Удэ

и через Биробиджан, столицу Еврейской автономной области (вы знали, что в России такая есть?).

И наконец путь заканчивается в самых азиатских городах России - Хабаровске и Владивостоке. Если проедете по всем этим городам, то сможете ощутить многообразие нашей страны. Особенно, если сойти с поезда и погулять хотя бы в некоторых. А вот наши советы по главным остановкам, которые нужно сделать на Транссибе.

Но кроме этих больших городов, из окна поезда можно увидеть покосившиеся дома, заброшенные деревеньки, старые церквушки. А также россиян, которые живут вдоль железной дороги, которые здесь работают и передвигаются по ней.