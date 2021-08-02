10 главных остановок на Транссибирской магистрали

Многие мечтают проехать по самой длинной в мире железной дороге, но неделя безостановочного пути пугает. Мы предлагаем список самых захватывающих мест, где точно стоит сойти с поезда.

Протяженность Транссибирской магистрали более 9,2 тыс. км. От Москвы до Владивостока она соединяет между собой многие крупные города Урала, Сибири и Дальнего Востока. Путешествуя по ней, можно посмотреть практически всю Россию. И еще один бонус - билет на поезд предполагает, что вы можете сойти на любой станции, а потом вернуться бесплатно в случае наличия свободных мест. Вот места, где вышли бы мы - и время в пути от Москвы.

1. Ярославль, 4 часа 3 минуты

Вид на стрелку Волги и Которосли Legion Media Legion Media

Поезд из Москвы отправляется с Ярославского вокзала, и славный город Ярославль - одна из первых остановок на его пути. Древний город был основан князем Ярославом Мудрым еще в 1010 году.

Ярославль - негласная столица «Золотого кольца», населенная сотнями православных храмов и монастырей. Непременно посетите Ярославский музей-заповедник за массивными стенами бывшего Спасо-Преображенского монастыря. Зайдите в главный собор, а также посмотрите на живой герб Ярославля медведицу Машу.

2. Пермь, 1 день 2 часа 36 минут

Краеведческий музей в Перми Legion Media Legion Media

Это одновременно крупный промышленный город и уральский культурный центр. Здесь есть прославленный театр оперы и балета и крупный драматический театр с неожиданным названием «Театр». Есть и собственный (редкость в России) музей современного искусства PERMM, созданный в 2009 году в здании бывшего Речного вокзала.

В городе нужно непременно прокатиться на корабле по реке Каме, а на набережной сфотографироваться на фоне визитной карточки города - крупного лэнд-арт объекта Бориса Матросова «Счастье не за горами».

3. Екатеринбург, 1 день 8 часов 43 минуты

Городок чекистов в Екатеринбурге Павел Лисицын/Sputnik Павел Лисицын/Sputnik

Индустриальный город-миллионник - столица Урала, а также родина первого президента России Бориса Ельцина.

Непременно посетите архитектурный памятник «Городок чекистов» - это квартал жилых домов и общежитий, построенный в 1920-30-х в стиле конструктивизма. Он был предназначен для руководства НКВД (отсюда и пошло его неофициальное название).

4. Тюмень, 1 день 14 часов 38 минут

Набережная в Тюмени Legion Media Legion Media

Тюмень можно считать нефтяным центром России. При этом город несколько раз признавали самым комфортным для жизни в стране. Здесь нужно гулять по набережной реки Тура, кататься на аттракционах в Городском парке культуры и отдыха, а также смотреть Свято-Троицкий монастырь и Знаменский Кафедральный собор, построенные в необычном стиле сибирского барокко. Кстати, в Тюмени есть очень прогрессивный университет, где учится и преподает масса иностранцев.

В двух часах езды от Тюмени (к сожалению, не по пути Транссиба) находится старинный Тобольск, который в XVII-XVIII веках был опорным пунктом освоения Сибири. Здесь даже есть каменный кремль!

5. Омск, 1 день 22 часа 41 минута

Вид на Успенский собор и центр города Legion Media Legion Media

Омск известен на весь мир тем, что здесь провел четыре года ссылки Федор Достоевский. Его памяти посвящен городской литературный музей, который изучает наследие сибирских писателей. В Омске также есть уникальное метро, самое короткое в мире - в нем всего одна станция. Читайте подробнее, как ее используют, тут.

Непременно сходите здесь на игру Континентальной хоккейной лиги: местная команда «Авангард» - один из сильнейших клубов в стране. (Временно играет домашние матчи в Балашихе, но в 2022 году вернется в Омск на новенький стадион)

6. Новосибирск, 2 дня 7 часов 20 минут

Метромост через Обь Фёдор Филатов (CC BY-SA 4.0) Фёдор Филатов (CC BY-SA 4.0)

Новосибирск считается столицей… Угадайте чего! Правильно - Сибири. Город был основан в XIX веке именно как пункт на пути строящегося Транссиба. И даже раньше самого города здесь был возведен мост через реку Обь, он есть и на гербе Новосибирска.

Сейчас это город-миллионник с множеством развлечений, от музеев и театров до большого зоопарка и цирка. Непременно стоит посмотреть на краснокирпичный Собор Александра Невского, первое каменное здание города.

7. Красноярск, 2 дня 20 часов 42 минуты

Красноярские Столбы Legion Media Legion Media

В Красноярске можно прочувствовать всю мощь Сибири - длинные проспекты, огромные пространства и великая река Енисей. Кстати, достопримечательности города изображены на 10-рублевой купюре.

Здесь стоит посетить краеведческий музей, а также музейный центр «Площадь Мира», в котором современное искусство причудливым образом совмещено с советским. Между двумя зданиями музея можно прогуляться по набережной Енисея и полюбоваться мостами через реку.

Недалеко от города есть уникальный природный заповедник «Красноярские Столбы».

8. Иркутск, 3 дня 15 часов 41 минута

Озеро Байкал Legion Media Legion Media

Вот вы и в середине пути, подобрались к городу, где отбывали свою ссылку знаменитые декабристы, участники восстания против самодержавия 1825 года на Сенатской площади Петербурга. Им в городе посвящен историко-мемориальный музей.

Но конечно, главная достопримечательность, за которой едут в Иркутск - это озеро Байкал, ближайшая береговая точка которого находится в часе езды от города. Почитайте тут историю из первых уст о том, как съездить на самое большое озеро в мире зимой и влюбиться.

9. Улан-Удэ, 4 дня 7 минут

Памятник В.И.Ленину в Улан-Удэ Legion Media Legion Media

Если нет времени съездить к Байкалу, не переживайте - вы непременно увидите его из окна поезда - от Иркутска в Улан-Удэ дорога идет вдоль берега озера, делая остановки по 2 минуты.

Если вы сойдете с поезда в столице Бурятии, это, возможно, станет вашим самым необычным приключением этого путешествия. Эта местность на границе с Монголией известна своими древними буддистскими традициями. Недалеко от города находится важный буддистский центр России - Иволгинский дацан. В Улан-Удэ даже православный Одигитриевский собор больше напоминает буддистскую ступу.

Иволгинский дацан Legion Media Legion Media

Здесь же расположен и необычный памятник Владимиру Ленину в виде его же огромной головы.

10. Хабаровск, 6 дней 8 часов

Мост через Амур в Хабаровске Legion Media Legion Media

Еще каких-то 14 часов и вы во Владивостоке! А пока добро пожаловать в столицу Хабаровского края и уже самый что ни на есть Дальний Восток. Город находится на реке Амур недалеко от границы с Китаем. Через реку идет трехкилометровый мост, который в народе называют «Амурское чудо».

Кстати, в 75 километрах от Хабаровска, в деревне местной народности нанайцев, была найдена резьба по камню - «петроглифы», которые датируются 12 тыс. лет до н.э.