10 главных остановок на Транссибирской магистрали

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Russia Beyond

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Многие мечтают проехать по самой длинной в мире железной дороге, но неделя безостановочного пути пугает. Мы предлагаем список самых захватывающих мест, где точно стоит сойти с поезда.

Протяженность Транссибирской магистрали более 9,2 тыс. км. От Москвы до Владивостока она соединяет между собой многие крупные города Урала, Сибири и Дальнего Востока. Путешествуя по ней, можно посмотреть практически всю Россию. И еще один бонус - билет на поезд предполагает, что вы можете сойти на любой станции, а потом вернуться бесплатно в случае наличия свободных мест. Вот места, где вышли бы мы - и время в пути от Москвы.

1. Ярославль, 4 часа 3 минуты

Вид на стрелку Волги и Которосли

Вид на стрелку Волги и Которосли

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Поезд из Москвы отправляется с Ярославского вокзала, и славный город Ярославль - одна из первых остановок на его пути. Древний город был основан князем Ярославом Мудрым еще в 1010 году. 

Ярославль - негласная столица «Золотого кольца», населенная сотнями православных храмов и монастырей. Непременно посетите Ярославский музей-заповедник за массивными стенами бывшего Спасо-Преображенского монастыря. Зайдите в главный собор, а также посмотрите на живой герб Ярославля медведицу Машу. 

2. Пермь, 1 день 2 часа 36 минут

Краеведческий музей в Перми

Краеведческий музей в Перми

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Это одновременно крупный промышленный город и уральский культурный центр. Здесь есть прославленный театр оперы и балета и крупный драматический театр с неожиданным названием «Театр». Есть и собственный (редкость в России) музей современного искусства PERMM, созданный в 2009 году в здании бывшего Речного вокзала.  

В городе нужно непременно прокатиться на корабле по реке Каме, а на набережной сфотографироваться на фоне визитной карточки города - крупного лэнд-арт объекта Бориса Матросова «Счастье не за горами».

3. Екатеринбург, 1 день 8 часов 43 минуты

Городок чекистов в Екатеринбурге

Городок чекистов в Екатеринбурге

Павел Лисицын/Sputnik

Индустриальный город-миллионник - столица Урала, а также родина первого президента России Бориса Ельцина. 

Непременно посетите архитектурный памятник «Городок чекистов» - это квартал жилых домов и общежитий, построенный в 1920-30-х в стиле конструктивизма. Он был предназначен для руководства НКВД (отсюда и пошло его неофициальное название).

4. Тюмень, 1 день 14 часов 38 минут

Набережная в Тюмени

Набережная в Тюмени

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Тюмень можно считать нефтяным центром России. При этом город несколько раз признавали самым комфортным для жизни в стране. Здесь нужно гулять по набережной реки Тура, кататься на аттракционах в Городском парке культуры и отдыха, а также смотреть Свято-Троицкий монастырь и Знаменский Кафедральный собор, построенные в необычном стиле сибирского барокко. Кстати, в Тюмени есть очень прогрессивный университет, где учится и преподает масса иностранцев

В двух часах езды от Тюмени (к сожалению, не по пути Транссиба) находится старинный Тобольск, который в XVII-XVIII веках был опорным пунктом освоения Сибири. Здесь даже есть каменный кремль!

5. Омск, 1 день 22 часа 41 минута 

Вид на Успенский собор и центр города

Вид на Успенский собор и центр города

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Омск известен на весь мир тем, что здесь провел четыре года ссылки Федор Достоевский. Его памяти посвящен городской литературный музей, который изучает наследие сибирских писателей. В Омске также есть уникальное метро, самое короткое в мире - в нем всего одна станция. Читайте подробнее, как ее используют, тут.

Непременно сходите здесь на игру Континентальной хоккейной лиги: местная команда «Авангард» - один из сильнейших клубов в стране. (Временно играет домашние матчи в Балашихе, но в 2022 году вернется в Омск на новенький стадион)

6. Новосибирск, 2 дня 7 часов 20 минут

Метромост через Обь

Метромост через Обь

Фёдор Филатов (CC BY-SA 4.0)

Новосибирск считается столицей… Угадайте чего! Правильно - Сибири. Город был основан в XIX веке именно как пункт на пути строящегося Транссиба. И даже раньше самого города здесь был возведен мост через реку Обь, он есть и на гербе Новосибирска.

Сейчас это город-миллионник с множеством развлечений, от музеев и театров до большого зоопарка и цирка. Непременно стоит посмотреть на краснокирпичный Собор Александра Невского, первое каменное здание города. 

7. Красноярск, 2 дня 20 часов 42 минуты

Красноярские Столбы

Красноярские Столбы

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В Красноярске можно прочувствовать всю мощь Сибири - длинные проспекты, огромные пространства и великая река Енисей. Кстати, достопримечательности города изображены на 10-рублевой купюре. 

Здесь стоит посетить краеведческий музей, а также музейный центр «Площадь Мира», в котором современное искусство причудливым образом совмещено с советским. Между двумя зданиями музея можно прогуляться по набережной Енисея и полюбоваться мостами через реку.

Недалеко от города есть уникальный природный заповедник «Красноярские Столбы». 

8. Иркутск, 3 дня 15 часов 41 минута

Озеро Байкал

Озеро Байкал

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Вот вы и в середине пути, подобрались к городу, где отбывали свою ссылку знаменитые декабристы, участники восстания против самодержавия 1825 года на Сенатской площади Петербурга. Им в городе посвящен историко-мемориальный музей.

Но конечно, главная достопримечательность, за которой едут в Иркутск - это озеро Байкал, ближайшая береговая точка которого находится в часе езды от города. Почитайте тут историю из первых уст о том, как съездить на самое большое озеро в мире зимой и влюбиться. 

9. Улан-Удэ, 4 дня 7 минут

Памятник В.И.Ленину в Улан-Удэ

Памятник В.И.Ленину в Улан-Удэ

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Если нет времени съездить к Байкалу, не переживайте - вы непременно увидите его из окна поезда - от Иркутска в Улан-Удэ дорога идет вдоль берега озера, делая остановки по 2 минуты. 

Если вы сойдете с поезда в столице Бурятии, это, возможно, станет вашим самым необычным приключением этого путешествия. Эта местность на границе с Монголией известна своими древними буддистскими традициями. Недалеко от города находится важный буддистский центр России - Иволгинский дацан. В Улан-Удэ даже православный Одигитриевский собор больше напоминает буддистскую ступу. 

Иволгинский дацан

Иволгинский дацан

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Здесь же расположен и необычный памятник Владимиру Ленину в виде его же огромной головы. 

10. Хабаровск, 6 дней 8 часов

Мост через Амур в Хабаровске

Мост через Амур в Хабаровске

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Еще каких-то 14 часов и вы во Владивостоке! А пока добро пожаловать в столицу Хабаровского края и уже самый что ни на есть Дальний Восток. Город находится на реке Амур недалеко от границы с Китаем. Через реку идет трехкилометровый мост, который в народе называют «Амурское чудо».

Кстати, в 75 километрах от Хабаровска, в деревне местной народности нанайцев, была найдена резьба по камню - «петроглифы», которые датируются 12 тыс. лет до н.э.

Путешествия
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