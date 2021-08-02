10 главных остановок на Транссибирской магистрали

Протяженность Транссибирской магистрали более 9,2 тыс. км. От Москвы до Владивостока она соединяет между собой многие крупные города Урала, Сибири и Дальнего Востока. Путешествуя по ней, можно посмотреть практически всю Россию. И еще один бонус - билет на поезд предполагает, что вы можете сойти на любой станции, а потом вернуться бесплатно в случае наличия свободных мест. Вот места, где вышли бы мы - и время в пути от Москвы.
Вид на стрелку Волги и КоторослиLegion Media
Поезд из Москвы отправляется с Ярославского вокзала, и славный город Ярославль - одна из первых остановок на его пути. Древний город был основан князем Ярославом Мудрым еще в 1010 году.
Ярославль - негласная столица «Золотого кольца», населенная сотнями православных храмов и монастырей. Непременно посетите Ярославский музей-заповедник за массивными стенами бывшего Спасо-Преображенского монастыря. Зайдите в главный собор, а также посмотрите на живой герб Ярославля медведицу Машу.
Краеведческий музей в ПермиLegion Media
Это одновременно крупный промышленный город и уральский культурный центр. Здесь есть прославленный театр оперы и балета и крупный драматический театр с неожиданным названием «Театр». Есть и собственный (редкость в России) музей современного искусства PERMM, созданный в 2009 году в здании бывшего Речного вокзала.
В городе нужно непременно прокатиться на корабле по реке Каме, а на набережной сфотографироваться на фоне визитной карточки города - крупного лэнд-арт объекта Бориса Матросова «Счастье не за горами».
Городок чекистов в ЕкатеринбургеПавел Лисицын/Sputnik
Индустриальный город-миллионник - столица Урала, а также родина первого президента России Бориса Ельцина.
Непременно посетите архитектурный памятник «Городок чекистов» - это квартал жилых домов и общежитий, построенный в 1920-30-х в стиле конструктивизма. Он был предназначен для руководства НКВД (отсюда и пошло его неофициальное название).
Набережная в ТюмениLegion Media
Тюмень можно считать нефтяным центром России. При этом город несколько раз признавали самым комфортным для жизни в стране. Здесь нужно гулять по набережной реки Тура, кататься на аттракционах в Городском парке культуры и отдыха, а также смотреть Свято-Троицкий монастырь и Знаменский Кафедральный собор, построенные в необычном стиле сибирского барокко. Кстати, в Тюмени есть очень прогрессивный университет, где учится и преподает масса иностранцев.
В двух часах езды от Тюмени (к сожалению, не по пути Транссиба) находится старинный Тобольск, который в XVII-XVIII веках был опорным пунктом освоения Сибири. Здесь даже есть каменный кремль!
Вид на Успенский собор и центр городаLegion Media
Омск известен на весь мир тем, что здесь провел четыре года ссылки Федор Достоевский. Его памяти посвящен городской литературный музей, который изучает наследие сибирских писателей. В Омске также есть уникальное метро, самое короткое в мире - в нем всего одна станция. Читайте подробнее, как ее используют, тут.
Непременно сходите здесь на игру Континентальной хоккейной лиги: местная команда «Авангард» - один из сильнейших клубов в стране. (Временно играет домашние матчи в Балашихе, но в 2022 году вернется в Омск на новенький стадион)
Метромост через ОбьФёдор Филатов (CC BY-SA 4.0)
Новосибирск считается столицей… Угадайте чего! Правильно - Сибири. Город был основан в XIX веке именно как пункт на пути строящегося Транссиба. И даже раньше самого города здесь был возведен мост через реку Обь, он есть и на гербе Новосибирска.
Сейчас это город-миллионник с множеством развлечений, от музеев и театров до большого зоопарка и цирка. Непременно стоит посмотреть на краснокирпичный Собор Александра Невского, первое каменное здание города.
Красноярские СтолбыLegion Media
В Красноярске можно прочувствовать всю мощь Сибири - длинные проспекты, огромные пространства и великая река Енисей. Кстати, достопримечательности города изображены на 10-рублевой купюре.
Здесь стоит посетить краеведческий музей, а также музейный центр «Площадь Мира», в котором современное искусство причудливым образом совмещено с советским. Между двумя зданиями музея можно прогуляться по набережной Енисея и полюбоваться мостами через реку.
Недалеко от города есть уникальный природный заповедник «Красноярские Столбы».
Озеро БайкалLegion Media
Вот вы и в середине пути, подобрались к городу, где отбывали свою ссылку знаменитые декабристы, участники восстания против самодержавия 1825 года на Сенатской площади Петербурга. Им в городе посвящен историко-мемориальный музей.
Но конечно, главная достопримечательность, за которой едут в Иркутск - это озеро Байкал, ближайшая береговая точка которого находится в часе езды от города. Почитайте тут историю из первых уст о том, как съездить на самое большое озеро в мире зимой и влюбиться.
Памятник В.И.Ленину в Улан-УдэLegion Media
Если нет времени съездить к Байкалу, не переживайте - вы непременно увидите его из окна поезда - от Иркутска в Улан-Удэ дорога идет вдоль берега озера, делая остановки по 2 минуты.
Если вы сойдете с поезда в столице Бурятии, это, возможно, станет вашим самым необычным приключением этого путешествия. Эта местность на границе с Монголией известна своими древними буддистскими традициями. Недалеко от города находится важный буддистский центр России - Иволгинский дацан. В Улан-Удэ даже православный Одигитриевский собор больше напоминает буддистскую ступу.
Иволгинский дацанLegion Media
Здесь же расположен и необычный памятник Владимиру Ленину в виде его же огромной головы.
Мост через Амур в ХабаровскеLegion Media
Еще каких-то 14 часов и вы во Владивостоке! А пока добро пожаловать в столицу Хабаровского края и уже самый что ни на есть Дальний Восток. Город находится на реке Амур недалеко от границы с Китаем. Через реку идет трехкилометровый мост, который в народе называют «Амурское чудо».
Кстати, в 75 километрах от Хабаровска, в деревне местной народности нанайцев, была найдена резьба по камню - «петроглифы», которые датируются 12 тыс. лет до н.э.