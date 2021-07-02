10 прекрасных церквей в стиле «сибирское барокко»

Сибирь - своего рода другая страна со своими правилами, менталитетом и, конечно, архитектурой. Взгляните, например, как архитектурный стиль барокко трансформировался на местной почве, испытав влияние буддизма.

Барокко пришло в Россию в самом конце XVII века, а его расцвет пришелся на XVIII век. На русской почве архитектурные приемы этого направления претерпели изменения в Москве и Санкт-Петербурге, а в Сибири и вовсе трансформировались под сильнейшим влиянием Азии. Местные храмы обрели восточные орнаменты и мотивы - арки в виде языков пламени, колеса Дхармы, буддистские ступы и цветы лотоса.

1. Церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Иркутске

Aleksandr Zykov (CC BY-SA 2.0) Aleksandr Zykov (CC BY-SA 2.0)

Иркутск находится на границе с буддистской Бурятией, кроме того, в XVIII веке через город шла активная торговля с Китаем. Эта нарядная краснокирпичная церковь, построенная во второй половине XVIII века, - один из ярчайших примеров сибирского барокко. На ней можно рассмотреть все детали, присущие этому стилю. Во-первых, это множественные «пламенеющие», которые по форме напоминают очертания буддистских храмов-ступ (на фото над дверью посередине).

Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0) Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0)

Во-вторых, на фото в правом верхнем углу в терракотовом медальоне исследователи видят явный образ буддистского колеса Дхармы.

2. Собор Богоявления в Иркутске

Baikalsky (CC BY-SA 3.0) Baikalsky (CC BY-SA 3.0)

Еще один иркутский храм в стиле сибирского барокко. Уже только пестрота и цвета этого собора середины XVIII века напоминают азиатские храмы, да и форма весьма нетипичная для русских церквей.

Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0) Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0)

3. Троицкая церковь в Иркутске

Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0) Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0)

Еще один невероятно показательный пример из Иркутска. На фото слева можно разглядеть многоступенчатые «пламенеющие» арки под купольным сводом и ажурные карнизы. А такой «стрельчатый» декор над входом в церковь, как на фото справа можно встретить только в сибирском барокко.

4. Церковь Захарии и Елизаветы в Тобольске

Yevgeniyaiva (CC BY-SA 4.0)/Legion Media Yevgeniyaiva (CC BY-SA 4.0)/Legion Media

Тобольск был опорным пунктом освоения Сибири и долгое время считался ее столицей. Через город также часто путешествовали и торговцы из Азии в Петербург и обратно.

Alexander Tsirlin (CC BY-SA 4.0) Alexander Tsirlin (CC BY-SA 4.0)

Широкие «приплюснутые» купольные своды этой церкви напоминают буддистские храмы. Кроме того, здесь тоже можно разглядеть по-восточному пламенеющие кокошники над окнами.

5. Свято-Троицкий монастырь в Тюмени

Legion Media Legion Media

Барочные церкви одного из старейших монастырей Сибири были построены в начале XVIII века. На Троицкой церкви (слева) отчетливо видны пламенеющие кокошники и уплощенные купольные своды, как и на церкви Петра и Павла (справа).

DMyshkin (CC BY-SA 4.0) DMyshkin (CC BY-SA 4.0)

6. Свято-Покровский собор в Красноярске

Vadim Zhivotovskiy Vadim Zhivotovskiy

Один из старейших сохранившихся храмов Красноярска был построен в конце XVIII века. Краснокирпичный собор с вытянутым барабаном и куполом обладает очень обильным декором, в котором просматриваются орнаменты в форме буддистской ступы и лотоса.

7. Одигитриевский собор в Улан-Удэ

Артём Белевич; Аркадий Зарубин (CC BY-SA 3.0) Артём Белевич; Аркадий Зарубин (CC BY-SA 3.0)

Улан-Удэ - столица современной Бурятии, буддистский центр России, который сейчас прежде всего известен Иволгинским дацаном. А в середине XVIII века это был провинциальный сибирский городок Удинск, основанный русскими для сбора дани с местных племен. А Одигитриевский собор - первое каменное здание города. Буддистские мотивы просматриваются и в декоре, и в формах куполов и сводов.

8. Воскресенская церковь в Томске

Andrewjohov (CC BY-SA 3.0) Andrewjohov (CC BY-SA 3.0)

Томск был важным центром транзитной торговли, а позже через него и вовсе прошла Транссибирская магистраль.

Ymblanter (CC BY-SA 4.0) Ymblanter (CC BY-SA 4.0)

У данной церкви множество ступенчатых орнаментов и выпуклых гипсовых карнизов. Даже входная арка имеет не типичную для православной архитектуры форму.

9. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ханты-Мансийске

Legion media; Станислав Милютин Legion media; Станислав Милютин

Эта церковь была построена в начале XIX века и является представителем позднего сибирского барокко, уже менее ажурного, а более строгого. Восточные мотивы выдает приплюснутый купольный шатер и форма купола колокольни, явно отсылающая к буддистской ступе.

10. Свято-Троицкий собор в Канске

Небольшой город Канск на притоке Енисея был построен как крепость во времена освоения Сибири, а Свято-Троицкий храм кон. XVIII- нач. XIX века - первое каменное здание в городе. Из-за формы купольного шатра колокольни и декоративных главок храм можно даже принять за мечеть, но это всего лишь позднее сибирское барокко.