Почему на русских церквях купола в форме луковиц

По куполам на православном храме можно понять не только время его постройки и региональную принадлежность, но и чему он посвящен.

В ранних христианских базиликах и древнеримских храмах часто был один огромный купол в форме полусферы. Русские же церкви могли венчаться разным количеством куполов, которые представали в разной форме.

Если у храма три купола, они символизируют святую троицу, пять куполов - Христа и четырех евангелистов, 13 - Христа и апостолов. Могло быть даже 25 куполов, как, например, в первой каменной православной церкви, построенной в конце 10 века в Киевской Руси. Кроме Христа и апостолов, прочие купола обозначали 12 ветхозаветных пророков. До наших дней этот храм не сохранился.

Реконструкция предположительного вида Десятинной церкви в Киеве Voevoda (CC BY-SA 4.0) Voevoda (CC BY-SA 4.0)

Впрочем, купола той церкви вовсе не были похожи на луковицу. В русской церковной архитектуре долгое время были распространены купола шлемовидной формы. Как понятно из названия, их форма напоминает шлем русского богатыря. Мы можем видеть их на древнейших сохранившихся храмах.

Софийский собор XI века в Великом Новгороде, один из старейших сохранившихся храмов России User№101 (CC BY-SA 3.0) User№101 (CC BY-SA 3.0)

Успенский собор XII века во Владимире Ghirlandajo (CC BY-SA 4.0) Ghirlandajo (CC BY-SA 4.0)

Собор Иоанна Предтечи XIII века в Пскове A.Savin A.Savin

Однако одним из символов России и главной отличительной чертой православной архитектуры стали именно луковичные купола. Форма луковицы символизирует пламя свечи. «Это завершение храма – как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся…» - писал религиозный философ Евгений Трубецкой в трактате «Три очерка о русской иконе».

Церковь Преображения Господня XVII века на острове Кижи, республика Карелия Getty Images Getty Images

Луковичная глава («маковица») - это завершающая часть купола, которая устанавливается на цилиндрическую основу («барабан»). При этом диаметр луковицы шире барабана.

Купола Верхоспасского собора Московского Кремля Legion Media Legion Media

Историки расходятся во мнении о том, когда впервые появились луковичные купола, и главное, что послужило образцом. Такие видны на множестве миниатюр и икон с конца XIII века. Правда, сами эти церкви не сохранились.

Введение во храм. Икона из села Кривого. Новгородская школа. Первая половина XIV века Государственный Русский музей Государственный Русский музей

Откуда же такая форма пришла на Русь? Некоторые ученые считают, что образцом послужили попавшие сюда изображения Иерусалимского кувуклия (часовни над Гробом Господним), на котором в XI веке гипотетически существовала «главка» луковичной формы.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме Hartmut Pöstges/Global Look Press Hartmut Pöstges/Global Look Press

Другие историки считают, напротив, что луковицы переняли у мечетей, у которых в XV веке стали часто встречаться вытянутые купола.

Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, начало XV века Egmont Strigl/Global Look Press Egmont Strigl/Global Look Press

Почему же именно луковицы? Единого мнения нет. Есть предположения - что луковичная форма практичнее - на ней не задерживается снег и вода. Согласно другому мнению, из дерева было легче сложить луковицу, чем шлемовидный купол - а уже из деревянной архитектуры форма перетекла в каменные церкви. Другие же ученые предполагают, что зодчие в целом стремились к удлинению форм и бóльшей возвышенности церковной архитектуры - что совпадало с европейскими готическими тенденциями.

Каноник Кирилло-Белозерского монастыря. 1407 год Общественное достояние Общественное достояние

Большинство храмов с луковичными куполами, которые сохранились до наших дней, были построены в XVI веке и позднее. Один из самых известных образцов - Храм Василия Блаженного на Красной площади, построенный при Иване Грозном.

Храм Василия Блаженного, сер. XVI века Игорь Синицын/Global Look Press Игорь Синицын/Global Look Press

Распространению луковичных куполов могло способствовать и появление в XVI-XVII веках шатровых церквей. Шатер - высокая многогранная пирамида - была альтернативой барабанному куполу. Ученые сделали вывод, что зодчим показалось недостаточным просто венчать шатровую конструкцию крестом - и они добавлять луковичную главку. Такие конструкции были широко распространены и в деревянных храмах, и каменных храмах - их и сейчас можно увидеть на Русском Севере, а также в Москве, Владимире и Суздале. Кроме того, во многих церквях с более привычной архитектурой шатер венчает колокольню.

Церковь Иоанна Златоуста XVII века в Архангельской области Константин Гончаров Константин Гончаров

Церковь Спаса Преображения в селе Остров Московской области, XVI век Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Как и количество куполов, их цвет имеет символическое значение. Часто встречаются золотые купола - они символизируют небесную славу, чаще всего венчают кафедральные соборы или главные храмы монастырей. Такие соборы часто посвящены Христу или двунадесятым праздникам (12 важнейшим праздникам православия).

Преображенская надвратная церковь в Новодевичьем монастыре, XVII век Getty Images Getty Images

Синие купола со звездами означают, что храм посвящен Богородице или Рождению Христа.

Собор Рождества Христова в Суздале, XVIII век Legion Media Legion Media

Зеленые купола устанавливают в церквей, посвященных святой Троице или отдельным святым - им же посвящены и серебряные купола.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Угличе, XVII век Роман Денисов/Global Look Press Роман Денисов/Global Look Press

Черные купола устанавливают на монастырских храмах.

Соловецкий монастырь, XVI век Legion Media Legion Media

Принято считать, что разноцветные купола Храма Василия Блаженного символизируют красоту Небесного Иерусалима, который по легенде явился во сне юродивому.