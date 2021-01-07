Почему на русских церквях купола в форме луковиц

В ранних христианских базиликах и древнеримских храмах часто был один огромный купол в форме полусферы. Русские же церкви могли венчаться разным количеством куполов, которые представали в разной форме.
Если у храма три купола, они символизируют святую троицу, пять куполов - Христа и четырех евангелистов, 13 - Христа и апостолов. Могло быть даже 25 куполов, как, например, в первой каменной православной церкви, построенной в конце 10 века в Киевской Руси. Кроме Христа и апостолов, прочие купола обозначали 12 ветхозаветных пророков. До наших дней этот храм не сохранился.
Реконструкция предположительного вида Десятинной церкви в КиевеVoevoda (CC BY-SA 4.0)
Впрочем, купола той церкви вовсе не были похожи на луковицу. В русской церковной архитектуре долгое время были распространены купола шлемовидной формы. Как понятно из названия, их форма напоминает шлем русского богатыря. Мы можем видеть их на древнейших сохранившихся храмах.
Софийский собор XI века в Великом Новгороде, один из старейших сохранившихся храмов РоссииUser№101 (CC BY-SA 3.0)
Успенский собор XII века во ВладимиреGhirlandajo (CC BY-SA 4.0)
Собор Иоанна Предтечи XIII века в ПсковеA.Savin
Однако одним из символов России и главной отличительной чертой православной архитектуры стали именно луковичные купола. Форма луковицы символизирует пламя свечи. «Это завершение храма – как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся…» - писал религиозный философ Евгений Трубецкой в трактате «Три очерка о русской иконе».
Церковь Преображения Господня XVII века на острове Кижи, республика КарелияGetty Images
Луковичная глава («маковица») - это завершающая часть купола, которая устанавливается на цилиндрическую основу («барабан»). При этом диаметр луковицы шире барабана.
Купола Верхоспасского собора Московского КремляLegion Media
Историки расходятся во мнении о том, когда впервые появились луковичные купола, и главное, что послужило образцом. Такие видны на множестве миниатюр и икон с конца XIII века. Правда, сами эти церкви не сохранились.
Введение во храм. Икона из села Кривого. Новгородская школа. Первая половина XIV векаГосударственный Русский музей
Откуда же такая форма пришла на Русь? Некоторые ученые считают, что образцом послужили попавшие сюда изображения Иерусалимского кувуклия (часовни над Гробом Господним), на котором в XI веке гипотетически существовала «главка» луковичной формы.
Храм Гроба Господня в ИерусалимеHartmut Pöstges/Global Look Press
Другие историки считают, напротив, что луковицы переняли у мечетей, у которых в XV веке стали часто встречаться вытянутые купола.
Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, начало XV векаEgmont Strigl/Global Look Press
Почему же именно луковицы? Единого мнения нет. Есть предположения - что луковичная форма практичнее - на ней не задерживается снег и вода. Согласно другому мнению, из дерева было легче сложить луковицу, чем шлемовидный купол - а уже из деревянной архитектуры форма перетекла в каменные церкви. Другие же ученые предполагают, что зодчие в целом стремились к удлинению форм и бóльшей возвышенности церковной архитектуры - что совпадало с европейскими готическими тенденциями.
Каноник Кирилло-Белозерского монастыря. 1407 годОбщественное достояние
Большинство храмов с луковичными куполами, которые сохранились до наших дней, были построены в XVI веке и позднее. Один из самых известных образцов - Храм Василия Блаженного на Красной площади, построенный при Иване Грозном.
Храм Василия Блаженного, сер. XVI векаИгорь Синицын/Global Look Press
Распространению луковичных куполов могло способствовать и появление в XVI-XVII веках шатровых церквей. Шатер - высокая многогранная пирамида - была альтернативой барабанному куполу. Ученые сделали вывод, что зодчим показалось недостаточным просто венчать шатровую конструкцию крестом - и они добавлять луковичную главку. Такие конструкции были широко распространены и в деревянных храмах, и каменных храмах - их и сейчас можно увидеть на Русском Севере, а также в Москве, Владимире и Суздале. Кроме того, во многих церквях с более привычной архитектурой шатер венчает колокольню.
Церковь Иоанна Златоуста XVII века в Архангельской областиКонстантин Гончаров
Церковь Спаса Преображения в селе Остров Московской области, XVI векLudvig14 (CC BY-SA 4.0)
Как и количество куполов, их цвет имеет символическое значение. Часто встречаются золотые купола - они символизируют небесную славу, чаще всего венчают кафедральные соборы или главные храмы монастырей. Такие соборы часто посвящены Христу или двунадесятым праздникам (12 важнейшим праздникам православия).
Преображенская надвратная церковь в Новодевичьем монастыре, XVII векGetty Images
Синие купола со звездами означают, что храм посвящен Богородице или Рождению Христа.
Собор Рождества Христова в Суздале, XVIII векLegion Media
Зеленые купола устанавливают в церквей, посвященных святой Троице или отдельным святым - им же посвящены и серебряные купола.
Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Угличе, XVII векРоман Денисов/Global Look Press
Черные купола устанавливают на монастырских храмах.
Соловецкий монастырь, XVI векLegion Media
Принято считать, что разноцветные купола Храма Василия Блаженного символизируют красоту Небесного Иерусалима, который по легенде явился во сне юродивому.