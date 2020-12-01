Строили ли в СССР церкви? (ФОТО)

Оказывается, в советское время храмы не только взрывали или отдавали под склады, их даже строили. Зачем?

Советская власть с первых лет существования начала неистовую борьбу с церковью - Ленин строил абсолютно светское государство. В закрытых монастырях оборудовали тюрьмы, церкви взрывали или приспособили под хозяйственные нужды. (Читайте подробнее о том, что делали с уцелевшими церквями - тут.)

Однако, например, в 1921 году в Москве закончилось строительство Старообрядческой церкви Николая Чудотворца у Тверской заставы почти в самом центре - сейчас это метро Белорусская. Видимо, большевики были слишком заняты Гражданской войной - но храм действовал вплоть до начала второй мировой войны.

Церковь Николая Чудотворца у Тверской заставы Антон Белицкий Антон Белицкий

Несколько деревянных храмов появились во второй половине 1920-х годов в провинции - в Псковской, Владимирской, Архангельских областях. Многие позже были закрыты для богослужений, однако, сохранились до сих пор.

Церковь Параскевы Пятницы в Великодворье, Владимирская область, 1924 г. постройки Администрация муниципального образования поселок Великодворский Гусь-Хрустального района Владимирской области Администрация муниципального образования поселок Великодворский Гусь-Хрустального района Владимирской области

Церковь Флора и Лавра в Хредино, Псковская область, 1925 г. постройки Google Maps Google Maps

Церковь 1872 года постройки (на фото ниже) известного архитектора Николая Шохина, видимо, пожалели сносить. В селе Люблино Московской области (сейчас это район Москвы Люблино), где располагалась церковь, планировали открыть литейно-механический завод завод - и в 1927 храм перевезли подальше от Москвы и заново собрали в деревне Рыжево Московской области.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Рыжево, Московская область, построен в 1872, но перенесен сюда в 1927 году Михаил Ильин (CC BY-SA 3.0) Михаил Ильин (CC BY-SA 3.0)

В 1930-х годах церкви уже не строили - с ними лишь расправлялись, снимая купола и колокола для переплавки в патроны и разоряя церковную утварь. Большевики убивали или отправляли в лагеря священников. Их дети вынуждены были скрывать свое происхождение - иначе могли также быть сосланы как родственники врагов народа. В 1930-х более 100 тыс человек были осуждены за связи с церковью.

Что поменялось?

Сталин был одним из самых непримиримых борцов с религией. При нем в частности взорвали Храм Христа Спасителя в Москве и закрыли тысячи церквей и монастырей. Однако, как человек, учившийся в духовной семинарии, он понимал важность церкви для народа - а возможно, и сам был верующим - доподлинно это неизвестно. В начале Великой Отечественной войны он в каком-то смысле реабилитировал русскую православную церковь - разрешил пасхальные службы и крестные ходы и даже позволил открыть некоторые храмы.

Большинство историков считают его действия прагматичными - патриотическая агитация нужна была для поднятия боевого духа солдат во время войны. В 1943 году Сталин даже встретился с религиозными деятелями - на этой встрече избрали Патриарха, а также договорились о сотрудничестве церкви и советской власти. (Читайте подробнее о Сталине и церкви тут).

Уже в 1944 году в городе Саракташ Оренбургской области разрешили построить Церковь Симеона Верхотурского, появилась религиозная община. В 1960-е храм был закрыт и перестроен, но в 2000-х на его месте появился новый Свято-Троицкий собор.

Новый Троицкий собор, построенный на месте деревянного храма Симеона Верхотурского Azmanova Natalia (CC BY-SA 4.0) Azmanova Natalia (CC BY-SA 4.0)

После войны в СССР, правда в провинции, было построено еще несколько церквей. Например, две из них были возведены в промышленном уральском Магнитогорске в 1946 году.

Церковь Церковь Михаила Архангела в Магнитогорске, 1946 г. постройки Google Maps Google Maps

Церковь Николая Чудотворца в Магнитогорске, 1946 г. постройки Google Maps Google Maps

Церковь Святого Николая Чудотворца в городе Минеральные Воды, Кавказ, 1950 г. постройки Общественное достояние Общественное достояние

Церкви появлялись также в Средней Азии и Казахстане, куда активно переселяли народы со всего СССР.

Церковь Воскресенский собор в Бишкеке, Киргизская ССР (ныне государство Киргизия), 1944-47 г. постройки Petar Milosevic (CC BY-SA 3.0) Petar Milosevic (CC BY-SA 3.0)

Никольский собор в Душанбе, ныне Таджикистан, 1943 г. постройки AryanSogd (CC BY-SA 3.0) AryanSogd (CC BY-SA 3.0)

Оттепель в стране, но напряжение с религией

Свергая культ личности Сталина Никита Хрущев решил бороться и со всеми другими «культами», к которым он причислял и все религии. Возвращаясь к ленинским догматам, он решил снова «закрутить гайки» в религиозном поле: церкви вновь закрывали, а за священниками внимательно следили сотрудники госбезопасности. Хрущев также надавил на лидеров конфессий, чтобы запретить верующим паломничества к святым местам. Многие церковные памятники были переданы в ведение светских культурных организаций. В 1964 году был создан и Институт Научного Атеизма. Делами верующих занимались особые государственные комиссии.

И все же даже в это время в стране появлялись церкви. Это, например, несколько церквей, решение о строительстве которых были приняты еще при Сталине.

Церковь Спаса Преображения в Айкино, республика Коми, 1956 г. постройки Александр Токарев Александр Токарев

Собор Михаила Архангела в Караганде (ныне Казахстан), 1946-54 г. постройки Yandex Maps Yandex Maps

А в Москве в 1956 году прихожане за свой счет и своими силами построили новую деревянную церковь на месте сгоревшей.

Храм святителя Николая Чудотворца в Бирюлёве, Москва, 1956 г. постройки A.Savin (CC BY-SA 3.0) A.Savin (CC BY-SA 3.0)

При строгой политике государства строительство храмов зачастую зависело именно от общины и также от личности местного епископа. Например, Ермоген Голубев будучи в 1953-60 годах архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским пошел на хитрость и, получив разрешение на реставрацию старой церкви в Ташкенте, начал стремительную перестройку и расширение. Пока власть опомнилась, собор уже был готов.

Кафедральный Успенский собор в Ташкенте (Узбекистан), 1958 г. постройки ГОЛ ос (CC BY-SA 3.0) ГОЛ ос (CC BY-SA 3.0)

Таким же образом Ермоген успел построить храмы еще в нескольких среднеазиатских городах. Вскоре его, однако, сняли с поста, заподозрив в антисоветских настроениях (в 1930-х он успел почти 10 лет отсидеть в лагерях).

Новый виток отношений

Брежнев смягчил хрущевскую политику в отношении церкви и решил использовать ее в своих интересах. Он разрешал возвращать верующим храмы, а также закрепил правомочность церковных обрядов во время похорон и религиозных символов на могилах.

Однако при Брежневе в церковную сферу зашла борьба с диссидентами. Священников заставляли сотрудничать со спецслужбами и нарушать тайну исповеди. Кроме того, внимательно следили и за тем, чтобы сами священники были лояльно настроены к власти.

При этом храмы было разрешено расширять, достраивать и даже при необходимости строить новые. Так в 1970-х- нач. 1980-х появился целый ряд новых церквей в разных городах СССР.

Храм святого архистратига Михаила в Новокузнецке, 1975 г. постройки Yandex Maps Yandex Maps

Церковь Вознесения Господня в Белово, Кемеровская область. В 1974-76 перестроена из небольшого молитвенного дома 1946 г. постройки Google Maps Google Maps

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Абазе, республика Хакасия, 1980 г. постройки Администрация г. Абазы Администрация г. Абазы

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Прокопьевске Кемеровской области, в 1979-1983 перестроен из молитвенного дома Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Во время горбачевской перестройки религиозная политика была пересмотрена, и с конца 1980-х в ведение церкви начинают возвращать закрытые ранее храмы. В 1990-м году выходит закон «О свободе вероисповеданий».