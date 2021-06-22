10 прекрасных церквей Москвы, уничтоженных в советское время

Церковь Флора и Лавра у Мясницких ворот стоила бы сейчас прямо перед театром Et Cetera

Снесенные в 1930-х Храм Христа Спасителя и Казанский собор на Красной площади были отстроены заново в 1990-х. Однако сотни церквей были утеряны нами безвозвратно.

Советская власть вела агрессивную антирелигиозную кампанию, и после того, как была закончена Гражданская война, начала массовый снос церквей по всей стране. После «первой волны» в 1920-х, еще один массовый снос ожидал Москву в 1930-х, когда Иосиф Сталин подписал генеральный план реконструкции Москвы. (Читайте подробнее, что советы делали с уцелевшими церквями тут). Вспоминаем самые интересные столичные постройки разного времени.

1. Церковь Святого Евпла

Церковь Святого Евпла, 1882. Фото из книги Николая Найдёнова «Москва. Соборы, монастыри и церкви». 1882—1883 годы Николай Найденов Николай Найденов

Церковь, посвященная раннехристианскому святому, была построена на Мясницкой улице в середине XVIII века. Храм известен тем, что был единственным, который не прекращал службы даже когда войска Наполеона вошли в Москву в 1812 году.

Его снесли в «первую волну» в 1926 году под предлогом строительства Дворец трестов. Как и Дворец Советов, который планировалось построить на месте Храма Христа Спасителя, он так и не был построен. Сейчас на месте церкви стоит одно из зданий Высшей Школы Экономики.

2. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке

Успенский храм. Литография О.Кадоля 1825 // Успенский храм, 1883 О.Кадоль; Общественное достояние О.Кадоль; Общественное достояние

Невероятной красоты ажурная церковь в стиле барокко была построена в 1696-1699 годах. Это был любимый московский храм Федора Достоевского, а известный академик Дмитрий Лихачев назвал его «застывшим облаком бело-красных кружев».

Из-за расширения проезжей части на Покровке, в 1936 году московские власти решили снести этот памятник русского зодчества несмотря на то, что в его защиту выступили многие архитекторы и реставраторы. Сейчас на его месте расположен ресторан.

3. Церковь Николая Чудотворца в Столпах

Церковь Николы в Столпах. 1883 год Николай Найденов Николай Найденов

Один из старейших каменных храмов Москвы был построен в 1669 году в Армянском переулке. Шатровая колокольня и многоярусные закомары - яркий пример архитектуры XVII века.

Собор снесли в 1938 году, однако, архитекторам удалось сохранить несколько элементов декора - они теперь встроены в стену Донского монастыря наряду с сохранившимися фрагментами некоторых других снесенных строений. А на месте храма сейчас педагогический колледж.

4. Церковь Бориса и Глеба на Поварской

Главный фасад церкви Бориса и Глеба на Поварской, 1882 Николай Найденов Николай Найденов

Эту церковь построили в начале XIX века в стиле классицизм с редкими для православной архитектуры Москвы ротондой и портиком. Ученые предполагают, что эта каменная церковь стояла на месте деревянной, построенной по велению царя Бориса Годунова в XVII веке.

В середине 1930-х храм снесли, а в 1946 году на его месте построили одно из зданий Российской академии музыки имени Гнесиных.

5. Церковь Флора и Лавра у Мясницких ворот

Церковь Флора и Лавра, 1882 Николай Найденов Николай Найденов

Эта маленькая церковь была построена в XVII века в Мясницкой слободе, где жили царские мясники. Кстати, она изображена на картине Аполлинария Васнецова «У Мясницких ворот Белого города в XVII веке». Картина написана в 1926 году - художник прекрасно был с ней знаком.

Аполлинарий Васнецов «У Мясницких ворот Белого города в XVII веке» Общественное достояние Общественное достояние

В 1930-х храм сначала отдали Метрострою, а потом снесли и построили один из входов в метро «Чистые пруды».

6. Церковь Космы и Дамиана в Нижних Садовниках

Церковь Космы и Дамиана в Садовниках // Портал церкви И.Ф.Барщевский И.Ф.Барщевский

В районе Нижние Садовники на берегу Москвы-реки жили садовники, которые обслуживали обширный Государев сад. В 1657 году здесь была построена церковь в стиле узорочья, к которой позже пристроили колокольню.

В 1920-х храм разграбили и вынесли множество церковной утвари и драгоценных окладов икон, а в 1938 году снесли. Сейчас на его месте располагается жилой дом.

7. Александро-Невский собор

Внешний вид храма. Рисунок по проекту А. Н. Померанцева, 1904 Общественное достояние Общественное достояние

Этот собор на Миусской площади к северу от центра города был второй по величине в Москве после Храма Христа Спасителя. Его строительство началось в 1910-х годах, однако, из-за первой мировой войны, а затем революции, он так и не был достроен.

Собор Александра Невского, 1921 Общественное достояние Общественное достояние

Советские власти думали использовать здание под крематорий или разобрать на кирпичи, но собор стоял заброшенным до 1950-х. В итоге его разобрали. Сейчас на этом месте стоит памятник советскому писателю Александру Фадееву.

8. Церковь Петра и Павла на Якиманке

Церковь Петра и Павла, 1882 Николай Найденов Николай Найденов

Эта приземистая церковь в центре Москвы была построена еще в 1651 году, но позже несколько раз перестраивалась. Армия Наполеона в 1812 году превратила храм в конюшню. Позже здесь появилась трапезная и колокольня в русском стиле.

В 1920-х церковь передали баптистам, а позже перестраивали еще несколько раз - под жилые помещения. Остатки церковных стен и сейчас входят в жилой дом по адресу Большая Якиманка 31/18.

9. Церковь Николы Мокрого

Церковь Николы Мокрого, 1882 Николай Найденов Николай Найденов

Эта краснокирпичная церковь была построена в исторической местности Зарядье около Кремля предположительно в 1625 году. В 1802 году храм был перестроен в готическом стиле.

За один только XX век Зарядье полностью перестраивали несколько раз. В 1932 году снесли церковь, чтобы возвести гигантское здание Наркомтяжпрома (читайте подробнее про этот проект тут). Но после смерти Сталина решили снести и недостроенное здание и построить огромную гостиницу «Россия». В 2006 году снесли и гостиницу и теперь на этом месте располагается новый парк «Зарядье».

10. Лютеранская церковь Святого Михаила

Церковь Св. Михаила, 1928 Общественное достояние Общественное достояние

Немецкая лютеранская община появилась в Москве еще в XVI веке, а эта старейшая лютеранская церковь города была построена в 1764 году. До последних дней в ней сохранялся оригинальный алтарь и орган.

В 1925 году авиационный институт по соседству потребовал сноса храма для расширения своей территории. Несмотря на активные протесты огромной общины прихожан, в 1928 году власти приняли решение о сносе.