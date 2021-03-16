Как в России появились «кельтские» кресты

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Александра Гузева

Legion Media; Sarang (CC BY-SA 3.0)
На древних новгородских церквях можно обнаружить кресты с кругами, традиционные для кельтов. Что это на самом деле?

В одном из самых старых городов России, Великом Новгороде, сохранились древнейшие каменные церкви. В некоторых из них есть одна странная особенность: на фасадах изображены кресты, вписанные в круг - необычный для русского глаза феномен. Ведь привычный русский православный крест составлен из четырех линий - двух перпендикулярных (собственно крест) и двух дополнительных.

Русский православный крест

Русский православный крест

RickP (CC-BY 2.5)

Нюанс и в том, что необычные кресты распространены именно в Новгороде и совсем немного в соседних областях, в то время как в других регионах их нет. Как они здесь оказались?

Новгородские кресты

До объединения русских земель в единое государство в конце XV века, Новгородская земля в течение трех веков была независимой республикой с избирательной властью, в то время, как в большинстве других русских мест была княжеская наследственная власть. Это объясняет то, что в XIV-XV веках в Новгороде складывалась и своя церковная архитектура, и свои ни на что не похожие церковные символы. Кроме того, до Новгорода не дошли татаро-монголы, поэтому именно в Новгороде сохранились древнейшие церкви с этими символами.

Четырехконечный крест, на который наложен круг, даже принято называть «новгородским». В городе можно встретить и «поклонные» кресты в круге, они стоят особняком, иногда даже на дорогах. Такие часто были посвящены памятным датам или военным победам. На них могли быть изображены сцены из Евангелия, а высотой они были почти 2 метра. 

Поклонный Алексеевский крест XIV века хранится в главном храме города Софийском соборе

Поклонный Алексеевский крест XIV века хранится в главном храме города Софийском соборе

Фёдор Борисов (CC BY-SA 4.0)

Также множество крестов заложено в нишах на фасадах церквей. Такие устанавливались в память об умерших.

Церковь Преображения Господня на Ильиной улице XIV века 

Церковь Преображения Господня на Ильиной улице XIV века 

Legion Media

Многим кажется, что такой «дизайн» напоминает знаменитый «кельтский крест», распространенный в раннем Средневековье символ кельтских племен Британских островов, особенно Ирландии, и Франции. Круг означает языческий символ солнца, такая преемственность была важна для только что принявших христианство кельтов.

Каменный крест VIII века на острове Айлей, Шотландия

Каменный крест VIII века на острове Айлей, Шотландия

Mary Williams (CC BY-SA 2.0)

В подтверждении гипотезы кельтского происхождения крестов разные источники предлагают самые невероятные легенды. Одна из них, например, и вовсе предполагает «кельтско-варяжское» происхождение русской государственности. Якобы у Рюрика были кельсткие корни… Косвенно это могло бы подтвердить наличие нескольких крестов в круге в Изборске (куда отправился брать Рюрика Трувор).

Однако непонятно, почему традиция возведения кельтских крестов в Северной Европе известна с конца VIII века, а русские каменные «кресты в круге» появились в лишь XIV–XV вв. Кроме того, форма «новгородского» креста отличается от формы и «кельтского». В Новгородском клинья креста больше похожи на лопасти и меньше выступают из-за самого креста.  

Слева - новгородский крест, справа - кельтский крест

Слева - новгородский крест, справа - кельтский крест

V4711(CC BY-SA 3.0); Legion Media

Более того, есть разновидности «новгородских крестов», которые оказались полностью вписаны в круг и уже совсем не похожи на кельтские. 

Церковь Святых Петра и Павла в Кожевниках начала XV века. 

Церковь Святых Петра и Павла в Кожевниках начала XV века. 

Belliy (CC BY-SA 4.0); Ewsukow (CC BY-SA 3.0)

Подобные кресты также находили в Изборске, Псковской земле и в районе Ладожского озера, а также в Европе - на бывших территориях Ливонского ордена. Ливонский и Тевтонский ордена неоднократно нападали на новгородские земли, что дало историкам возможность предположить, что такие кресты - влияние германской, а не кельтской культуры.

О влиянии германской культуры может говорить и тот факт, что Новгород торговал с Европой и был членом Ганзейского союза (крупный политико-экономический союз городов северо-западной Европы, существовал до середины XVII в.). 

Церковь Иоанна Богослова на Витке XIV в. с «круглым» крестом.

Церковь Иоанна Богослова на Витке XIV в. с «круглым» крестом.

A.Savin, WikiCommons; Дар Ветер (CC BY-SA 3.0)

И все же большинство исследователей склоняются к мнению, что ничего общество с кельтами, британцами и любыми другими западными европейцами, у этих крестов нет. 

Впервые историки попытались изучить необычные новгородские кресты еще в конце XIX - начале XX века - и решили, что кресты имеют сходство с традицией Византии, откуда православие и пришло на Русь. «Форма описанных крестов происходит, надо думать, от обычных византийских крестов в кругу, который может означать, ближе всего, нимб, а может, и терновый венец», - писал в 1903 году историк А. Спицин. Эту теорию поддерживают и современные краеведы.  

Кстати, уже в XVI веке «мода» на круглые кресты в Новгороде сошла на нет: историки считают, что либо из-за войн и эпидемий не стало мастеров, либо усилившаяся власть Москвы решила запретила Новгороду использовать его региональные отличительные символы.

Секретные материалы История
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