Как в России появились «кельтские» кресты

На древних новгородских церквях можно обнаружить кресты с кругами, традиционные для кельтов. Что это на самом деле?

В одном из самых старых городов России, Великом Новгороде, сохранились древнейшие каменные церкви. В некоторых из них есть одна странная особенность: на фасадах изображены кресты, вписанные в круг - необычный для русского глаза феномен. Ведь привычный русский православный крест составлен из четырех линий - двух перпендикулярных (собственно крест) и двух дополнительных.

Русский православный крест RickP (CC-BY 2.5) RickP (CC-BY 2.5)

Нюанс и в том, что необычные кресты распространены именно в Новгороде и совсем немного в соседних областях, в то время как в других регионах их нет. Как они здесь оказались?

Новгородские кресты

До объединения русских земель в единое государство в конце XV века, Новгородская земля в течение трех веков была независимой республикой с избирательной властью, в то время, как в большинстве других русских мест была княжеская наследственная власть. Это объясняет то, что в XIV-XV веках в Новгороде складывалась и своя церковная архитектура, и свои ни на что не похожие церковные символы. Кроме того, до Новгорода не дошли татаро-монголы, поэтому именно в Новгороде сохранились древнейшие церкви с этими символами.

Четырехконечный крест, на который наложен круг, даже принято называть «новгородским». В городе можно встретить и «поклонные» кресты в круге, они стоят особняком, иногда даже на дорогах. Такие часто были посвящены памятным датам или военным победам. На них могли быть изображены сцены из Евангелия, а высотой они были почти 2 метра.

Поклонный Алексеевский крест XIV века хранится в главном храме города Софийском соборе Фёдор Борисов (CC BY-SA 4.0) Фёдор Борисов (CC BY-SA 4.0)

Также множество крестов заложено в нишах на фасадах церквей. Такие устанавливались в память об умерших.

Церковь Преображения Господня на Ильиной улице XIV века Legion Media Legion Media

Многим кажется, что такой «дизайн» напоминает знаменитый «кельтский крест», распространенный в раннем Средневековье символ кельтских племен Британских островов, особенно Ирландии, и Франции. Круг означает языческий символ солнца, такая преемственность была важна для только что принявших христианство кельтов.

Каменный крест VIII века на острове Айлей, Шотландия Mary Williams (CC BY-SA 2.0) Mary Williams (CC BY-SA 2.0)

В подтверждении гипотезы кельтского происхождения крестов разные источники предлагают самые невероятные легенды. Одна из них, например, и вовсе предполагает «кельтско-варяжское» происхождение русской государственности. Якобы у Рюрика были кельсткие корни… Косвенно это могло бы подтвердить наличие нескольких крестов в круге в Изборске (куда отправился брать Рюрика Трувор).

Однако непонятно, почему традиция возведения кельтских крестов в Северной Европе известна с конца VIII века, а русские каменные «кресты в круге» появились в лишь XIV–XV вв. Кроме того, форма «новгородского» креста отличается от формы и «кельтского». В Новгородском клинья креста больше похожи на лопасти и меньше выступают из-за самого креста.

Слева - новгородский крест, справа - кельтский крест V4711(CC BY-SA 3.0); Legion Media V4711(CC BY-SA 3.0); Legion Media

Более того, есть разновидности «новгородских крестов», которые оказались полностью вписаны в круг и уже совсем не похожи на кельтские.

Церковь Святых Петра и Павла в Кожевниках начала XV века. Belliy (CC BY-SA 4.0); Ewsukow (CC BY-SA 3.0) Belliy (CC BY-SA 4.0); Ewsukow (CC BY-SA 3.0)

Подобные кресты также находили в Изборске, Псковской земле и в районе Ладожского озера, а также в Европе - на бывших территориях Ливонского ордена. Ливонский и Тевтонский ордена неоднократно нападали на новгородские земли, что дало историкам возможность предположить, что такие кресты - влияние германской, а не кельтской культуры.

О влиянии германской культуры может говорить и тот факт, что Новгород торговал с Европой и был членом Ганзейского союза (крупный политико-экономический союз городов северо-западной Европы, существовал до середины XVII в.).

Церковь Иоанна Богослова на Витке XIV в. с «круглым» крестом. A.Savin, WikiCommons; Дар Ветер (CC BY-SA 3.0) A.Savin, WikiCommons; Дар Ветер (CC BY-SA 3.0)

И все же большинство исследователей склоняются к мнению, что ничего общество с кельтами, британцами и любыми другими западными европейцами, у этих крестов нет.

Впервые историки попытались изучить необычные новгородские кресты еще в конце XIX - начале XX века - и решили, что кресты имеют сходство с традицией Византии, откуда православие и пришло на Русь. «Форма описанных крестов происходит, надо думать, от обычных византийских крестов в кругу, который может означать, ближе всего, нимб, а может, и терновый венец», - писал в 1903 году историк А. Спицин. Эту теорию поддерживают и современные краеведы.

Кстати, уже в XVI веке «мода» на круглые кресты в Новгороде сошла на нет: историки считают, что либо из-за войн и эпидемий не стало мастеров, либо усилившаяся власть Москвы решила запретила Новгороду использовать его региональные отличительные символы.