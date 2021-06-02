Как жители Омска используют свою единственную станцию метро?

У омского метрополитена есть свой логотип, карта, жетоны для проезда, но... на нем никуда нельзя уехать. Там всего одна станция.

Прогуливаясь по центру Омска можно увидеть вход в метро с огромной буквой «М». Каждую минуту оттуда выходят люди, спешащие по своим делам. Вот только никакого метро там нет, это просто подземный переход на другую сторону дороги.

Вид на станцию "Библиотека имени Пушкина". Дмитрий Феоктистов/TASS Дмитрий Феоктистов/TASS

Метрополитен в Омске был запланирован еще в конце 1980-х: в советское время считалось, что своя «подземка» должна быть у каждого города-миллионника, однако начать строительство смогли только в 1992 году.

Двухуровневый метромост имени 60-летия Победы. На нижнем уровне расположен туннель метро, сверху проходит шестиполосная автомобильная магистраль. Евгений Кармаев/TASS Евгений Кармаев/TASS

Первая очередь из 6 станций должна была открыться в 1997 году, однако открытие неоднократно переносили из-за недостатка финансирования, планы меняли, и в итоге за три десятка лет удалось построить лишь несколько тоннелей, метромост и начать несколько станций метро.

Бетонный забор по периметру котлована станции "Рабочая"; Котлован станции омского метрополитена "Заречная" по состоянию на июль 2019 года. LagunOff 57 (CC BY-SA 4.0) LagunOff 57 (CC BY-SA 4.0)

Станции «Заречная», «Рабочая» и «Туполевская» законсервированы на этапе котлованов. Для еще пары станций успели только расчистить площадки.

Станция омского метрополитена "Библиотека имени Пушкина"изнутри. LagunOff 57 (CC BY-SA 4.0) LagunOff 57 (CC BY-SA 4.0)

А вот «Библиотека имени Пушкина» выглядит как самый настоящий вход в метро. Внутри тоже было почти все готово. Однако используется сегодня эта станция только как подземный переход, а сама станция законсервирована.

Подземный переход в Омске. Дмитрий Феоктистов/TASS Дмитрий Феоктистов/TASS

И пока власти города думают, что же делать с этим недостроем, на содержание которого ежегодно тратятся миллионы рублей, местные жители превратили «метрополитен» в креативное пространство. Молодые художники и дизайнеры теперь создают в метропереходе концептуальные инсталляции на острые темы. Появилась целое сообщество «Проект М», которое занимается поиском новых идей для выставок в метро.

Так, осенью 2020 года здесь появилась скульптура в виде болта на постаменте с логотипом метро и надписью: «Спасибо, что закопали в землю 13 миллиардов рублей. 1992-?»

100 необычных мест Омска и Омской области/vk.com 100 необычных мест Омска и Омской области/vk.com

Другая инсталляция была посвящена птицам Омской области, посвященная не только местной фауне, но и местным жителям, который «улетели» из города и вернулись обратно.

«Омская птица» — список птиц, занесённых в красную книгу Омской области. mproject_omsk

Также в переходе устраивают настоящие музыкальные и театральные представления.

Дизайнер и участник «Проекта М» Алена Шапарь даже придумала принт в виде банки лапши Choice «со вкусом Омска» и логотипа метро, которого ждали почти три десятка лет. Такие толстовки дарят художникам проекта, но Алена говорит, что планирует делать и стикеры с этим принтом, чтобы он был у каждого омича.

А местный житель Антон Олейник еще в 2016 году придумал жетоны, по которым в метро могли бы ездить. Изначально он хотел сделать такой сувенир для своего друга, но идея нашла большое количество поклонников, и Антон сделал партию из 300 штук, которые продал через интернет.

Омскому метро придумали и свою карту: она простая и понятная, ведь здесь лишь одна станция. Как шутят в комментариях пользователи, зато метро безопасное, ни одного инцидента.

Впрочем, местные жители работают и на опережение: одна кофейня решила выпустить бумажные стаканчики со схемой будущих линий, чтобы пассажиры не заблудились в новом для себя виде транспорта.

Программисты решили даже разработать специальное приложение для смартфонов, которое бы учитывало время в пути. Несколько лет назад там было написано, что до прибытия следующего поезда осталось «1195 дней и 18 часов», но рекомендовалось уточнить дату позднее.

А после известий о консервации станции «Библиотека имени Пушкина» в известной в Омске кулинарии появились булочки в форме буквы «М» с названием «МетроШиш».