Почему в Сибири выход из метро делали в жилых домах? (ФОТО)

В Москве вестибюли метро в жилых домах - это экзотика. По большей части, они были построены в 1930-1960-х годах по смелым архитектурным проектам тех лет. Подробнее о таких домах мы писали в этой статье.

Высотка на Красных воротах в Москве. Вход в метро сбоку. Дарья Соколова Дарья Соколова

А вот в других регионах России подобное явление, оказывается, тоже встречается. Начнем, пожалуй, с Сибири.

Новосибирский метрополитен

Это самый восточный метрополитен России и единственный в Сибири. Город рос очень быстро - всего за 70 лет он получил статус «миллионника». К тому времени, когда в Новосибирске решили строить метро, застройка в городе была уже довольно плотной, и метро должно было пройти прямо под жилыми домами. Поэтому в новосибирском метро есть весьма извилистые переходы, которые было просто невозможно построить иначе. А вестибюли в жилых домах появились не только из-за экономии места, но и для удобства жителей: в городе ветреные и холодные зимы.

Сразу три станции в Новосибирске имеют выходы в жилые дома - это самые обычные типовые здания, которые можно встретить в любом российском городе. Станция метро, названная в честь гениального летчика и трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина, открылась в Новосибирске в конце 2000 года. Два вестибюля этой станции встроены в первые этажи жилых домов на улице Гоголя, номер 36 и номер 40, причем появились они только в 2008 году, когда были построены дома.

Метро “Маршала Покрышкина”. Sskz (CC BY-SA 3.0) Sskz (CC BY-SA 3.0)

«Красный проспект» - одна из центральных станций Новосибирского метро, открытая в 1983, также имеет вход прямо на первом этаже жилого дома.

“Красный проспект”. Bogdanov-62 (CC BY-SA 3.0) Bogdanov-62 (CC BY-SA 3.0)

Два южных вестибюля «Заельцевской» встроены в жилые дома. Квартиры расположены прямо надо входом!

“Заельцевская”. Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0) Bogdanov-62 (CC BY-SA 4.0)

Екатеринбургский метрополитен

Единственная станция метро, которая имеет вход в жилом доме, расположена на севере уральской столицы, недалеко от завода Уралмаш.

“Уралмаш”. Mikhail (Vokabre) Shcherbakov (CC BY-SA 2.0) Mikhail (Vokabre) Shcherbakov (CC BY-SA 2.0)

Открыта она была в 1991 году. Район привлекает любителей архитектуры, так как здесь расположено много интересных зданий, в том числе, и дом со входом в метро на первом этаже. Известно, что изначально этот вход планировали разместить непосредственно у заводской проходной, но в итоге его решили сделать в доме.

Петербургский метрополитен

Как и в Москве, в Петербурге многие станции метро в центре города имеют входы через старинные жилые дома. Они появились в районах с плотной исторической постройкой, как, например, станция «Невский проспект».

Poudou99 (CC BY-SA 4.0) Poudou99 (CC BY-SA 4.0)

А вот станция метро «Площадь мужества» оказалась в жилом доме по другой причине. Она была открыта в спальном районе на севере Санкт-Петербурга в 1975 году, причем вестибюль был изначально построен как отдельное здание, однако двадцать лет спустя к нему пристроили жилой дом по адресу Политехническая улица, 17.

Политехническая улица, дом 17. Ekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0) Ekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0)

И оказалось, что из метро можно выйти прямо во двор. Сегодня этот выход не используется.