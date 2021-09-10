Что посмотреть в Красноярске – советы от местных

Если судьба забросит вас в этот сибирский город, то вы точно будете знать, что сделать и съесть в свободное время.

Еще недавно все жители России сталкивались с Красноярском, можно сказать, каждый день. Его главные достопримечательности - Коммунальный мост, часовня Параскевы Пятницы и Красноярская ГЭС - были изображены на 10-рублевой купюре. Правда, в 2012 году новые такие купюры перестали печатать, и сейчас их почти не найти.

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Красноярск был основан еще в XVII веке на могучей реке Енисей. На языке местных хакасских народностей «яр» - высокий берег, так что «Красный яр» означает «красивый высокий берег». Сейчас Красноярск - центр Красноярского края, второго по величине региона России. Его площадь, например, больше площади Мексики! И он простирается почти сквозь всю Россию от Северного Ледовитого океана до Алтайских гор.

Почему иностранец должен приехать в Красноярск?

«Если у вас есть стереотипы о том, что Сибирь – это необжитая дикая территория, то стоит приехать и посмотреть, как все на самом деле», - говорит переводчица из Красноярска Наталья Александрова.

Сейчас это крупный, оживленный, деловой город, промышленный гигант. Он находится в самом центре Сибири, и от Москвы его отделяет более 4 тысяч километров.

Часовня Параскевы Пятницы Legion Media Legion Media

Расстояния здесь такие большие, а открытого пространства так много, что буквально можно прочувствовать всю необъятность Сибири. А на берегу Енисея и вовсе можно ощутить себя маленьким человечком перед лицом большой стихии.

«Красноярск - это ни много ни мало воплощение “загадочной русской души”», - считает Анна Востокова, автор сборника легенд «Красный Яр. Это моя земля». По ее словам, людей здесь воспитывает сама природа.

«Красноярск на тысячи километров окружен тайгой, где нет и не бывало людей. Без умения доверять друг друг, без взаимовыручки выжить в таких условиях попросту нельзя», – говорит Востокова.

Центр Красноярска Legion Media Legion Media

Сибирякам приписывают такие качества, как размах, безбашенность, отвага, умение доверять и держать слово, и красноярцы именно такие, считает Анна Востокова.

Что нужно увидеть, сделать, съесть

Все местные жители советуют прежде всего посетить национальный парк «Красноярские Столбы» – это 48 тысяч гектар нетронутой тайги и древних скал. «Для туристов открыты всего 3-4% территории, но этого хватит для впечатлений на всю жизнь. Даже если вы не любитель пешего туризма и скалолазания, длительная прогулка по удобной дорожке, чистый воздух и сногсшибательные виды равнодушными не оставят», - говорит Анна Востокова.

Красноярские Столбы Legion Media Legion Media

Местные жители любят также ездить всей семьей на остров Татышев на Енисее. На огромной зеленой территории работает прокат любого оборудования для активного отдыха. «Можно устроить пикник, покататься на роликах и велосипедах», - советует Анна Востокова.

«Съездить погулять можно также в Бобровый лог: зимой там катаются на горных лыжах, а летом можно просто подняться на подъемнике на смотровую площадку или покататься на аттракционах типа зиплайна», - говорит Наталья Александрова.

Горнолыжный курорт Бобровый лог Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

В черте города есть целых два горнолыжных курорта, а со снегом проблем не бывает, он выпадает поздней осенью и держится до середины весны. В Бобровом Логе есть 15 трасс общей протяженностью более 10 км и перепадом высот до 350 метров. Новый курорт Николаевская Сопка предлагает три трассы с перепадом высот 250 м.

Любители культурного досуга могут посетить музейный комплекс «Площадь Мира», уникальный центр современного искусства.

Музейный центр «Площадь Мира» Legion Media Legion Media

Кроме того, стоит заглянуть в один из крупнейших и старейших музеев Сибири - Красноярский краеведческий музей. Его здание, построенное в конце XIX - начале XX века в египетском стиле, расположено на набережной Енисея у живописного Коммунального моста.

Красноярский краеведческий музей Legion Media Legion Media

Наталья Александрова рекомендует прогуляться по центральному проспекту Мира, где много невысоких старых зданий, в том числе деревянных.

Пройдясь до конца улицы, можно попасть на пешеходный вантовый мост через Енисей, который ведет на остров Татышев. Непременно нужно увидеть и символ города, изображенный на 10-рублевой купюре, - Часовню Параскевы Пятницы.

Пешеходный мост через Енисей Legion Media Legion Media

После прогулок, музеев и активного отдыха пора отведать местных деликатесов. Наталья Александрова советует попробовать оленину, папоротник, черемшу, конфеты местной фабрики «Краскон», особенно с начинкой из кедровых орехов.

«Вообще в Красноярске много хороших ресторанов: “Тунгуска”, “Булгаков”, “0.75 Please”, “Гадаловъ”, “Хозяин тайги” - в них как раз русская кухня и много блюд из местных продуктов», - говорит Наталья.

Анна Востокова подтверждает, что по разнообразию и креативности рестораторов Красноярск вполне сравним с Петербургом, который считают гастрономической столицей России. «Хотите бургеры с осьминогами - пожалуйста», - говорит Анна.

Что нужно отсюда увезти?

Проспект Мира Legion Media Legion Media

Уехать из Красноярска просто нельзя без шоколадных конфет местной фабрики Краскон, а также без местного меда, кедровых орехов и варенья из сибирских ягод и шишек. Наталья советует привезти из города северную рыбу (и икру, из сиговых пород), а также изделия из бересты и дерева (они продаются, например, в художественном салоне «Диана»).

Анна советует девушкам присмотреться к одежде и аксессуарам местных дизайнеров (TRAMP, Matreshka Siberia, Fine Point, BÁRBARA, Nika Burda, Anita Leskova), а любителям национальных сувениров - к ремесленным изделиям северных народов из меха и кожи.

Что нужно прочитать-посмотреть перед тем, как приехать к вам?

Памятник «Царь-рыбе» Legion Media Legion Media