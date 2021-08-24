Ханты-Мансийск: что смотреть в краю мамонтов

Местные жители и знатоки края рассказали нам, что там обязательно надо сделать туристу.

«Я неоднократно бывал в Югре. Присягал в сибиряки в кедровом бору. Дегустировал на морозе бруснику, не понимая, это сахарные кристаллы вокруг ягод или ледяные. Нежился в горячих источниках под открытым небом и в сибирских банях», - пишет в предисловии к сборнику легенд «Югра. Это моя земля» его продюсер Андрей Сулейков.

Не правда ли, больше похоже на путешествие во времени, чем на современную поездку? В этом вся Югра - это слияние первобытных древностей с мамонтами и современности с нефтью, газом и новостройками. Даже официальное длинное название этого региона совмещает сегодняшний день и историю - «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра».

Нефтяные вышки в Ханты-Мансийске Legion Media Legion Media

Об образовании Югры есть красивая легенда. В одном очень светлом, теплом и солнечном городе появились двойняшки красоты небывалой — братец Юг и сестрица Ра. Поначалу они росли как обычные маленькие дети, но с возрастом начали спорить и драться, да так, что вокруг вспыхивало пламя. Горожане испугались, что они сожгут все вокруг, - и сослали Юг и Ра в северный край, покрытый льдом и снегом. Брат и сестра осветили своим теплом этот край, да так отогрели его, что сюда пришли жить люди. Юг и Ра перестали ссориться и стали всегда жить дружно вместе. С тех пор, тот северный край гордо зовется Югра.

Завязывать ленточку на удачу - национальная традиция Legion Media Legion Media

Если смотреть на карту, то кажется, что Ханты-Мансийск находится почти посередине России, однако, климат этого места аналогичен районам Крайнего Севера. И зимой температура здесь опускается ниже -40°С.

Почему нужно ехать в Ханты-Мансийск?

«Если хотите ощутить холод и краски зимней России, то стоит заехать в наш маленький уютный городок», - говорит местный татуировщик Семен Чепурной.

Ханты в национальной одежде Legion Media Legion Media

Журналист и бывший главный редактор местного СМИ Евгений Зиновьев говорит, что в Ханты-Мансийске можно прочувствовать настоящую, а не лубочную Россию. «Зимой — мороз, сугробы и ветер. Летом — жара, мошка и медведи. В любое время года — быт и обычаи коренных народов: ханты и манси. И конечно же, в Ханты-Мансийске можно близко познакомиться с тем, чем живет современная Россия — с нефтью и газом».

«У нас уникальная природа, Ханты-Мансийск расположен на семи холмах, окруженный тайгой, в реках много рыбы, а в лесах, окружающих город, много грибов, ягод и кедровых орехов», - рассказывает сотрудник местной полиции Сергей Янкович.

Вид на город и реку Иртыш Эрванн Пенсек Эрванн Пенсек

Суровая природа края влияет и на отношение местных к приезжим. «Жители города – очень добродушные и приветливые, готовые всегда помочь в любой ситуации, даже незнакомому человеку, т.к. на севере всегда действует негласное правило - если видишь, что человек попал в бреду, обязательно помоги ему, ведь завтра, на его месте можешь оказаться ты. Суровая природа не оставляет права на ошибку, особенно зимой», - говорит Сергей.

Что нужно здесь обязательно увидеть/сделать/съесть?

Мамонты в Археопарке Эрванн Пенсек Эрванн Пенсек

По словам местной жительницы и автора сборника легенд «Югра. Это моя земля» Ирины Пудовой, первым делом в Ханты-Мансийске нужно увидеть местных мамонтов. Семь бронзовых доисторических животных в натуральную величину «бродят» вдоль Самаровского холма на территории комплекса Археопарк. Также в парке можно найти первобытного бизона, стаю волков, пещерного медведя, двух шерстистых носорогов и самих первобытных людей.

Бизоны в Археопарке Legion Media Legion Media

«А потом можно и поесть. К примеру, зайти в любой местный ресторан сибирской кухни и уточнить наличие муксуна. Это пресноводная ценная рыба семейства лососевых, которая крайне ценится местными и туристами», - советует Ирина.

Ханты-Мансийск относительно новый город - он получил этот статус лишь в 1950 году, после чего в городе нашли нефть, и он совершил резкий скачок развития. А до этого здесь были лишь сибирские поселения, освоенные Россией в конце XVII века. Ирина восхищается тем, что современный город удалось возвести в таких суровых условиях.

Мост "Красный дракон" через Иртыш Legion Media Legion Media

«Объекты культуры, площади, дома - все это уникально. И все новое, тут не встретить ничего совсем уж древнего. Кроме мамонтов!» - говорит она.

Среди мест-фаворитов Евгения Зиновьева, помимо уже упомянутого Археопарка, также числятся Музей геологии, нефти и газа, Музей природы и человека и многовековые кедры в природном парке «Самаровский чугас». Журналист рекомендует посмотреть вдаль со смотровой площадки у стелы Первооткрывателям земли Югорской, а также сходить в баню.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы Legion Media Legion Media

Кроме того, Евгений привел нам целый чек-лист того, что нужно съесть в Ханты-Мансийске:

муксуна (в любом виде, но лучше строганину),

дикие ягоды (клюква, брусника, морошка),

кедровые орешки,

оленину (в любом виде, но лучше тушеную и посыпанную замороженными ягодами и кедровыми орешками).

Сергей Янкович рекомендует непременно посетить этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», что в переводе с мансийского языка означает «Священная земля». «Там можно познакомиться с историей города, округа, а так же, с жизнью коренных народов ханты и манси, которые относятся к финно-угорской группе», - говорит Сергей.

Этнопарк Торум Маа Эрванн Пенсек Эрванн Пенсек

Кроме того, он советует любому, кто приезжает в Ханты-Мансийск, съездить на слияние рек Оби и Иртыша, посетить ресторан гостиницы «Миснэ» и отведать там традиционные блюда, а также блюда, которые готовят рыбаки и охотники края, находясь в тайге.

Семен Чепурной считает, что нужно посетить природный парк Долина Ручьев. Это одно из самых популярных мест отдыха горожан, здесь есть оборудованная тропа, с которой открывается невероятный вид на город. Также Семен советует поесть блины в в сети кафе ГудФуд.

Что нужно отсюда увезти?

«Мы все любим что-то мистическое, здесь развита культура шаманизма и мне кажется, круто отсюда увозить какие-то местные заряженные шаманом амулеты – коготь медведя, подвеску из бисера и оленьей шкуры», - говорит Ирина Пудова.

Ханты в национальной одежде продает сувениры на празднике оленеводов Legion Media Legion Media

За аутентичными сувенирами Сергей Янкович советует идти в Центр ремесел на улице Рознина. «Там можно также увидеть и даже примерить национальные костюмы ханты и манси, поразгадывать национальные головоломки, которые представители коренных народов изготавливали своим детям».

Евгений Зиновьев считает, что лучшим сувениром послужат хантыйские и мансийские обереги, одежда, украшения, а также все, что можно съесть: муксун, дикие ягоды, кедровые орешки, оленину.

Куст брусники Legion Media Legion Media

А Семен Чепурной рекомендует увезти воспоминания, фотографии - но также и немного Сибирского Мороза ❄

Что нужно прочитать-посмотреть перед тем, как приехать к вам, чтобы лучше понять регион?

Прочитать или прослушать сборник «Югра. Это моя земля». Но можно ничего не читать, а узнать все у гостеприимных местных жителей.

Сергей Янкович рекомендует прочитать сказки бабушки Аннэ (Анна Митрофановна Конькова) - это национальная писательница из числа коренных малочисленных народов, которая занималась сбором, переводом и публикацией национальных сказок народов ханты и манси.

Евгений Зиновьев советует почитать любые книги местных писателей — Еремея Айпина, Ювана Шесталова, Юрия Вэллы, а также посмотреть фильм «Ангелы революции» Алексея Федорченко и «Сибириаду» Андрея Кончаловского.