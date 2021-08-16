Зачем вам надо ехать в Нарьян-Мар?

«Я был в Нарьян-Маре всего пять дней. Но за пять дней я успел многое. Побывал на репетиции конкурса «Веселые сани», продегустировал продукцию нарьян-марского мясокомбината, приготовил оленьи чипсы, слетал в Малоземельскую тундру, погостил в многодетной семье, у которой десять детей! Приготовил соленый пирог на песочном тесте в ресторане-музее «ТиманЪ», познакомился с чумработницей, выпил лукового чаю», – так написал Джон Уоррен, путешественник, кулинар, телеведущий в предисловии к книге «Нарьян-Мар. Это моя земля».
В семейно-родовой общине "Вы" в Нарьян-МареСергей Фадеичев/TASS
По словам Уоррена, здесь он понял и увидел собственными глазами, что чем труднее условия жизни, чем суровее природа, тем оптимистичнее люди, тем благодарнее и ярче они радуются мелочам, которые в больших городах мало кто заметит.
Нарьян-Мар - центр и единственный город Ненецкого автономного округа. Этот далекий край находится за полярным кругом, почти на самом Ледовитом океане. Здесь обитает народ ненцы - кочевники и оленеводы. В переводе с ненецкого название Нарьян-Мар означает «Красный город». Мы попросили авторов литературного конкурса «Это моя земля» ответить на главные вопросы о Нарьян-Маре.
Здание главпочтамтаDmitry Pestov (CC BY-SA 3.0)
Юрий Тюлюбаев, рецензент проекта «Нарьян Мар. Это моя земля» и директор туркомпании «Красный город»: Ненецкий округ - это единственное в Европе нетронутое место проживания кочевого народа, который сохранил стиль жизни предков сквозь сотни лет. Здесь иностранцы смогут увидеть реальную, а не реконструированную или "оцифрованную" жизнь кочевников и побывать в местах, где самая низкая плотность населения во всей России.
Андрей Сулейков, автор и продюсер проекта «Нарьян Мар. Это моя земля»: В Нарьян-Маре многие дома имеют свои имена - «Титаник», «Бастилия», «Красная шапочка»- и за каждым стоит своя легенда. Например, есть своя «Китайская стена» - многие местные жители уверены, что этот сдвоенный дом 12 и 14 по улице Выучейского расположен согласно знаменитой китайской практике фэншуй.
Дом "Китайская стена"Dmitry Pestov (CC BY-SA 3.0)
Есть легенда, что при возведении домов использован распространенный китайский принцип «дерево и гора»: деревья в китайской архитектуре символизируют колонны, а горы — башни. В сдвоенном здании есть башни, а символическую роль деревьев играют выступающие за линию фасада красные прямоугольные эркеры с окнами.
Здание Ненецкого краеведческого музеяDmitry Pestov (CC BY-SA 3.0)
Видно это и с высоты. Так особо внимательные горожане рассказывают, что не раз замечали, как стаи перелетных птиц поворачивают в небе над местной Китайской стеной. То есть они корректируют курс на зимовку и обратно, ориентируясь на здание.
Рыбные деликатесы Нарьян-МараLegion Media
Юрий Тюлюбаев: Обязательно нужно побывать в чуме, прокатиться на оленьей упряжке хотя бы километр и попробовать «айбурдать» - свежее мясо оленя с кровью. Может это сначала покажется диким, зато поможет почувствовать себя на миг вернувшимся к корням, ведь все предки наши жили так и ели именно так.
Консервы из олениныLegion Media
Андрей Сулейков: «За Полярным кругом цветы цветут не букетами, а горами: стоит гора вся белая — это морошка и черника. Стоит гора вся розовая — это иван-чай, а то рябина, а то полуденник, багульник, герань! И подумать только, в каждом цветке нектара здесь в два, три раза больше, чем в обычных цветах, и каждый цветок ждет пчелу», - писал советский авто Михаил Пришвин в очерке «Заполярный мед».
Так что в Нарьян-Маре нужно непременно попробовать мед, сделанный местными пчелами, а также съесть пряник, приготовленный на этом меду. И мёд, и пряник уникальны - таких больше нигде нет, сколько ни ищи. Появилась даже традиция покупать пряники в специальном Пряничном доме и угощать ими прохожих. Загадал желание — угости вкусным пряником незнакомого человека — и желание обязательно сбудется!
Виды Нарьян-Мара. Набережная реки ПечорыМарина Лысцева/Sputnik
Юрий Тюлюбаев: Лучше всего увозить с собой теплые воспоминания об увиденном, сильных людях, красивых местах. Что касается сувениров - сейчас в Ненецком округе большой ассортимент сделанных вручную вещей из натуральных материалов: как традиционных (таких, как кукла «укко»), так и современных, например, магнитов на холодильник из рога оленя.
Оленьи рогаLegion Media
Андрей Сулейков: Квадратный хлеб. Привозить хлеб ручного замеса из путешествий - в целом хорошая традиция, ведь мы привозим не только еду, а и тепло рук тех людей, которые прикасались к хлебу. Но дело не только в этом. В Нарьян-Маре есть легенда:, если ты хороший человек, в хлебе можно найти драгоценности. Выпекают такой хлеб на квадратных листах. Режут такой хлеб не ножами, а оленьими жилами.
Юрий Тюлюбаев: Очень рекомендую к прочтению историю Пустозерска, селения недалеко от Нарьян-Мара. Это был первый русский город за полярным кругом - и в XVII веке там содержали в ужасном заточении старообрядцев, в том числе известного литератора протопопа Аввакума.
Мемориал «Хэбидя тен» (Священная память) установлен на берегу озера Городецкое, недалеко от ПустозерскаLegion Media
Стоит также изучить религиозные верования ненцев, легенды земли ненецкой о народе сихиртя. Из фильмов рекомендую посмотреть современную художественную картину «Белый Ягель», которая хоть и снята в соседнем регионе, но точно передает современную жизнь и проблемы ненецкого народа.
Богоявленский собор в Нарьян-МареDmitry Pestov (CC BY-SA 3.0)
Андрей Сулейков: Прилетев в Ненецкий Автономный Округ вы обязательно посетите Нарьян-Мар, поэтому короткие и запоминающиеся легенды из сборника «Нарьян-Мар. Это моя земля» стоит заранее прочитать или прослушать. Кроме того, гость сможет пройти мобильный квест по маршруту, где все дома имеют имена.