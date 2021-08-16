Зачем вам надо ехать в Нарьян-Мар?

Местные жители и эксперты советуют, что нужно посмотреть, сделать и съесть в их родных местах, а также что увезти с собой на память.

«Я был в Нарьян-Маре всего пять дней. Но за пять дней я успел многое. Побывал на репетиции конкурса «Веселые сани», продегустировал продукцию нарьян-марского мясокомбината, приготовил оленьи чипсы, слетал в Малоземельскую тундру, погостил в многодетной семье, у которой десять детей! Приготовил соленый пирог на песочном тесте в ресторане-музее «ТиманЪ», познакомился с чумработницей, выпил лукового чаю», – так написал Джон Уоррен, путешественник, кулинар, телеведущий в предисловии к книге «Нарьян-Мар. Это моя земля».

В семейно-родовой общине "Вы" в Нарьян-Маре Сергей Фадеичев/TASS Сергей Фадеичев/TASS

По словам Уоррена, здесь он понял и увидел собственными глазами, что чем труднее условия жизни, чем суровее природа, тем оптимистичнее люди, тем благодарнее и ярче они радуются мелочам, которые в больших городах мало кто заметит.

Нарьян-Мар - центр и единственный город Ненецкого автономного округа. Этот далекий край находится за полярным кругом, почти на самом Ледовитом океане. Здесь обитает народ ненцы - кочевники и оленеводы. В переводе с ненецкого название Нарьян-Мар означает «Красный город». Мы попросили авторов литературного конкурса «Это моя земля» ответить на главные вопросы о Нарьян-Маре.

Почему нужно приехать в ваш город?

Здание главпочтамта Dmitry Pestov (CC BY-SA 3.0) Dmitry Pestov (CC BY-SA 3.0)

Юрий Тюлюбаев, рецензент проекта «Нарьян Мар. Это моя земля» и директор туркомпании «Красный город»: Ненецкий округ - это единственное в Европе нетронутое место проживания кочевого народа, который сохранил стиль жизни предков сквозь сотни лет. Здесь иностранцы смогут увидеть реальную, а не реконструированную или "оцифрованную" жизнь кочевников и побывать в местах, где самая низкая плотность населения во всей России.

Андрей Сулейков, автор и продюсер проекта «Нарьян Мар. Это моя земля»: В Нарьян-Маре многие дома имеют свои имена - «Титаник», «Бастилия», «Красная шапочка»- и за каждым стоит своя легенда. Например, есть своя «Китайская стена» - многие местные жители уверены, что этот сдвоенный дом 12 и 14 по улице Выучейского расположен согласно знаменитой китайской практике фэншуй.

Дом "Китайская стена" Dmitry Pestov (CC BY-SA 3.0) Dmitry Pestov (CC BY-SA 3.0)

Есть легенда, что при возведении домов использован распространенный китайский принцип «дерево и гора»: деревья в китайской архитектуре символизируют колонны, а горы — башни. В сдвоенном здании есть башни, а символическую роль деревьев играют выступающие за линию фасада красные прямоугольные эркеры с окнами.

Здание Ненецкого краеведческого музея Dmitry Pestov (CC BY-SA 3.0) Dmitry Pestov (CC BY-SA 3.0)

Видно это и с высоты. Так особо внимательные горожане рассказывают, что не раз замечали, как стаи перелетных птиц поворачивают в небе над местной Китайской стеной. То есть они корректируют курс на зимовку и обратно, ориентируясь на здание.

Что нужно обязательно увидеть/сделать/съесть?

Рыбные деликатесы Нарьян-Мара Legion Media Legion Media

Юрий Тюлюбаев: Обязательно нужно побывать в чуме, прокатиться на оленьей упряжке хотя бы километр и попробовать «айбурдать» - свежее мясо оленя с кровью. Может это сначала покажется диким, зато поможет почувствовать себя на миг вернувшимся к корням, ведь все предки наши жили так и ели именно так.

Консервы из оленины Legion Media Legion Media

Андрей Сулейков: «За Полярным кругом цветы цветут не букетами, а горами: стоит гора вся белая — это морошка и черника. Стоит гора вся розовая — это иван-чай, а то рябина, а то полуденник, багульник, герань! И подумать только, в каждом цветке нектара здесь в два, три раза больше, чем в обычных цветах, и каждый цветок ждет пчелу», - писал советский авто Михаил Пришвин в очерке «Заполярный мед».

Так что в Нарьян-Маре нужно непременно попробовать мед, сделанный местными пчелами, а также съесть пряник, приготовленный на этом меду. И мёд, и пряник уникальны - таких больше нигде нет, сколько ни ищи. Появилась даже традиция покупать пряники в специальном Пряничном доме и угощать ими прохожих. Загадал желание — угости вкусным пряником незнакомого человека — и желание обязательно сбудется!

Что нужно отсюда увезти?

Виды Нарьян-Мара. Набережная реки Печоры Марина Лысцева/Sputnik Марина Лысцева/Sputnik

Юрий Тюлюбаев: Лучше всего увозить с собой теплые воспоминания об увиденном, сильных людях, красивых местах. Что касается сувениров - сейчас в Ненецком округе большой ассортимент сделанных вручную вещей из натуральных материалов: как традиционных (таких, как кукла «укко»), так и современных, например, магнитов на холодильник из рога оленя.

Оленьи рога Legion Media Legion Media

Андрей Сулейков: Квадратный хлеб. Привозить хлеб ручного замеса из путешествий - в целом хорошая традиция, ведь мы привозим не только еду, а и тепло рук тех людей, которые прикасались к хлебу. Но дело не только в этом. В Нарьян-Маре есть легенда:, если ты хороший человек, в хлебе можно найти драгоценности. Выпекают такой хлеб на квадратных листах. Режут такой хлеб не ножами, а оленьими жилами.

Что нужно почитать-посмотреть перед тем, как приехать к вам, чтобы лучше понять регион?

Юрий Тюлюбаев: Очень рекомендую к прочтению историю Пустозерска, селения недалеко от Нарьян-Мара. Это был первый русский город за полярным кругом - и в XVII веке там содержали в ужасном заточении старообрядцев, в том числе известного литератора протопопа Аввакума.

Мемориал «Хэбидя тен» (Священная память) установлен на берегу озера Городецкое, недалеко от Пустозерска Legion Media Legion Media

Стоит также изучить религиозные верования ненцев, легенды земли ненецкой о народе сихиртя. Из фильмов рекомендую посмотреть современную художественную картину «Белый Ягель», которая хоть и снята в соседнем регионе, но точно передает современную жизнь и проблемы ненецкого народа.

Богоявленский собор в Нарьян-Маре Dmitry Pestov (CC BY-SA 3.0) Dmitry Pestov (CC BY-SA 3.0)

Андрей Сулейков: Прилетев в Ненецкий Автономный Округ вы обязательно посетите Нарьян-Мар, поэтому короткие и запоминающиеся легенды из сборника «Нарьян-Мар. Это моя земля» стоит заранее прочитать или прослушать. Кроме того, гость сможет пройти мобильный квест по маршруту, где все дома имеют имена.