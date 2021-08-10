10 самых красивых вокзалов Транссибирской магистрали

Ярославский вокзал, с которого начинается путешествие по Транссибу, - произведение искусства. Здание было построено в конце XIX века, а в начале XX реконструировано по проекту архитектора Федора Шехтеля. В декоре использованы элементы русского стиля, а также стиля модерн. Вокзал похож на древнерусский терем, и венчают его гребневидная крыша и шатер, как в древнерусских церквях. Фасад украшен бирюзовым керамическим «поясом».
Город - важный железнодорожный узел. Он соединяет маршруты северных железных дорог, поездов из Санкт-Петербурга и Вологды с Уралом и Сибирью. Современное здание вокзала было построено в 1961 году в стилистике сталинского ампира - с аркой, фронтоном с барельефами и декором в виде объемных гербов СССР.
Главный железнодорожный вокзал города был построен в 1958 также в стиле сталинского ампира. Величественный, но лаконичный снаружи, и роскошно декорированный мрамором внутри.
Первая станция в Новосибирске была открыта в 1896 году (собственно, город был построен вокруг новой железной дороги). Сначала здесь был деревянный вокзал, а современный построен в 1930-х годах. Центр фасада представляет из себя триумфальную арку - излюбленный элемент советской архитектуры.
Вокзал в городе на Енисее напоминает невероятный торговый пассаж. Первая станция была построена здесь в 1895 году, сразу электрифицирована и очень эффектно смотрелась вечером при свете фонарей. Нынешний вид, в том числе невероятную крышу-свод, вокзал приобрел уже в XXI веке после масштабной реконструкции.
Вокзал Иркутска был построен в 1906-1907 годах и является памятником архитектуры федерального значения. Здание в стиле классицизм более напоминает царский дворец, чем железнодорожную станцию.
Можем поспорить, вы никогда не слышали о Слюдянке, небольшом городе на берегу Байкала. И тем не менее, через него проходит Транссибирская магистраль, и это важный железнодорожный узел. Здешний вокзал - настоящее архитектурное чудо. Его построили в начале XX века из белого и розового мрамора, который добывают тут же, недалеко от Слюдянки.
Первый поезд на вокзал этого города на периферии Российской Империи прибыл в 1899 году и дал мощный толчок развитию города. Современный вокзал был построен в 1937, однако, с тех пор не ремонтировался и до недавнего времени выглядел довольно мрачно. В 2019 году была проведена реконструкция и теперь вполне себе буддистские желто-зелено-голубые цвета встречают прибывших в столицу республики Бурятия.
Выдержанная советская классика с арками и пилястрами, без всяких вычурностей - вот что представляет из себя вокзал в столице Еврейской автономной области. Привокзальная площадь украшена традиционным еврейским светильником «Золотая менора», здесь также стоит памятник первым переселенцам, которые появились в этих неосвоенных землях Дальнего Востока в конце 1920-х.
Где-то мы уже видели этот гребень, не так ли? Правильно, в Москве. Вокзал Владивостока является репликой Ярославского вокзала и также построен в неорусском стиле. По задумке строителей, таким образом, Транссибирская магистраль как бы имеет законченный архитектурный облик. Вокзал примыкает к терминалу морского порта. Кстати, закладывали здание станции в 1891 году в присутствии будущего императора Николая II.