Зачем россияне живут там, где зимой минус 50?

Северное сияние, ледоколы и суровые люди с горячим сердцем. Мы поговорили с жителями отдаленных городов на севере России о том, почему они продолжают жить в суровых условиях.

Жить на российском севере может не каждый. Долгие зимы без солнечного света с экстремально низкими температурами, оторванность от цивилизации. Говорят, что у людей на севере совершенно другой характер, неунывающий и устойчивый к депрессиям. Многие из них не только хорошо выносят странности северной жизни, но и умеют получать удовольствие от нее: наслаждаются экзотической природой и даже бегают марафоны при минус 50 градусах.

«Сегодня было минус 28. Просто весна!» - Таника Григорьева, Усть-Нера, Якутия

Таника живет в поселке Усть-Нера (чуть более 4,000 жителей) недалеко от Оймякона, самого холодного обитаемого места в мире, где зимой температура регулярно опускается до минус 60. Она родилась в другой части Якутии, а сюда переехала вслед за мужем. «Не представляю другую зиму без унтов, тумана, снега и свежего холодного воздуха», — говорит Таника.

К суровой зиме привыкают с детства: например, если температура опускается ниже -52 градусов, то только младшие школьники могут оставаться дома. А для взрослых такого оправдания нет.

«Да, мы действительно живем в очень экстремальных условиях: в -50 и -60 просто так не выйдешь погулять, а если поедешь в дальнюю дорогу, а машина заглохнет, можно и замерзнуть прямо на дороге». Зато зимой можно делать такие фокусы:

«Природа у нас очень красивая и люди — добрые, простые и отзывчивые, — говорит Таника. — А вообще сегодня было -28 и солнышко выглянуло. Просто весна!»

«Бегаю марафоны при минус 50» — Алексей Пестряков, Якутск

Якутия — это самый большой и самый холодный регион России. Кажется невероятным, но здесь в 50-градусные морозы проводятся спортивные марафоны. Алексей Пестряков из Якутска, самого большого города на вечной мерзлоте (более 280 тысяч жителей) — один из таких спортсменов-любителей, которые занимаются бегом зимой. И погода его вообще не смущает.

«Кто-то любит бегать по горам, а мне очень нравится бегать при экстремально низких температурах», — смеется он.

«Для нас, местных жителей, минус 50 градусов — это вполне нормальная температура, — говорит Алексей. — Возможно, рождаясь здесь, мы уже получаем иммунитет и морозоустойчивость». Главное, считает он, одеться многослойно, тогда будет тепло: на ноги унты, а сверху пуховую куртку.

В этом январе он принимал участие в марафоне на Полюсе холода в Оймяконе, который проходит уже в третий раз. «Я туда приехал подготовленным, экипированным и был готов бежать даже в -60С», — говорит Алексей.

Впрочем, он признается, что мороз иногда надоедает, и ему хочется уехать в теплые края на это время: «В прошлом году целый месяц стоял -60С, тогда было не очень приятно. В этом году получше, максимум температура опускалась до -54С».

«Больше всего здесь мне нравятся люди» — Витас Бенета, Норильск, Красноярский край

«Раньше морозы были сильнее, видел и минус 56, а эта зима теплая, даже ниже минус 40 еще не было, да и в прошлую зиму было не ниже минус 53 градусов», — говорит Витас Бенета из Норильска. Он работает на предприятии «Норникель» и делает невероятно захватывающие фотографии Норильска и Таймыра.

«Вот что сейчас держит людей в Норильске? Зарплаты не такие уже большие, пенсии сравнялись с обычными, то есть большого смысла ехать на север уже нету. Но город все равно развивается, работа здесь есть, люди приезжают», — говорит Витас.

Норильск — это тундра, полярная ночь зимой и полярный день летом, долгие зимы и суровые ветра.

Конечно, такой климат выдерживают не все, все-таки для этого нужен другой характер, северный. «Больше всего мне в Норильске нравятся люди, они очень отличается от материковских, более отзывчивые, что ли», — говорит Витас.

«Иногда возникает желание уехать в более теплый климат, но приезжаешь в отпуск и где-то максимум месяц — и все, нету того менталитета северного, тянет назад, — объясняет Витас. — Мне вот больше не по нраву жара».

«Вижу из окна ледокол» — Екатерина Волобуева, Певек, Чукотка

Певек — это самый северный город России, расположенный на берегу одноименного пролива. Кроме холодных и продолжительных зим, местным жителям достался бонусом и сильнейший ветер южак, который буквально сбивает с ног.

Здесь живет 4,500 человек (до распада СССР было 12 тысяч), которые работают в основном на золотодобывающих предприятиях.

«Сюда приезжали еще в советские годы на заработки мои бабушка с дедушкой, а затем родители привезли меня сюда в возрасте 5 месяцев», — рассказывает Екатерина Волобуева. В Певеке она занимается фотографией: где еще найдешь такие живописные пейзажи?

«Как приятно проснуться с утра, подойти посмотреть в окно — ого, ледокол! Разнообразил нашу полярную ночь, порадовал в зимнюю спячку», — говорит Волобуева.

К погоде она привыкла с детства: «Когда дует южак, просто запасаемся едой и ждем, когда распогодится». По ее словам, раньше было гораздо холоднее, да и климат — это дело привычки.

Жизнь на Чукотке, конечно, совершенно иная. «Дорога до работы занимает 15-20 минут пешком, и у меня есть свободное время на себя, можно погулять с собакой в тундре или на берегу моря, это очень успокаивает», — говорит Екатерина.

А еще на севере у людей совершенно другой менталитет, отличный от больших городов. «Суровые люди с горячим сердцем», — так описывает их девушка.

«Уютный город между сопок» — Марина Толмачева, Билибино, Чукотка

До Москвы 6500 км, до Анадыря — 650 км. А вокруг — тундра и несколько небольших поселков. Билибино — это один из самых дорогих городов России: продукты сюда можно завезти только по воздуху, а из-за суровых погодных условиях авиаперевозки возможны далеко не каждый день. Оттого и самая обычная капуста или морковь стоят в 4-5 раз дороже, чем в центральной части страны. Хлеб и мясо — в 2 раза дороже.

В советское время Билибино был центром золотодобычи, сюда приезжали «за длинным рублем» и северными льготами со всей страны. В лучшие годы здесь жили более 15 тысяч человек, сегодня — в три раза меньше. Жить довольно сложно не только из-за арктического климата, но и из-за отдаленности от цивилизации. Но все же город молодой, средний возраст жителей — 33 года.

«В Билибино живу уже почти 10 лет, — говорит 24-летняя Марина Толмачева, м мой отец перевелся по работе. А после школы встретила мужа и решила остаться здесь жить».

Марина основала в городе свое кафе, где готовят бургеры, роллы и пиццу. А в своем блоге она рассказывает о жизни в северном городе.

«Билибино — это уютный маленький городок. Он расположен между сопок, и нас не тревожит сильный вечер. А природа очень красивая! — говорит она. - Когда сильный мороз, его даже видно, будто плотный туман. Еще у нас можно наблюдать северное сияние».