На каких автомобилях ездят при минус 50°С?

Быть автомобилистом в Якутии, на Таймыре и Чукотке непросто, но человек приспосабливается ко всему и адаптирует технику под самые тяжелые морозы.

Мы уже рассказывали о том, как жители Якутска, Норильска и Воркуты готовят свои автомобили к снежным и холодным зимам. Но какие же автомобили можно увидеть на дорогах российских регионов, где бывает экстремально холодная погода? Вы удивитесь, но у местных жителей в почете вовсе не огромные внедорожники и не пикапы.

Японская классика для Сибири и Дальнего Востока

Якутск. Температура воздуха в городе минус 43 градуса. Евгений Софронеев/TASS Евгений Софронеев/TASS

Чем дальше на восток, тем больше японских и китайских автомобилей можно увидеть на дорогах, по большей части подержанных.

Якутия - это самый большой и самый холодный регион России. Два города этой республики, Оймякон и Верхоянск, фиксировали температуры около минус 70, а в Якутске, столице региона, минус 50 - это обычная зима. Что же может вообще ездить в такую погоду?

Автомобильный сайт Drom составил рейтинг самых продаваемых автомобилей в Якутии, проанализировав более 4 млн объявлений с 2015 до 2020 года, и выяснил, что первые пять мест во все годы занимали разные модели японской марки Toyota с правым рулем, при том, что в остальных регионах России лучше всего продавались отечественные Lada.

Анадырь. Автомобиль во время метели на одной из улиц города. Павел Кошеленко/TASS Павел Кошеленко/TASS

В конце 2020 года на первом месте оказался компактный хетчбэк Toyota Vitz, за ним универсал Toyota Corolla Fielder, далее седаны Toyota Allion и Premio и минивэн Toyota Ipsum. Они себя хорошо показывают в зимней эксплуатации и экономно расходуют бензин (а это очень важно, так как многие якуты не глушат двигатель по несколько месяцев, чтобы машина не промерзла).

«Существует стойкое убеждение, что вариатор непригоден для зимы. Тьфу, тьфу, тьфу, езжу же. Но с холодами трос замерзает, и иногда требуется немало усилий, чтобы переключать режимы», - пишет Лариса из Якутска, которая ездит зимой на Toyota Vitz, причем у нее нет теплой парковки, только тент.

Норильск, май 2018 года. Елена Белалова/Sputnik Елена Белалова/Sputnik

На свою машину она поставила второе лобовое стекло, наклеила пленки на окна, чтобы они не покрывались инеем и поставила «Вебасто». «"Вебасто" отлично справляется до −35. Ниже сорока застывает вариатор, а ниже −45 колеса становятся квадратными, - говорит она. - Но примерно с пятого километра тихой езды колеса начинают приобретать свою природную форму».

«Если есть гараж, и не выезжать за черту города - можно вообще не утеплять, - пишет другой автомобилист из Якутска. - С тойотами по крайней мере работает, сейчас езжу на короне премио, из утепления только картонка. Ночует в теплом гараже, днем стоит у работы».

Припаркованные автомобили, укрытые чехлами на одной из улиц в Якутске. Температура около минус 50. Андрей Сорокин/Sputnik Андрей Сорокин/Sputnik

Если посмотреть на количество предложений продажи автомобилей в Норильске (север Красноярского края), то также с большим отрывом лидирует Toyota, причем здесь уже много моделей внедорожников Land Cruiser. Следом за японской маркой - российская LADA (больше всего - новая модель Vesta), KIA (RIO), Hyundai (конечно, Solaris) и Nissan (больше всего продают внедорожник X-trail). Примерно такая же картина и на Чукотке.

Дизельных авто в холодных регионах мало, так как топливо застывает при температуре ниже -50.

На чем ездят за городом?

Туристический транспорт на территории национального природного парка "Ленские столбы". Евгений Софронеев/TASS Евгений Софронеев/TASS

Из российских автомобилей на севере популярен современный внедорожник УАЗ патриот и микроавтобусы типа «буханка», придуманные еще в советские годы.

«УАЗ — основной транспорт Республики Саха. Скорая помощь, полиция, межрайонные пассажирские перевозки, грузовые перевозки, частный и корпоративный сектор — везде занят УАЗ 2206 «Буханка» и его модификации», - рассказывает местный житель Владимир Попов. Почти все такие микроавтобусы адаптируют к сильным морозам, усиливая раму и устанавливая дополнительную печку. Иногда после переделок от «буханки» остается лишь дизайн.

Норильск. Полицейский автомобиль на одной из улиц во время ветреной погоды. Денис Кожевников/TASS Денис Кожевников/TASS

Тем не менее, для поездок по бездорожью за пределами городов, этому автомобилю все еще нет альтернативы в своей ценовой категории. Такой автомобиль стоит в районе миллиона рублей, то есть примерно как экономичный седан KIA Rio. Конечно, комфортные опции здесь не предусмотрены, но куда важнее не застрять на трассе в минус 50, чем наличие парктроников.

Автомобиль на дороге при въезде в Якутск. Температура опустилась до 50 градусов Цельсия ниже нуля. Андрей Сорокин /Sputnik Андрей Сорокин /Sputnik

Еще одна «машина жизни» на севере - это небольшой грузовик российского производства ГАЗ «Соболь». «"Соболь" пока меня полностью устраивает, автомобилем доволен. За 40 тысяч пробега серьезных поломок не было. В отличие от УАЗа, здесь прекрасный обзор и внятное управление», - говорит водитель реанимобиля в Якутские Сергей Волков.

Норильск после снегопада. Денис Кожевников/TASS Денис Кожевников/TASS

Путешественники-экстремалы, которые любят автомобильные путешествия по сибирской тайге и дальневосточным зимним направлениям, предпочитают делать это на больших внедорожниках УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер». Но лучше все же отложить поездки до лета и никогда не выезжать за пределы городов в одиночку.

Посмотрите это видео и вы поймете, почему.