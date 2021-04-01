РЕДКИЕ концепт-кары, которые могли стать хитами советского машиностроения (ФОТО)

«Пони»

ВАЗ-2702 «Пони» - это советская попытка создать электрокар, которая закончилась полным провалом. Первые образцы этого миниатюрного, но очень тяжелого автомобиля появились в 1979 году - и дорабатывались вплоть до 1986.

Простяков/Sputnik Простяков/Sputnik

К сожалению, ничего не вышло. Советский «Пони» оказался слишком тяжелым из-за аккумуляторов, и даже попытки увеличить грузоподъемность за счет смены стали на алюминий или разработка быстросъемных аккумуляторов не увенчались успехом. Максимум, на что он был способен - 400 кг груза на борту и 70 км пробега на полной зарядке.

«Украина-1»

Алексей Мишурин/Киностудия им. А. Довженко, 1962 Алексей Мишурин/Киностудия им. А. Довженко, 1962

Экспериментальный автобус появился на свет в год первого полета Юрия Гагарина в космос. Футуристический, стильный, комфортабельный - он даже снялся в кино «Королева бензоколонки». А еще, помимо удивительного дизайна, был нашпигован новаторскими инженерными решениями вроде гидроусилителя руля или пневмоподвески. В салоне у него были самолетные кресла на 36 человек.

Последующие версии «Украины» уже не выглядели так космически, но были на порядок более комфортабельны: с кофеваркой, холодильником, газовой плитой, туалетом, телевизором, гардеробом и многим другим в салоне. По сути, «Украина» стала домом на колесах - но советскому автопрому такая роскошь оказалась не нужна. Проект не пошел в серию.

«Заря»

Северодонецкая авторемонтная база Северодонецкая авторемонтная база

«Заря» была стеклопластиковой - и это ее «похоронило». Технологичность стеклопластикового кузова оказалась одновременно сырой и сложной, к массовому выпуску не пригодная. Первая «Заря» появилась в 1966 году, и по разным данным было всего от одного до четырех экземпляров - которые ездили лишь по выставкам. В серию ее так и не пустили, решив, что сложные доработки того не стоят.

«Река»

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ВАЗ-2122 «Река» - вездеход-амфибия, разработанный по инициативе военных. По дизайну это точная копия знаменитой советской «Нивы», по начинке - многофункциональный армейский автомобиль. Проектировали их параллельно, но военная версия застряла в разработке на 10 лет.

«Река» умела плавать, десантироваться с парашютом, имела всплывающий буй на случай затопления, приборы ночного видения, могла перевозить оружие и раненных. Однако, на момент, когда прототип прошел все испытания и был утвержден - от него отказались. Это была «перестройка», и отказ связывается с изменением военных доктрин США и СССР. Плюс, тогда уже велись переговоры с иностранными концернами, чей автопром был на пару ступеней выше, и разработка 10-летней давности не выглядела на их фоне перспективным вложением. Проще говоря, Министерство обороны СССР отказалось финансировать выпуск «Реки».

ВНИИТЭ-ПТ

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Концептуальное такси с непроизносимым названием появилось в 1964 году - и да, автомобиль изначально проектировался исключительно как «идеальное такси». Его однообъемная компановка выглядела достаточно футуристично, но главное - поражала своей вместительностью.

При длине всего 4,2 м (совсем как современный хэтчбек В-класса), автомобиль получился исключительно просторным внутри: на заднем сидении (куда попадали через автоматическую сдвижную дверь) могло разместиться четыре человека, крупногабаритный багаж или детская не складная коляска!

Проект не увидел жизнь, потому что министерство автомобильной промышленности решило поменять завод-производитель, а с новыми агрегатами сохранить прежние габариты и массу стало невозможным. Все это породило массу сложностей, и от такси будущего отказались.

ВАЗ-X

Научно-технический центр АВТОВАЗ Научно-технический центр АВТОВАЗ

Семиместный минивэн - малоизвестный проект, разрабатывать который начали в 1986 году как «автомобиль 2000 года» для всей семьи. Как планировалось - с невероятными возможностями трансформации салона (какими именно, не ясно). У него был аэродинамичный кузов и фары, спрятанные под лобовым стеклом. По слухам, автомобилем интересовалась супруга Михаила Горбачева, но в начале 1990-х заводу уже было не до экспериментов.