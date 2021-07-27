Что можно увидеть, пока едешь из Москвы к морю?

Маленькие и не очень русские города, которые не видны с автотрассы, стоят того, чтобы пожертвовать парой дней отдыха на море. Считает наш обозреватель, отправившаяся в отпуск на юг на машине.

Многие жители России открыли для себя возможности автомобиля как дешевого способа съездить в отпуск на море в разгар сезона задолго до пандемии. Эти любители каждый год ездят на машине в Крым, Сочи и другие морские курорты - из Москвы, Санкт-Петербурга и даже (о, ужас!) из Сибири, преодолевая большие дистанции. Но именно корона заставила сесть за руль даже тех, кто раньше признавал только самолет или, в крайнем случае, поезд.

Однако у большинства в голове все время, проведенное в дороге, буквально тикают часики, которые сокращают минуты и часы лежания на пляже. Поэтому они рулят как настоящие дальнобойщики по 12 часов кряду, потом ненадолго забываются обморочным сном прямо в машине на обочине или на стоянке и едут снова.

Трасса М-4 Александра Гузева Александра Гузева

Я, конечно, люблю водить, но не настолько! Поэтому я не стала жалеть драгоценные курортные дни и решила останавливаться каждый раз, когда устану или мне просто надоест. Моя дорога растянулась на 12 дней. Но большое путешествие к морю и обратно стало, возможно, одним из моих лучших отпусков. Мой молодой человек, который к слову не водит машину, разделяет мои чувства. Но, судите сами.

Тула

Набережная реки Упы Александра Гузева/Legion Media Александра Гузева/Legion Media

Первая остановка к югу от Москвы - Тула. Это древний город, которые даже когда-то соревновался с Москвой за главенство на Руси. Теперь это небольшой и очень милый провинциальный городок, там есть свой кремль и кроме того, это родина Льва Толстого. Его фамильная усадьба, где он прожил бОльшую часть жизни, находится недалеко от Тулы - в Ясной Поляне.

Слева: улица Металлистов, справа - гастроквартал Искра Александра Гузева Александра Гузева

Но нам была интересна Тула прежде всего новенькой набережной реки Упы - где нужно непременно сфотографироваться на качелях на фоне тульского кремля. После культурной программы в виде похода в Музея Оружия (само здание которого напоминает шлем), мы отправились ужинать - в новомодный гастроквартал Искра!

Елец

Уютные домики Ельца Александра Гузева Александра Гузева

Держу пари, немногие из вас слышали о Ельце. Это маленький городок в Липецкой области, сейчас очень провинциальный и малолюдный. Однако некогда это был богатый купеческий городок, и здесь прекрасно сохранился исторический центр, множество старинных домов, деревянных избушек, невероятной красоты церквей.

Внутри Вознесенского собора в Ельце Александра Гузева Александра Гузева

Здесь можно целый день просто бродить по улочкам и любоваться резными наличниками. А если заскучаете - то бегом в парк культуры и отдыха кататься на аттракционах. К слову, такие парки есть во всех провинциальных городках.

Воронеж

Первый линейный корабль русского флота, сейчас Kорабль-музей Гото Предестинация Александра Гузева Александра Гузева

С первого взгляда может показаться, что Воронеж - ничем не примечательный промышленный центр. Да, это не слишком популярное туристическое направление, но это город миллионник и можно сказать, самый интеллигентный город русского юга: здесь есть университет, театр, здесь базируется и изрядная доля современной космической промышленности. И вообще это родина русского писателя и нобелевского лауреата Ивана Бунина!

Крутой спуск к реке Воронеж - улица Карла Маркса Александра Гузева Александра Гузева

Очень атмосферно можно прогуляться от центра города к одноименной реке Воронеж - туда идут крутые улочки-спуски с домиками-избушками местных жителей и довольными котами. На набережной реки стоит старинное судно - это первый линейный корабль российского флота, он был построен на Воронежской верфи в 1698 году, а процессом руководил сам Петр I!

Дивногорье

Церковь Сицилийской иконы Божией Матери в Дивногорском монастыре Александра Гузева Александра Гузева

В Воронежской области есть уникальное природное явление - меловые горы. А среди этих гор притаилось красивейшее местечко - Дивногорье и уединенный Дивногорский монастырь XVII века. Название «дивные горы» говорит само за себя, виды и ландшафты этих мест потрясают.

Дивногорский Успенский монастырь Александра Гузева Александра Гузева

До него придется пройтись пешком, и что самое неприятное, возвращаться - в горочку. Но чего не сделаешь ради идеального инстаграмного кадра на фоне главной достопримечательности монастыря - церкви Сицилийской иконы Божьей Матери - она высечена прямо в меловой скале! Удивительное место, которое нигде в России почти не встретишь (и чем-то напоминает храмы иорданской Петры).

Ростов-на-Дону

Бывшее Здание городской думы Ростова-на-Дону Александра Гузева Александра Гузева

Ростов-на-Дону никого не оставит равнодушным!!! Он встречает невероятной пышущей зеленью и жарой. А на длинной набережной Дона целый променад с множеством кафе, уличными музыкантами и толпами прогуливающихся зевак.

Ростов одновременно немного обшарпанный, как какой-нибудь Неаполь, и при этом с обилием красивых исторических зданий, пешеходных зон… почти как Москва. В Ростове как обязательный пункт программы нужно поесть донских раков - их тут подают во многих ресторанах (например, «Раки и гады»).

Кораблики на Дону и донские раки Александра Гузева; Раковарня «Раки и Гады»

В Ростове также можно покататься на кораблике по Дону, а потом и искупаться на городском пляже на другом берегу от центра.

Таганрог

Дом Шаронова в Таганроге в стиле модерн - уменьшенная копия Ярославского вокзала в Москве Александра Гузева Александра Гузева

В комедийном шоу «Наша Russia» его прозвали «красавец Таганрог», и это прозвище очень закрепилось в народе. Город основал Петр I в 1698 году и он стал первой базой русского военно-морского флота, а также первым городом, построенным по регулярному плану. Можно сказать, что Петр тренировался на Таганроге перед строительством Санкт-Петербурга.

Памятник Антону Чехову в Таганроге и домик, где родился писатель Александра Гузева Александра Гузева

В XIX веке Таганрог стал крупным портовым и торговым городом, и богатые купцы строили себе дома по последней моде. Так что в ныне провинциальном Таганроге можно бесконечно бродить по улицам и наблюдать невероятные особняки в стиле модерн, классицизм, эклектика! Просто восторг. А одно из самых ярких впечатлений - малюсенький домик, где родился и вырос Антон Чехов.

Азовское море

Самое популярное море русского юга - конечно, Черное. На его длинной береговой линии есть множество курортов. И оно прекрасно. Однако в нашем случае на Черном море бушевал шторм и наводнение, поэтому мы благоразумно решили направиться к другому (оно и еще значительно ближе к Москве). Бьюсь об заклад, многие из вас не бывали на Азовском море! С ним мы уже встречались в Таганроге, но теперь подробнее о нем.

Пляж на Азовском море Александра Гузева Александра Гузева

Это вообще-то самое странное море России. Его максимальная глубина всего 13 метров и оно практически пресноводное. В общем, его ласково называют большой лужей и детским морем. Есть теория, что в древности его не существовало, но более 5 тысяч лет до нашей эры произошел потом на Черном море, так что часть воды заполнила эту местность - некогда просто низину в дельте реки Дон.

Многие курорты Азовского моря находятся в Краснодарском крае. Он встречает туриста полями с подсолнухами и кукурузой и беспощадным солнцем. Популярным курортом Азовского моря является прибрежный город Ейск. Но из многолюдного города лучше отправиться подальше - без машины вы вряд ли когда-то бы попадете например, в отдаленную станицу Должанская.

Должанская коса Александра Гузева Александра Гузева

Она находится на живописной косе - в месте, где Азовское море сливается с Таганрогским заливом. Там дуют ветра и поэтому с северной стороны косы даже находится лагерь для винд- и кайтсерфинга.

Азовские бакланы на закате Александра Гузева Александра Гузева

На русском море нужно торговаться на местном рынке и выбирать красивую сочную черешню, абрикосы и арзубы. Разливное вино от местных жителей лучше не покупать, а вот производства виноделов стоит попробовать. На пляже нужно есть чебуреки и вареную кукурузу с солью, а также наблюдать невероятный закат, ведь солнце в большинстве мест садится прямо в море.