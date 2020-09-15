Этот парень проехал от Москвы до Владивостока на товарняках

Дмитрий Шиле ни разу не заплатил за билет на протяжении всего пути в 9259 км. С собой у него были только походная сумка и видеокамера.

«Я ехал в полном вагоне с углем, и меня застигла непогода. Я лежал прямо под контактной сетью под напряжением 27 000 вольт, имея высокий риск словить так называемую «дугу» [получить удар током - прим.ред.]. В сырую погоду шанс оказаться поджаренным возрастает многократно», – рассказывает молодой художник из Москвы.

К счастью, тогда все обошлось. Поездки на товарных поездах – нелегальный и рискованный вид путешествия. Но Дмитрия это не остановило – он проехал на товарняках от Москвы до Владивостока, через всю Россию.

Дмитрий Шиле Дмитрий Шиле

Путешествие по Транссибирской магистрали, о котором мечтают как россияне, так и многие туристы со всего мира, обычно ассоциируется с длинными медитативными разговорами с попутчиками, чаем в подстаканниках и бескрайними пейзажами за окном. В случае с Шиле оно превратилось в испытание на прочность: еда из консервных банок, долгие перегоны в вагонах, открытым всем ветрам, и побеги от полиции. Что, конечно, не сделало его менее интересным. Скорее даже наоборот.

От автостопа к поездам

Дальний Восток долгое время казался Диме недосягаемым, впрочем, как и для многих жителей центральной России. До этого Шиле уже успел объехать автостопом весь юг и часть севера России. Во время одной из таких поездок Дима встретил людей, которые отважились поехать до Владивостока на попутках. Это его очень воодушевило. «Тогда-то я и осознал, что нет ничего невозможного», – говорит он.

Но попробовать Дмитрий хотел нечто совершенно новое, отличное от автостопа. «Мне хотелось испытать себя. Так собственно и пришла в голову идея помчать от Москвы до самого Владивостока на товарняках», – говорит парень.

Дмитрий Шиле Дмитрий Шиле

До того, как забраться в вагон, Дмитрий изучил его устройство и составил для себя правила безопасности. Путешественник подчеркивает, что данный вид туризма очень опасен и не рекомендует его неподготовленным людям.

«"The Road" [«Дорога» - прим. ред.] Джека Лондона вдохновила меня впервые прокатиться на товарняке, – говорит Шиле. – Очень крутая автобиография, из которой узнается множество удивительных подробностей из жизни автора. До своего литературного становления он беззаботно скитался по Соединенным Штатам, преодолев большую часть дороги на товарных поездах. Так уж вышло, что и я обожаю поезда и в детстве грезил стать машинистом».

Поездка во время пандемии

Большая поездка Димы началась в мае 2020 года, в то время, когда многие карантинные ограничения из-за коронавируса ещё не были сняты. Большинство пассажирских железнодорожных рейсов было отменено, регионы закрыты на карантин. Но грузовые поезда работали практически по штатному расписанию.

Дмитрий Шиле Дмитрий Шиле

Конечно, такой вид путешествий нельзя назвать легальным. Один раз, в Иркутске, Дмитрия задержали полицейские после того, как его заметил один из работников железной дороги. Впрочем, полицейские просто выписали ему штраф и отпустили, а парень продолжил путь.

Во время поездки путешественник ни разу не столкнулся с проявлениями агрессии со стороны людей. Одна из особенностей путешествий на товарных поездах как раз и заключается в том, что контакты с людьми предельно минимизируются.

Дмитрий Шиле Дмитрий Шиле

«Даже я, будучи интровертом, охотно искал любого общения с кем бы то ни было, слезая с товарняка», – говорит Шиле. В отличие от автостопа, в грузовом вагоне пообщаться не с кем. Кроме того, иногда ему приходилось несколько дней жить в палатке в ожидании подходящего товарняка.

Экономика путешествия на товарняках

По словам путешественника, за всё время поездки, на протяжении двух месяцев, он потратил около 15 тысяч рублей. Примерно месяц ушел на перемещения и столько же Дмитрий провел в городах по пути. Жил он в основном в палатках. Иногда в крупных городах он снимал комнату в хостеле.

В первое время носил с собой еду, но потом стал покупать её на месте. Как правило, это были полуфабрикаты. Зарабатывал во время поездки он в основном фрилансом – продавал свои художественные произведения.

Дмитрий Шиле Дмитрий Шиле

Дима отмечает, что во время поездки он ни разу не заболел, хотя даже в детстве был болезненным ребёнком. А ещё во время поездки он никогда не ощущал себя одиноким. По его словам, поездка помогла ему лучше узнать Россию и полюбить её ещё сильней.

«Безусловно, это был крутой экспириенс, однако, у всего должна быть золотая середина. Глупо зацикливаться на чем-то одном. Я поехал, чтобы испытать себя на прочность, получить уникальные впечатления, выйти из творческой стагнации. Я успешно справился с этой задачей. Теперь надо двигаться дальше и пробовать что-то новое. Ну, взять, например, грузовые самолеты», – смеется Шиле.

Дмитрий Шиле Дмитрий Шиле

Путешествие, занявшее несколько месяцев, достигло конечной точки в августе 2020 года во Владивостоке. В дороге Дмитрий практически не писал картины, за исключением надписей углем на вагонах. Но творческая перезагрузка сработала: появились новые образы, формы, в том числе литературные, признается он.

«Я считаю каждый человек как минимум хотя бы раз в жизни должен проехать страну, в которой родился. Не говоря уже о том, чтобы побывать в других местах нашего огромного земного шара. Это способствует формированию более полной картины мира», - заключает Дима.