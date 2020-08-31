3 самых грозных боевых поезда России 

Эти поезда когда-то были одним из самых впечатляющих орудий русской армии. Их оснащали по последнему слову техники, а один даже перевозил межконтинентальные баллистические ракеты.

С начала прошлого столетия российская армия использовала железнодорожные составы в боевых действиях на линии фронта.



1. Поезд с ядерной ракетой на борту

Самым грозным «поездом с пушкой» был и остается боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) с межконтинентальными баллистическими ракетами РС-22, курсировавший по всей России и готовый в любой момент нанести удар по врагу.

Возможность постоянно менять дислокацию ядерного оружия и стало основной фишкой БЖРК, поскольку Россия занимает третье место в мире по протяженности железнодорожных путей – более 120 000 километров. Такие поезда находились на вооружении страны с конца 80-х годов прошлого века и были практически неуловимы для вражеских спутников.

Однако даже у такого грозного оружия были свои минусы.

«Ракетные поезда были очень тяжелыми (только одна ракета весила более 110 тонн). Их тянули три тепловоза. И после каждого прохождения по железнодорожному полотну приходилось вызывать ремонтную бригаду и укреплять насыпи. Это вызывало раздражение у руководства Министерства путей сообщения», - сказал Russia Beyond полковник в отставке и военный аналитик информационного агентства ТАСС Виктор Литовкин.

По его словам, поезда с РС-22 путешествовали по стране с 1984 по 1994 год, после чего «пошли под нож» по соглашению о сокращении ядерного вооружения. Нынешний договор о сокращении атомного оружия предполагает, чтобы у России и США было по 700 развернутых носителей (атомных подлодок, стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет) и еще 100 – на складах. При этом количество ядерных боеголовок должно быть ограничено 1 550.

В 2013 у России появились планы снять с боевого дежурства часть ракетных систем, чтобы вернуть на рельсы БЖРК нового поколения «Баргузин». К декабрю 2014 года Минобороны определилось с ракетой для комплекса: РС-24 "Ярс". На один поезд — шесть штук. Они вполне умещаются в обычные грузовые вагоны, что позволяет эффективно маскировать БЖРК в потоке гражданских железнодорожных составов.

Однако экономический кризис середины 2010-х годов свел на нет пожелания военных, и деньги с проекта «Баргузин» перераспределили на строительство ракет шахтного базирования «Авангард».

2. «Хунхуз»

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Во время Первой мировой войны на вооружении российской империи находились четыре состава типа "Хунхуз".

Каждый состоял из паровоза серии "О" и двух двухосных площадок. На них размещались по 12 трофейных австрийских восьмимиллиметровых пулеметов Шварцлозе и по башне с 76,2-миллиметровой горной пушкой образца 1904-го (такие пушки использовались для стрельбы в горно-лесистой местности). Бронирования стальными листами толщиной в 1,2-1,6 сантиметра с лихвой хватало для защиты экипажа из 94 человек от огня стрелкового оружия.

Русская армия активно использовала железнодорожные составы во время боевых действий на линии фронта вплоть до своего выхода из Первой мировой войны в 1918 году.

3. “Железняков”

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Самый известный боевой поезд времен Великой отечественной войны (1941-1945) участвовал в боях за Севастополь.

Состав носил имя «Железняков» и был бронированным монстром, вооруженным пятью 76-миллиметровыми пушками, двумя 82-миллиметровыми минометами, четырнадцатью 7,62-миллиметровыми пулеметами Максима и двумя зенитными 12,7-миллиметровыми пулеметами ДШК, размещенными на четырех платформах.

Корпус этого зверя был обшит 30-мм листами брони, и несмотря на внушительный вес, он мог разгоняться до 50 километров в час.

Немецкая армия прозвала его «зеленым привидением», поскольку состав появлялся словно из ниоткуда, наносил удар по укреплениям противника и исчезал с глаз. Состав прятали в тоннелях, вырубленных в скалах, и узких выемках в горах. Однажды немцам удалось выследить местоположение поезда, и авиация обрушила тоннель, в котором находился поезд с солдатами.