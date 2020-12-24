Кто и зачем летает из Москвы в Москву?

200 человек со всей страны приехали в столицу ради полуторачасового рейса вокруг города. И пандемия, кажется, тут совершенно не при чем.

Макар, 26-летний сотрудник полиции, живет в небольшом городе Железногорск-Илимский в 1000 км от Иркутска. В декабре ему дали двухнедельный отпуск, поэтому свободного времени было навалом. Рано утром 18 декабря он вышел из небольшого панельного дома, поежился и выпустил клуб пара изо рта - на улице было -23 градуса. Макар сел в свою машину, прогрел ее и через 14 часов, уже вечером, был возле аэропорта Иркутска. Еще шесть с половиной часов он летел в Шереметьево. Немного поспав, он отправился в другой московский аэропорт, Внуково. Весь его путь занял больше суток, и наконец в 7:30 утра, за полчаса до начала регистрации на новый рейс, Макар уже стоял в здании аэропорта.

«И знаете что? Я даже не был первым, пришлось встать в очередь», — уставшим голосом произносит Макар.

Весь этот путь был проделан ради полуторачасового экскурсионного рейса на самолете лоукостера «Победа», который организовал Алексей Кочемасов, пилот и автор подкаста «Небонутые». Самолет вылетает из Внуково, кружит около Москвы и возвращается в аэропорт вылета.

Битва за билеты и места у окна

Билет на рейс из Внуково во Внуково стоил 7,5 тыс рублей - за эти деньги в декабре из Москвы можно улететь во многие города России – по крайней мере, те из них, до которых лететь меньше 6 часов. Однако места на рейс «вникуда» разобрали за несколько минут.

«Не успел и глазом моргнуть, а билетов уже нет», «А я успела, ураа!», «Все продали, перепродажа будет?», — писали пользователи в комментариях инстаграма подкаста «Небонутые» в день покупки билетов. Из-за ажиотажа пришлось организовывать еще один рейс на следующий день, на него билеты раскупили так же быстро.

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

По словам Макара, счастливые обладатели билетов приехали в аэропорт до начала регистрации на рейс неслучайно. При покупке билетов нельзя было заранее выбрать место, поэтому каждый стремился урвать кресло у окна.

«Для большинства обывателей самолет - это просто быстрое средство передвижения, а для нас сам полет - уже приключение», — поясняет Макар.

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

После регистрации одна из пассажирок рейса, 34-летняя инженер-химик Ольга Павловская, так торопилась на посадку, что случайно забежала в зону для международных вылетов.

«Я несколько минут пыталась объяснить сотрудникам аэропорта, почему на моем билете написано, что я лечу из Внуково во Внуково, они решили, что это ошибка. Потом я уже показала пакет с небольшими сувенирами, которые мне вручили на регистрации, - мол вот я, «небонутая». Когда они поняли, в чем дело, то долго смеялись», — рассказала Павловская.

Полет-экскурсия

Посадка на борт Боинга 737-800 происходила как на любом другом рейсе, за исключением одного - пассажирам разрешили фотографироваться вместе с организатором полета Алексеем Кочемасовым и другими участниками команды. Обычно на рейсах «Победы» это запрещено.

А вот сам полет больше напоминал лекцию об авиации - пилот Кочемасов сидел на месте, где обычно сидят стюардессы, и по внутренней связи полтора часа травил авиабайки, рассказывая, почему двигатели иногда вибрируют, зачем зимой перед полетом самолеты обливают жидкостью, и что происходит во время всего полета.

«Обычно, когда летишь, постоянно что-то происходит - что-то дрожит, звучат странные объявления с названиями тайных кодов, и ты не знаешь, пугаться или нет. А тут тебе все рассказывают, и ты чувствуешь себя абсолютно спокойно, я считаю, что так должен проходить каждый полет», — рассказала Павловская.

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

Во время лекции самолет летал над городами Золотого Кольца, которых не было видно из-за облачности.

«Зато, когда мы взлетели над облаками, и увидели яркое солнце, у меня слезы полились - я поняла, как давно не видела солнца, и осознала, насколько соскучилась по полетам. Сразу будто попала в другой мир и обрела спокойствие», — рассказала одна из участниц полета Вера Тимофейчева, стилист из Москвы.

После лекции Кочемасов раздал автографы и ответил на вопросы о полете, а также разыграл несколько призов, в том числе часы Aviator.

«Разумеется, я ничего не выиграл, часы достались в лотерее сидящему на другом кресле», — с сожалением признается Макар.

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

Во время посадки самолету пришлось уйти на второй круг, так как предыдущий борт не успел освободить взлетную полосу, рассказал 24-летний IT-специалист Павел из Москвы.

«Начинаем снижаться, остаётся совсем немного до касания с землей, Алексей вещает про шасси, а потом резкий рывок и самолет начинает резко набирать высоту! Алексей, не прерывая рассказа, спокойно заявил: «А вот сейчас вы наблюдаете уход на второй круг». В моей жизни это впервые, хотя бы ради этого стоило покупать билет», — заявил Павел.

Даже после посадки люди не хотели выходить из самолета, пассажиры продолжали фотографироваться с Кочемасовым, капитаном и стюардессами, а также спрашивать, когда состоится следующий рейс и можно ли организовать такой же полет на севере, чтобы посмотреть северное сияние.

«Пока летим - смотри и наслаждайся»

«Я летал с раннего детства, у нас до Иркутска еще летали ЯК-40, до сих пор помню его круглые иллюминаторы. Помню запах керосина и дешевого советского пластика в салоне Ту-154. Даже обожал самолетную еду... Для меня, ребенка, любой полет был счастьем», — объясняет причину любви к полетам Макар.

С возрастом он стал больше интересоваться авиацией, но знакомые находили его увлечение странным. После армии он решил самостоятельно научиться пилотированию, но когда приехал в ближайший аэроклуб, то понял, что обучение стоит слишком дорого.

«Лучше я проведу больше времени в небе в качестве пассажира за меньшие деньги», — рассуждает Макар.

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

По словам Павла, айтишника из Москвы, на рейсе было много программистов - он уверен, что многих людей «сидячих» профессий привлекает чувство свободы и приключений, которое чувствуется во время взлета.

«Я-то начал с десантного клуба, там мы прыгали с парашютом, но потом дико захотелось стать пилотом, для меня всегда профессия летчика казалась чем-то божественным. Сейчас осваиваю планеры, ибо получить лицензию пилота пока слишком дорого, но надеюсь, что смогу исполнить и эту мечту», — рассказывает Павел.

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

Многие пассажиры рейса «небонутых» оказались детьми летчиков.

«Я буквально родилась и выросла в летном училище», — рассказала Вера Тимофейчева, стилист. — «Когда мои одноклассники засыпали под детские сказки, я засыпала под рев самолета - наше жилье было совсем рядом с взлетной полосой, для меня это как колыбельная».

35-летней Надежде, реаниматологу, работавшей в санитарной авиации, любовь к полетам привил друг семьи, который был летчиком.

«Он до сих пор летает, хотя ему уже под 60, каждый его приход в гости сопровождался потрясающими рассказами, так я впервые увидела фотографии самолетов, сделанные на старые советские фотоаппараты», — поделилась Надежда.

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

Во время работы на медико-эвакуационных рейсах врач впервые увидела Россию с небольшой высоты — по ее словам, из-за работы каждый полет сопровождался стрессом, так как главной задачей было спасение жизни больных. Но даже тогда, если выдавалась свободная минута, она постоянно выглядывала в иллюминатор, чтобы полюбоваться пейзажами.

«Нам пилоты всегда говорили: «Пока летим - смотри и наслаждайся». Так для меня любой полет стал настоящим лекарством от любого стресса, в том числе и рейс «небонутых». Пока все переговаривались, шутили и веселились, я сидела тихо с улыбкой, кайфовала, глядя в окно, понимая, что впервые за долгое время наконец счастлива», — поделилась Надежда.