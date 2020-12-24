10 мировых достопримечательностей, разочаровавших русских

«Красиво только в интернете». Что разочаровало русских туристов в Эйфелевой башне, Статуе Свободы и других популярных местах?

Туристы со всего мира оставляют в интернете отзывы об известных достопримечательностях, делясь не только хорошими впечатлениями, но и негативными. Что из мирового наследия не понравилось русским путешественникам?

1. Эйфелева башня, Париж, Франция: «Романтика для бомжей»

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Столица Франции считается одним из самых романтических городов мира и одним из самых... разочаровывающих! Есть даже термин «парижский симптом», которые описывает обманутые ожидания у туристов после посещения города (и не только его). А Эйфелева башня для туристов и вовсе кажется вблизи чем-то совсем будничным.

«Всю свою жизнь думал, что Эйфелева башня - это что-то с чем-то, увижу лично - испытаю культурный шок, однако не случилось... в фильмах казалась гораздо выше... а так, обычная, ржавая башня», - пишет Алексей из Санкт-Петербурга, который ездил в Париж в сентябре 2019.

OLGA D из Калининграда видела башню своими глазами в январе 2019 и называет ее просто «железякой, вокруг которой грязно и многолюдно». «Романтика для бомжей», - заключает она.

2. Карлов мост, Прага, Чехия: «Толпа, как в Москве»

Reuters Reuters

Это любимый мост всех туристов, которые когда-либо посещали столицу Чехии. И именно на присутствие этих самых туристов жалуются все остальные, особенно в новогодние праздники.

«Если Вы увидите в интернете фото моста без людей - это фотошоп, - пишет VIKTOR K из Санкт-Петербурга после посещения Праги в январе 2019. - Выходишь на мост, попадаешь в толпу, и тут твое самостоятельное передвижение заканчивается - тебя несёт толпа. Остановиться практически невозможно. Что-то разглядеть, сфотографироваться - тоже».

EVGENY F. из города Волжского в октябре 2013 оставил похожий отзыв. «Поразило сходство обстановки с улицами Москвы - вокруг громкоголосая русскоязычная публика и непроходимая толпа», - пишет он.

3. Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия: «Красиво только в интернете»

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Самый «диснеевский» замок Германии всегда привлекал толпы туристов, вот только оказалось, что некоторым добраться до него самостоятельно не так-то просто.

«Не понимаю маниакального восхищения данным замком. Полное разочарование! - пишет Angry_CitizenRu из Москвы, который был в замке в мае 2016 и называет эту экскурсию «гениальной разводкой». - Замок красив и загадочен исключительно на профессиональных фотографиях в интернете. Те места, откуда сделаны эти фото, явно недоступны для туриста», - считает он. Также он отмечает, что туристов «прогоняют по замку с такой бешеной скоростью», что сложно понять, о чем экскурсия.

Irina U. из Ростовской области ездила в замок в июле 2019 и разочарована не только замком, но и дорогой до него. «Сказки про немецкую пунктуальность сильно преувеличены, и это очень четко можно понять по движению поездов. Они задерживаются и отменяются», - пишет она, добавляя, что на вокзале Мюнхена никто не помогал туристам сориентироваться. И после долгих скитаний по вокзалу в поисках нужной платформы, замок вблизи оказался «весьма непрезентабельным и неинтересным».

4. Пирамиды Гизы, Египет: «Шокировало все»

Reuters Reuters

Об этих пирамидах знает каждый школьник, а пирамида Хеопса - одно из Семи чудес света. Но что же видят туристы на месте?

Luuunalovegood из Москвы после посещения пирамид в июне 2015 пишет, что ее «шокировало все, начиная от грязного Каира по пути к пирамидам, заканчивая безумными назойливыми зазывалами на месте».

«Увидеть своими глазами пирамиды Египта было мечтой моего детства, - пишет Игорь К из Подмосковья, который был там в июне 2015. - Но увы, все впечатления испорчены местными жителями. До сих пор перед глазами стоит физиономия одного такого, который в прямом смысле слова залез в окно автобуса (который уже отъезжал) и предлагал купить какую-то очередную погремушку».

5. Статуя Свободы, Нью-Йорк, США: «Обошел остров за 3 минуты»

Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

Символ США каждый год посещают около 4 млн туристов. Добираться до нее приходится на пароме, заполненном людьми до отказа.

Москвичка Olga K была на экскурсии здесь дважды, в 2016 и 2017 и не увидела «ни величия, ни особой красоты, которые так искусно передают открытки». «Помню, когда мне было 7 лет, мы ездили на Мамаев курган в Волгограде, и там я стояла у подножия монумента "Родина мать зовет", - вспоминает она. - Этот монумент потряс меня в тысячу раз больше».

Путешественник из Москвы SergeyVostroknutov был там в марте 2017 и остался недоволен не только размерами острова, который он обошел за 3 минуты, потеряв час на дорогу, но и климатом. «На острове очень сильный и холодный ветер, пустая трата времени, ничего интересного», - пишет он.

6. Тадж-Махал, Агра, Индия: «Хочется бежать»

Reuters Reuters

Самая известная достопримечательность Индии - Тадж-Махал, мавзолей-мечеть 17 века. Величественный монумент, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посещают туристы со всего света. Правда, организацией экскурсий многие недовольны.

Житель Сургута ARRR42 был в Агре в декабре 2013 и назвал Тадж-Махал «симпатичной гробницей», не представляющей ничего особенного. «Небольшое белое здание, вокруг парк, - пишет он. - Много народу, внутрь пускают как заключенных на выгул. Место совершенно не впечатляет».

Star19852017 из Новосибирска делится впечатлениями от своего визита в январе 2017. «Из города, в котором находится это "чудо" хочется и вовсе бежать. Помойка, - считает он. - Сложилось впечатление, что в Индии, чем дороже билет, тем хуже достопримечательность».

7. Стоунхендж, Солсбери, Англия: «Мрачные унылые камни»

AP AP

Доисторический памятник из стоячих камней и курганов был построен минимум четыре тысячи лет назад. Впечатляет? Не всех.

«Наверное когда-то здесь было хорошо... веке в десятом. А сейчас это набор камней, окруженных рабицей», - пишет Prokatmotor из Новороссийска, который был здесь в сентябре 2014.

Anastasia K из Череповца была здесь с мужем в ноябре 2018. «Моросил дождь, но не беда, прогулялись, дошли и увидели мрачные унылые камни, к которым, кстати, не подпускают, только на расстоянии можно их лицезреть, - вспоминает она. - И чего меня так к ним тянуло? Лучше Собор в Солсбери съездить поглядеть, который 123 метра [в высоту]».

8. Фонтаны Белладжио, Лас-Вегас, США: «Впечатлит только жителя тайги»

Одно из бесплатных развлечений в этом городе-казино - светодинамические фонтаны, вокруг которых собираются толпы прохожих каждый вечер. Шоу, впрочем, нравятся далеко не каждому.

«В XXI веке это зрелище может впечатлить разве что жителя тайги», - написал москвич Константин Н. в июне 2019.

«В 90-е годы в Москве в Парке имени Горького шоу фонтанов с классической музыкой и подсветкой всеми цветами было круче», - считает москвичка Olga K, которая была здесь в 2016.

9. Бурдж Халифа, Дубай, ОАЭ: «Прокатился на лифте и домой»

Это самый высокий небоскреб в мире - 828 метров! И, возможно, на него стоят самые длинные очереди - по крайней мере, по мнению туристов.

«Прокатился на лифте, прошел кругу и домой. Впечатлений ноль», - пишет в декабре 2019 Митя из Москвы.

«Ждала этого дня, надеялась на яркие впечатления, - вспоминает Mila из Краснодара в мае 2019. - Через каждые десять метров атаковали фотографы, не спрашивая, надо мне это или нет». В тот день была песчаная буря, и увидеть город было невозможно. «Но главное испытание меня ждало впереди - спуск вниз. Почему мне никто не сказал, что такая стокилометровая очередь, чтобы спуститься вниз? Знай я это заранее, я бы не стала подниматься ни за что!»

10. Терракотовая армия, Сиань, Китай: «Лучше в Википедии»

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Древнейшая коллекция терракотовых скульптур, сделанных еще в 200-х годах до нашей эры, состоит из восьми тысяч солдат и сотен лошадей. Для многих туристов увидеть это чудо - мечта. Но для кого-то мечта становится разочарованием.

«Люди, откройте Википедию, прочтите и этого достаточно!» - написал FAU_vstk из Улан-Удэ в апреле 2015. Самым интересным местом он считает ангар с войском. А вот в других зданиях «нечего смотреть», по его мнению.

«Воины такие маленькие, - писала olgaKrasnoyarsk из Красноярска в 2012. Было холодно, шел дождь... И ехать туда долго. По городу гулять гораздо приятнее, и есть что посмотреть».