Чему учат в Академии Дедов Морозов?

В этом году к тем, кто болен и несчастен, все равно придет Дед Мороз. Даже если для этого ему придется надеть противогаз.

Мурод в костюме Деда Мороза. Shaytanka.ru Shaytanka.ru

В обычной жизни Мурод Идибоев, 27-летний житель Екатеринбурга, преподает английский язык и подрабатывает официантом. Но в последнюю неделю декабря он надевает красный халат и шапку с белой опушкой, берет в руки огромный мешок с подарками и отправляется к детям и взрослым, которым в жизни повезло меньше, чем другим.

Как и сотни других волонтеров, Мурод окончил Академию Дедов Морозов в рамках акции «Елка желаний». Ее создала благотворительная организация «Дорогами добра», чтобы помогать детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из детских домов и неблагополучных семей, а также ветеранам Великой Отечественной войны. Количество добровольцев постоянно растет, так что пришлось даже открыть курсы подготовки Дедов Морозов и Снегурочек.

Восточный Дед Мороз и Снегурочка из банка

Для Мурода это будет уже четвертый год в образе новогоднего волшебника. Стать Дедом Морозом он решил еще в 2016, когда только приехал в уральскую столицу из Таджикистана. «Мне всегда нравилось помогать людям, - объясняет он. - Я и на субботники хожу, чтобы привести в порядок улицы и преподаю бесплатно английский пенсионерам. А потом мне кто-то сказал, что есть возможность порадовать детей и ветеранов».

Мурод говорит, что первое время он комплексовал из-за плохого знания русского языка, но оказалось, что для детей это было не так важно. «Когда я был маленьким, ко мне тоже приходил Дед Мороз, и хотя я знал, что это был мой дядя, все равно ждал его каждый год».

Дорогами добра Дорогами добра

В Академии Мурод научился тонкостям общения с детьми: «Например, нельзя говорить, чтобы ребенок слушался своих родителей - потому что родителей может не быть», - говорит он. Также волонтерам нельзя использовать свои смартфоны и выходить из образа волшебника.

Деды Морозы развозят подарки по всей Свердловской области до 30 декабря, причем нередко они узнают о месте, в которое предстоит отправиться, прямо в день поездки. Это могут быть как города-спутники Екатеринбурга, так и небольшие деревни на краю области. Они работают в паре со своей «внучкой» Снегурочкой.

Оксана в этом году впервые станет Снегурочкой. Личный архив Личный архив

Оксана Аброськина, сотрудник банка в Екатеринбурге, в этом году впервые станет Снегурочкой. «Я всегда хотела помогать детям и узнала о такой возможности от своей подруги, которая давно сотрудничает с "Дорогами добра" в качестве волонтера», - говорит она и добавляет, что очень ждет, когда сможет примерить костюм Снегурочки.

«Мне бы хотелось, чтобы у всех детей был праздник, - говорит она. - чтобы каждый верил в сказку и ждал чуда».

Занятия в академии. Личный архив Личный архив

И в каждом доме дети с нетерпением ждут новогодних гостей, чтобы получить свой подарок и рассказать им стишок.

«Однажды мне несколько раз подряд рассказывали "У Лукоморья дуб зеленый", и я к концу дня просил хотя бы стишок "В лесу родилась елочка"», - вспоминает Мурод.

Сказка для взрослых

В этом году подарки получат более трех тысяч детей из детских домов, неблагополучных семей, детей с ограниченными возможностями, рассказывает автор и организатор проекта «Елка желаний» Валерий Басай. «Мы готовим Дедов Морозов и Снегурочек уже почти 10 лет в рамках нашего проекта "Елка желаний", - говорит он. - Обучение разделено на два этапа: актерское мастерство для будущих волшебников и подготовка к общению с детьми и взрослыми в кризисной ситуации. Как себя вести, если тебя встретили пьющие родители? Как общаться с ребенком, у которого ДЦП?»

Занятия в академии. Дорогами добра Дорогами добра

Поступить в академию можно, начиная с 18 лет. Верхней планки нет - одной из Снегурочек было 82 года. В среднем, волонтерам от 30 до 50 лет.

Кроме Дедов Морозов и Снегурочек, в Академии готовят и их лесных помощников - «Белочек», «Зайчиков», «Снежинок». Это тоже волонтеры: кто-то фотографирует встречу с «дедушкой» на память, кто-то помогает принести мешок с подарками.

Дед Мороз и Снегурочка с помощниками. Дорогами добра Дорогами добра

Чтобы мечта исполнилась, нужно, чтобы ребенок написал письмо и отправил его организаторам. «Елка желаний» официально начинается в сентябре и заканчивается 20 декабря, чтобы волонтеры успели раздать всем подарки. Собирают презенты всем миром: часть дарят организации, часть покупают обычные люди.

Новогодние елки, украшенные открытками с письмами детей, установлены в продуктовых магазинах Екатеринбурга и Свердловской области. Чтобы исполнить новогоднее желание ребенка, достаточно купить указанный подарок и передать его сотруднику магазина, назвав номер открытки. Как правило, подарки, которые просят дети - это самые обыкновенные вещи, не дороже 2,5 тысяч рублей, хотя встречаются и интересные пожелания.

«Одна девочка попросила у нас игрушку котенка, - вспоминает Валерий. - Мы позвонили ее папе, и он признался, что она хотела живого, но мама оказалась против. Наш волонтер, который ездил за подарками, привез и настоящего котенка, и игрушку - сказал, что не понял, какой нужен. И Дед Мороз сначала подарил девочке игрушку, а потом спросил, верит ли она в волшебство и попросил подуть. Она подула, и у нее в руках оказался настоящий рыжий котенок. Девочка могла видеть только яркие цвета, и ее счастью не было предела».

Дорогами добра Дорогами добра

Впрочем, иногда организаторы дарят и дорогие подарки, если видят, что ребенку нужен, например, ноутбук для учебы или тренажер для реабилитации.

Кроме детей, волонтеры поздравят ветеранов-блокадников и бывших узников концлагерей - подарки им сотрудники готовят сами.

«За годы нашей работы "Елка желаний" стала настолько популярной, что такую акцию сейчас проводят и в других городах России - и в Челябинске, и в Самаре, и в Калининграде, - говорит Валерий. - И мы поняли, что это все - не только для детей, но и для взрослых, которые хотят в канун Нового Года стать участниками какого-то большого чуда. В каждой русской сказке у главного героя есть верные друзья. Потому что сказка происходит, когда нас много. И вместе мы можем сотворить чудо и сделать счастливым не только детей, но и взрослых».

Деды Морозы в противогазах

Дорогами добра Дорогами добра

Из-за пандемии коронавируса волонтеры будут выглядеть не совсем обычно: костюмы новогодних волшебников дополнят маски, защитные щитки и даже противогазы - Деды Морозы собираются поздравлять детей и пожилых людей, даже если они болеют, объясняет Валерий.

«Все знают, что у Деда Мороза есть посох. Его длина как раз полтора метра, и в этом году Дед Мороз будет говорить, чтобы к нему не подходили "ближе посоха", чтобы поздравление было безопасным», - говорит Валерий.

Дорогами добра Дорогами добра

В Свердловской области, как и во многих других регионах страны и мира отменены многие новогодние мероприятия, в том числе, в детских садах, но выпускники Академии Дедов Морозов обещают: без праздника никто не останется.