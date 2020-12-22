5 полезных роботов родом из России

Их много уже сегодня. Они дезинфицируют помещения, доставляют посылки, тушат пожары, возделывают земли и обслуживают людей.

1. Роботы для дезинфекции и измерения температуры

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Компания «Промобот» из уральского города Пермь создала несколько роботов, которые в пандемию особенно актуальны: это станции дистанционного измерения температуры, робот-дезинфектор, а также робот-консультант для медицинских учреждений, который может измерять температуру и другие параметры тела.

Промобот Термоконтроль - это автономный терминал для бесконтактного измерения температуры в местах повышенной проходимости. Измерение занимает не более 5 секунд, а точность составляет 0,2 °C.

А робот-дезинфектор «Скорпион» похож на небольшой танк. Он управляется удалённо, и с помощью ультразвуковых датчиков, системы GPS/ГЛОНАСС и преодолевает препятствия — лестницы, бордюры. Робот оборудован резервуаром с дезинфицирующей жидкостью и устройством для распыления.

2. Дроны-курьеры

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Российская компания «Коптер Экспресс Технологии» (COEX) разрабатывает беспилотные летательные аппараты, в том числе для доставки небольших грузов вместо курьеров. Например, Квадрокоптер COEX Пеликан Мини способен доставить посылку весом до 2 кг, его максимальная скорость — 75 км/ч, а дальность доставки — 5 км.

3. Агробот

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Агробот - это не просто робот, а целая система автопилотирования сельскохозяйственной техники, которая позволяет автоматизировать значительную часть полевых работ, сделать их быстрее и точнее, исключив человеческий фактор.

Агробот компании «Аврора Роботикс» способен осваивать земли, находящиеся в удаленных районах и трудных климатических условиях, готов работать ночью, в дым или туман, его не пугает холодная погода или осадки.

К тому же подобные системы позволяют говорить о «точном земледелии»: для робота поле не выглядит однородным, он определяет зоны, которые требуют разного количества удобрения.

4. Робот для тушения газовых и нефтяных фонтанов

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Тяжелый гидравлический робот РОИН РТП-М производства компании Intehros предназначен для тушения открытых газовых и нефтяных фонтанов. Авария на скважине в любой момент может обернуться экологической катастрофой и связана с огромным риском для жизни сотрудников аварийных служб.

«РТП-М» полностью исключает человека из опасной зоны и позволяет потушить скважину на расстоянии в 1,5 км. На изобретение уже получен патент, и совсем скоро российская компания представит робота на рынке Ближнего Востока.

5. Робот для общественных мест

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Kiki - это интерактивный мобильный сервисный робот нового поколения. Робот способен поддерживать диалог, вести беседу с клиентом (за это отвечает самообучающаяся нейронная сеть), жестикулировать почти как человек. У робота существует 17 степеней свободы, он владеет широким спектром мимики и жестов, может поворачивать шею и корпус, а чувствительные зоны на корпусе реагируют на прикосновения.

Главная задача робота - привлекать внимание. Также он может оформить заказ, получить оплату, побеседовать с клиентом.