Насколько реально встретить тигра в России?

Вы же не думаете, что в России только медведи по улицам ходят? На Дальнем Востоке живет самый северный и самый редкий тигр в мире - Амурский.

Обычно тигры ассоциируются с дикими джунглями и жаркими азиатскими странами. А можете себе представить эту полосатую кошку нормально чувствующую себя в снегах? Амурский тигр - самый северный из своих собратьев и самый крупный.

Где живет Амурский тигр?

«Кисуня, иди гуляй. Дай удочки нам забрать, мы рыбачим», - видео, на котором жители Приморья встретили молодого тигра на отдыхе, мгновенно стало вирусным в России. Дикий кот подошел к людям совсем близко и просто смотрел, что же они поймали. А в конце - обязательно посмотрите! - взял зубами ведро с рыбой и убежал в тайгу.

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Таких видео в интернете довольно много, но редкие съемки обходятся без крепких слов. Это понятно - огромные размеры животного заставляют нервничать даже самых бесстрашных. Только представьте - к вам приближается двухметровый (плюс еще метр хвоста) полосатый хищник весом в пару тонн!

Амурские тигры (они же уссурийские, они же сибирские) живут на востоке России, в диких таежных лесах Хабаровского и Приморского края и Амурской области. На сегодняшний день их насчитывается чуть более 500 на российской территории, еще пара десятков обитает в Китае. Этот вид тигра считается очень редким и находится под госохраной.

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От своих южных собратьев они отличаются не только более крупными размерами, но и повышенной морозоустойчивостью. К зиме тигры отращивают густую шубу и пятисантиметровый слой жира на животе.

Еще одна особенность - большие белые пятна на ушах самок. Когда появляются тигрята, их мама ставит уши таким образом, чтобы пятна было видно ночью, и дети не потерялись.

У каждого тигра есть свои владения - достаточно большие, в районе 500-600 квадратных километров. И, как считают ученые, амурский тигр может всю жизнь не выходить за пределы своей территории, если там будет достаточно еды.

Ищут ли тигры встреч с людьми?

Дикие звери в целом не любят шум дорог и громкие звуки, поэтому стараются держаться подальше от людей, но все же периодически «отмечаются» в деревнях. Жители небольших поселков нередко видят тигриные следы у своих домов, если они находятся недалеко от тайги. Привлекает их, конечно, легкая добыча - нет, не люди, а бараны, овцы и даже собаки.

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

На этом видео автомобилисты встретили тигра на автодороге между Владивостоком и Уссурийском. Рядом проходит железная дорога. Но тигр все равно пошел прогуляться. «Притормози. А! Кошечка! Смотри, красавица!»

«Сидя дома на диване классно говорить "какая красивая кошка", "красавец" и т.д. А вот когда эта кошка в центре деревни под трактором лежит и кого-то ждёт, она вообще не классная и не красивая! - пишет Алена из Хабаровского края. - Косуль очень много, просто ловить их сложно. Он настолько оборзел, что в 8 вечера пришёл на дорогу наблюдать».

В Хабаровском крае в 2021 году специалисты получили более 280 сообщений о появлении тигров в жилых районах, из которых подтвердилась половина. В Приморском - около сотни. В каждом конкретном случае собирается оперативная группа.

«Иногда бывает, что люди увидели след около деревни, сразу позвонили. Оказалось, что тигр просто прошел мимо», – говорит начальник управления охраны животного мира Приморского края Алексей Суровый. По его словам, тигры часто нападают на домашних животных, оставленных в лесу и собак, воспринимая их как волков - своих природных врагов. «Факты нападения на людей – большая редкость», - говорит он.

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Центр «Амурский тигр», который регулярно публикует видео встреч с тиграми (и вместо нецензурных слов вставляет «рык»), напоминает, что при встрече с хищником нужно сохранять спокойствие и не поддаваться истерике. Они очень сильно чувствуют ваш страх. А вот мастер-класс от работников тайги.

«Мужик, ты куда пошел? А ну, иди отсюда!»