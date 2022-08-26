33 острова, на которых стоит Санкт-Петербург

Гуляя по серверной столице, порой даже не замечаешь, что ходишь по множеству островов. Рассказываем про главные.

Практически вся трехвековая история Санкт-Петербурга в некотором смысле представляет собой поединок человека и водной стихии. Город строился на болотистых землях, однако его уникальное географические положение позволяло контролировать берега Финского залива и дельту Невы, а также ее рукава и протоки. Иной раз река брала реванш, и город переживал страшные наводнения. С целью отвода речных русел и осушения территорий в XVIII веке в Петербурге рыли новые протоки и каналы. В результате к началу XIX века в городе насчитывался 101 остров. Впоследствии часть каналов была засыпана, и мелкие острова объединялись в более крупные.

В современном Санкт-Петербурге, согласно реестру географических названий, насчитывается 33 острова. При этом в нем не учтены объекты Кронштадтского архипелага — а это еще несколько фортов. Выходит, что островов по факту свыше сорока.

Те, что расположены в центре города, как острова, строго говоря, и не воспринимаются: все благодаря развитой системе мостов через реки и каналы. Например, Синий мост в самом центре Санкт-Петербурга в ширину достигает 97,3 м и считается частью Исаакиевской площади.

Наталья Носова Наталья Носова

1. Самый «основополагающий» - Заячий остров

Заячий остров — Историческое ядро города. Именно тут 27 мая 1703 года была заложена Петропавловская крепость, что считается моментом основания города.

На Заячьем острове находится Петропавловская крепость Andrew Shiva/Wikipedia (CC BY-SA 4.0) Andrew Shiva/Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Здесь расположены ключевые объекты императорской эпохи — такие, как Монетный двор, великокняжеская усыпальница Романовых, казематы Трубецкого бастиона (главная политическая тюрьма России).

2. Самый известный - Васильевский остров

Самым прославленным островом можно считать Васильевский — ему посвящено бессчетное количество литературных произведений. Под названием «Васильев» остров фигурировал еще в Новгородской писцовой книге 1500 года, а сегодня местные жители ласково называют его «Васька».

Васильевский остров легко узнать по Стрелке - и прежде всего, ростральным колоннам A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

К историческому центру Петербурга примыкает его восточная оконечность — Стрелка, которая легко узнается по Ростральным колоннам. По большим городским праздникам им возвращается историческая функция маяка.

3. Самый большой - Безымянный остров

Самый большой остров Невской дельты занимает 16,2 кв. км и по иронии судьбы называется Безымянным.

Литейный мост через Неву на Безымянный остров Legion Media Legion Media

С другими островами и материковой частью города его соединяют целых 47 мостов. А образовался он с появлением Обводного канала, который начали прокладывать в 1769-1780 гг. Это самый крупный канал в Петербурге: его ширина достигает 42 км, а длина превышает 8 км.

4. Самый маленький - Серный остров

Площадь самого крошечного острова — Серного — составляет всего лишь 0,03 кв. км., а ведет на него только один мост.

Серный остров на Малой Неве примыкает к Васильевскому острову Nikolay Bulykin (CC BY-SA 4.0) Nikolay Bulykin (CC BY-SA 4.0)

Остров получил свое название в XIX веке по своему назначению: здесь находились склады серы.

5. Самые зеленые - Летний сад и Елагин остров

За это звание в нашем рейтинге могли бы побороться целых два острова — Летний сад и Елагин.

Летний сад расположен в исторической части города, и всю его территорию (0,12 кв. км) занимает роскошный садово-парковый ансамбль с павильонами, фонтанами, зелеными лабиринтами и копиями скульптур итальянских мастеров конца XVII — начала XVIII вв. Сад создавался как летняя царская резиденция Петра: в 1710-1714 гг. тут построили дворец, где царь жил каждое лето вплоть до конца своей жизни.

Летний сад со всех сторон окружен водой - Невой, Фонтанкой, Мойкой и Лебяжьей канавкой Legion Media Legion Media

Елагин остров существенно превосходит Летний сад по площади, однако это тоже бывшая императорская резиденция. Первой ее владелицей стала вдовствующая императрица Мария Федоровна (супруга Павла I). Над пространственными и ландшафтными решениями Елагина острова работал итальянский архитектор Карл Росси, который тогда был мало известен в Петербурге: перестроенный Елагиноостровский дворец стал его первой крупной работой в российской столице.

Сейчас на Елагином острове огромный парк A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

В 1932 году на острове открыли Центральный парк культуры и отдыха. Здесь появились спортивные и игровые площадки, аттракционы, скульптурные композиции на тему спорта. Во время Второй мировой Елагин остров был серьезно поврежден. По сути воссоздание его исторического вида велось по мере возможностей почти полвека, но особенно активизировалось на рубеже ХХ-ХХI вв. Так что сегодня мы оказались ближе всего к тому, чтобы оценить замысел Росси.

6. Самый романтичный - Новая Голландия

Остров Новая Голландия органично сочетает в себе романтику промышленной архитектуры и современного городского пространства (строго говоря, это два острова, которые составляют единую композицию). «Голландское» название напоминает о том, что царь Петр I создавал на берегах Невы Северный флот и с этой целью приглашал в столицу нидерландских кораблестроителей.

Новая Голландия еще и самый модный остров города A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Острова, расположенные близ верфей, находились в пользовании адмиралтейства, здесь располагались склады для хранения корабельного леса. В середине XIX века в Новой Голландии построили здание морской тюрьмы, прозванное «Бутылкой»: именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку».

Во втором десятилетии XXI века памятник индустриальной архитектуры стал модным общественным пространством с ресторанами, лекционными павильонами, сценой и ландшафтным парком.

7. Самый спортивный - Крестовский остров

Традиционно титул самого спортивного носит именно Крестовский остров. Здесь находится самый большой в Петербурге футбольный стадион (и еще несколько стадионов поменьше), спортивный комплекс, велотрек, легкоатлетический манеж и гребной клуб. Большую часть острова занимает Приморский парк Победы — популярное место среди роллеров, велосипедистов и любителей пробежки, в котором также работает большой парк аттракционов.

Спортивная история острова началась в середине XIX века. В 1859 году здесь появился Невский яхт-клуб, в 1889 году — Санкт-Петербургское гребное общество, в 1894 году — лаун-теннис клуб.

Помимо прочих стадионов и спортивных объектов на Крестовском острове находится Зенит Арена Legion Media Legion Media

На Крестовский стоит отправиться, чтобы посмотреть на домашний стадион ФК «Зенит» «Газпром-арену» — работу японского архитектора Кисё Курокавы с раздвижной крышей (проект назывался «Космический корабль»). На «Газпром-арене» проходили матчи Чемпионата Европы 2020 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года, ради которого около стадиона открыли станцию метро, которая сейчас называется «Зенит». На спортивных событиях стадион может вместить почти 65 тыс зрителей, на театрально-концертных — до 80 тыс. Арена построена на месте другого грандиозного спортивного сооружения ХХ века — стадиона им. Кирова, который считался одним из крупнейших в мире: до первой реконструкции, в 1950—1978 гг., он вмещал 100 тыс. зрителей.

8. Самый обособленный - Котлин

Особняком от островов дельты Невы стоит остров Котлин, на котором расположен город-крепость Кронштадт. С материковой частью Котлин соединяется комплексом сооружений, защищающих Петербург от наводнений. Это 11 дамб общей протяженностью 23,4 км, которые строили более 30 лет, вплоть до 2011 года. Тогда же по дамбе открыли сквозное автомобильное сообщение.

На острове Котлин находится Кронштадт Serguei Fomine/Global Look Press Serguei Fomine/Global Look Press

Вокруг Котлина находится множество фортов, самая большая их концентрация — во внутренней акватории. Эти сооружения защищали город от нападения со стороны моря. Один из фортов — Александр I — в конце XIX века исключили из состава оборонительных сооружений. Там создали бактериологическую лабораторию, где производили противочумную сыворотку.

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