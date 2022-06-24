Как морской форт в Кронштадте стал чумным

Эта крепость с черными обугленными стенами должна была защищать морские границы Российской империи, но превратилась в лабораторию для исследования опасной болезни.

Французский актер Андре Буше, известный как Паспарту из шоу "Форт Боярд", на крыше форта "Императора Александра I" в Кронштадте. Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

«Русский форт Боярд» - так чаще всего называют эту морскую крепость, которая находится в двух километрах от Кронштадта. На самом деле она была построена еще за 20 лет до французского форта - в 1845 году - и никогда не использовалась как тюрьма. Впрочем, и как оборонное сооружение она тоже не прославилась. Судьба форта оказалась куда интереснее.

Островной форт

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Кронштадт - это город-крепость, который стоит на острове Котлин, который сам окружен целой системой фортов на островах. Эти форты начали строить практически сразу после основания Санкт-Петербурга, вернее, на год позже - в 1704 и продолжали до начала XX века. Всего город защищает 21 форт, из которых в Финском заливе расположены 17, а остальные - на суше.

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Форт, названный в честь императора Александра I, строился с 1838 по 1845 годы на насыпном острове. В нем мог разместиться гарнизон до 1000 человек, а также здесь было более сотни новейших пушек большого калибра - словом, вооружены русские моряки были по самые зубы. Тем не менее, за все время своего существования лишь три раза его приводили в состояние полной боеготовности: в 1855 году во время Крымской войны, в 1863 году, когда была возможность столкновения с Британской империй, и в 1877 году во время русско-турецкой войны. При этом в военных действиях форт Александр I никогда не принимал участия, а в 1896 году и вовсе был расформирован за ненадобностью. Пустовал он недолго.

Чумная лаборатория

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В конце XIX века над миром нависла угроза эпидемии чумы. Эта смертельная болезнь обычно ассоциируется со Средневековьем, но именно тогда она вновь стала реальностью. С развитием поездов и пароходов чума стала просачиваться из азиатских стран в юго-восточные части России, и власти опасались дальнейшего распространения инфекции в Европу. В 1897 году император Николай II учредил особую комиссию «для предупреждения занесения чумной заразы», которую возглавил герцог Александр Ольденбургский.

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Человек это был образованный, он состоял в переписке с французским микробиологом Луи Пастером, немецким врачом Робертом Кохом; создал Императорский институт экспериментальной медицины, которому было поручено создание вакцины от чумы и противочумной сыворотки. Для сыворотки использовалась лошадиная кровь с антителами к чумной палочке. Производство препаратов было опасным, и Ольденбургский смог получить в свое пользование опустевший и, главное, изолированный форт Александр I. В казематах провели водопровод, электричество, паровое отопление, канализацию. И постепенно форт окрестили «чумным», хотя здесь изучали и холеру, и столбняк, и тиф.

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Ежегодно лаборатория изготовляла до полумиллиона доз сыворотки, которые поставляла как в Азию, так и в Европу (например, в 1900 году отправили несколько тысяч доз в Глазго, где была обнаружена чума).

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Постоянно на форте проживало около 40 сотрудников. Грузы с «материка» привозили на небольшом корабле с названием «Микроб» и оставляли на причале. Ученые не покидали остров, так как это могло распространить опасную болезнь. Известно о гибели двух медиков, которые заразились во время работы в 1904 и 1907.

Витольд Муратов (CC BY-SA 3.0) Витольд Муратов (CC BY-SA 3.0)

Исследования продолжались до Первой мировой войны, так как большинство ученых призвали в армию. После Февральской революции 1917 года герцогу Ольденбургскому пришлось оставить свой пост и покинуть страну. Новое руководство института перенесло лабораторию в Саратов (южная часть Поволжья), где в 1918 году был создан противочумной институт «Микроб».

Из заброшки в музей

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

С 1923 года форт использовался как склад для минно-трального оборудования, однако к началу 1980-х он был фактически заброшен. Сам Кронштадт до 1996 года был закрытым военным городом, для съемочной группы киностудии «Ленфильм» было сделано исключение.

Сцена из фильма. Пожар получился настоящим. Виктор Аристов/Ленфильм, 1985 Виктор Аристов/Ленфильм, 1985

В середине 1980-х здесь снимали фильм «Порох» о временах Великой Отечественной войны, и использовали настоящий реквизит. В результате пожар в фильме получился самым реалистичным, форт сильно обгорел, и его обугленные стены стали его «визитной карточкой».

В конце 1990-х здесь проходили летние рейв-дискотеки, а затем на форт стали и просто привозить туристов на экскурсии. В 2017 году форт сгорел во второй раз. Причиной пожара стал мусор.

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Сейчас форт находится на реставрации, а в 2025 году здесь откроют музей его истории.