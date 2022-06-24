Как морской форт в Кронштадте стал чумным

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Анна Сорокина

Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)
Эта крепость с черными обугленными стенами должна была защищать морские границы Российской империи, но превратилась в лабораторию для исследования опасной болезни.
Французский актер Андре Буше, известный как Паспарту из шоу

Французский актер Андре Буше, известный как Паспарту из шоу "Форт Боярд", на крыше форта "Императора Александра I" в Кронштадте.

Алексей Даничев/Sputnik

«Русский форт Боярд» - так чаще всего называют эту морскую крепость, которая находится в двух километрах от Кронштадта. На самом деле она была построена еще за 20 лет до французского форта - в 1845 году - и никогда не использовалась как тюрьма. Впрочем, и как оборонное сооружение она тоже не прославилась. Судьба форта оказалась куда интереснее.

Островной форт

Алексей Даничев/Sputnik

Кронштадт - это город-крепость, который стоит на острове Котлин, который сам окружен целой системой фортов на островах. Эти форты начали строить практически сразу после основания Санкт-Петербурга, вернее, на год позже - в 1704 и продолжали до начала XX века. Всего город защищает 21 форт, из которых в Финском заливе расположены 17, а остальные - на суше. 

Архивное фото

Форт, названный в честь императора Александра I, строился с 1838 по 1845 годы на насыпном острове. В нем мог разместиться гарнизон до 1000 человек, а также здесь было более сотни новейших пушек большого калибра - словом, вооружены русские моряки были по самые зубы. Тем не менее, за все время своего существования лишь три раза его приводили в состояние полной боеготовности: в 1855 году во время Крымской войны, в 1863 году, когда была возможность столкновения с Британской империй, и в 1877 году во время русско-турецкой войны. При этом в военных действиях форт Александр I никогда не принимал участия, а в 1896 году и вовсе был расформирован за ненадобностью. Пустовал он недолго.

Чумная лаборатория

Архивное фото

В конце XIX века над миром нависла угроза эпидемии чумы. Эта смертельная болезнь обычно ассоциируется со Средневековьем, но именно тогда она вновь стала реальностью. С развитием поездов и пароходов чума стала просачиваться из азиатских стран в юго-восточные части России, и власти опасались дальнейшего распространения инфекции в Европу. В 1897 году император Николай II учредил особую комиссию «для предупреждения занесения чумной заразы», которую возглавил герцог Александр Ольденбургский. 

Архивное фото

Человек это был образованный, он состоял в переписке с французским микробиологом Луи Пастером, немецким врачом Робертом Кохом; создал Императорский институт экспериментальной медицины, которому было поручено создание вакцины от чумы и противочумной сыворотки. Для сыворотки использовалась лошадиная кровь с антителами к чумной палочке. Производство препаратов было опасным, и Ольденбургский смог получить в свое пользование опустевший и, главное, изолированный форт Александр I. В казематах провели водопровод, электричество, паровое отопление, канализацию. И постепенно форт окрестили «чумным», хотя здесь изучали и холеру, и столбняк, и тиф. 

Алексей Даничев/Sputnik

Ежегодно лаборатория изготовляла до полумиллиона доз сыворотки, которые поставляла как в Азию, так и в Европу (например, в 1900 году отправили несколько тысяч доз в Глазго, где была обнаружена чума).

Алексей Даничев/Sputnik

Постоянно на форте проживало около 40 сотрудников. Грузы с «материка» привозили на небольшом корабле с названием «Микроб» и оставляли на причале. Ученые не покидали остров, так как это могло распространить опасную болезнь. Известно о гибели двух медиков, которые заразились во время работы в 1904 и 1907. 

Витольд Муратов (CC BY-SA 3.0)

Исследования продолжались до Первой мировой войны, так как большинство ученых призвали в армию. После Февральской революции 1917 года герцогу Ольденбургскому пришлось оставить свой пост и покинуть страну. Новое руководство института перенесло лабораторию в Саратов (южная часть Поволжья), где в 1918 году был создан противочумной институт «Микроб».

Из заброшки в музей

Алексей Даничев/Sputnik

С 1923 года форт использовался как склад для минно-трального оборудования, однако к началу 1980-х он был фактически заброшен. Сам Кронштадт до 1996 года был закрытым военным городом, для съемочной группы киностудии «Ленфильм» было сделано исключение.

Сцена из фильма. Пожар получился настоящим.

Сцена из фильма. Пожар получился настоящим.

Виктор Аристов/Ленфильм, 1985

В середине 1980-х здесь снимали фильм «Порох» о временах Великой Отечественной войны, и использовали настоящий реквизит. В результате пожар в фильме получился самым реалистичным, форт сильно обгорел, и его обугленные стены стали его «визитной карточкой».

В конце 1990-х здесь проходили летние рейв-дискотеки, а затем на форт стали и просто привозить туристов на экскурсии. В 2017 году форт сгорел во второй раз. Причиной пожара стал мусор.

Getty Images

Сейчас форт находится на реставрации, а в 2025 году здесь откроют музей его истории.

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