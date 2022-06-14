5 фактов о Петергофе, самой шикарной резиденции русских императоров (ФОТО)

Петр I задумывал построить на берегах Финского залива дворцово-парковый ансамбль, который бы показал все величие Российской Империи. Кажется, ему это удалось.

1. Петр I задумал Петергоф как «русский Версаль»

В ходе Северной войны Петр I отвоевал у шведов территории на берегах Невы и Финского залива, где в 1703 году основал Санкт-Петербург, новую столицу своей Империи. Уже в 1714 году неподалеку, на южном берегу Финского залива, Петр начинает строить загородную резиденцию - Петергоф, дословно «двор Петра».

По задумке императора дворец в Петергофе, а главное прилегающий парк с фонтанами должны были затмить своей красотой и роскошью сам Версаль, резиденцию французских королей.

2. Обладает уникальной системой фонтанов

Большой каскад Государственный музей-заповедник Петергоф

Безусловной жемчужиной и визитной карточкой всего Петергофа являются его потрясающие фонтаны и уникальная фонтанная система, которой в 2021 году исполнилось 300 лет!

Петр I хотел, чтобы работа фонтанов осуществлялась без помощи насосов - и русский инженер-гидравлик Василий Туволков придумал, как обеспечить бесперебойную подачу воды. Для этого была построена специальная плотина, система шлюзов и прудов, а также 24-километровый канал, подводящий воду к Большому каскаду.

Верхняя терраса Большого каскада Государственный музей-заповедник Петергоф

Большой каскад - это самое грандиозное фонтанное сооружение, в которое входят две лестницы, грот и множество скульптур. От него аллея фонтанов перспективой уходит прямо в море.

Кроме того, настоящими шедеврами являются каскады «Львиный» и «Шахматная гора», фонтаны «Самсон», «Тритон». Всего в дворцово-парковом ансамбле более 150 самых разных фонтанов.

Есть в Петергофе и забавные фонтаны-«шутихи», например, «Диванчики», к проекту которых приложил руку сам Петр I. Когда человек подходит к диванчику и наступает на камни, то включается фонтанчик. Сейчас это аттракцион для детей, а в начале XVIII века Петр веселился, когда фонтан внезапно окатывал водой знатных вельмож и дам.

Фонтан “Диванчики” Legion Media Legion Media

3. Большой дворец перестроен в стиле барокко при дочери Петра I

Большой дворец - центральная и парадная часть Петергофа - вытянулся почти на 300 метров параллельно береговой линии, возвышаясь над Нижним парком и его фонтанами. За дворцом располагается Верхний Сад.

Вих на Большой дворец и Верхний Сад Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0) Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)

Изначально дворец выглядел несколько скромнее, но в середине XVIII века дочь Петра I императрица Елизавета Петровна перестроила его в модном тогда стиле барокко. Помогал ей в этом итальянский архитектор Бартоломео Растрелли (по его проекту построены Зимний и дворец в Царском Селе). В течение XIX века императоры также немного меняли внешний облик дворца, что-то надстраивали, добавляли новые залы.

Иван Айвазовский. Вид на Большой Каскад и Большой Петергофский дворец. 1837 Public Domain Public Domain

Дворец отличает обилие декоративных элементов - скульптур, барельефов и самых разных завитушек. Внутреннее убранство еще более помпезно и изобилует позолотой.

Парадная лестница Государственный музей-заповедник Петергоф

Дворец не был постоянным местом жительства монарших особ - императоры изредка приезжали сюда летом и в основном устраивали увеселительные мероприятия. Во время больших праздников в XIX веке в парк даже пускали обычных людей, чтобы те могли восхититься величием империи и императора.

«Представьте себе дворец, выстроенный на природной террасе, которая по высоте может сойти за гору в стране беспредельных равнин, в стране, столь плоской, что при подъеме на холм в шестьдесят футов высотой горизонт расширяется чуть ли не до бесконечности. У подножия этой внушительной террасы начинается прекрасный парк, доходящий до самого моря, где вытянулись в линию военные суда, иллюминованные в вечер праздника», - так описывал дворец и фонтаны маркиз Адольф де Кюстин, побывавший здесь в 1839 году на ежегодном помпезном празднике, устроенном Николаем I.

Танцевальный зал Государственный музей-заповедник Петергоф

При Екатерине II важным местом во дворце стал Чесменский зал, прославляющий важную победу российского флота в Чесменском сражении (1770) в ходе русско-турецкой войны. Зал украшает целая серия военных картин.

Чесменский зал Государственный музей-заповедник Петергоф

4. Петергоф - это несколько дворцов

Общая площадь, которую занимают все дворцы, парки и сады ансамбля - 414,2 гектара. Петергоф не ограничивается Большим дворцом. К западу от него в 1720-х годах был построен гостевой дворец Марли, который по задумке отражается в водной глади пруда и кажется парящим в воздухе.

Дворец Марли Государственный музей-заповедник Петергоф

К востоку от Большого дворца прямо на берегу Финского залива располагается одноэтажный «голландский домик» - дворец Монплезир. Его название переводится с французского как «мое удовольствие», и он был любимым загородным дворцом Петра I.

Дворец Монплезир Государственный музей-заповедник Петергоф

К Монплезиру примыкает более поздняя постройка - одноэтажный Екатерининский корпус, построенный для будущей Екатерины II, а тогда всего лишь жены наследника престола Петра III. После того, как Екатерины сама стала императрицей (свергнув мужа), она переехала в другую, не менее шикарную загородную резиденцию - Царское Село.

Екатерининский корпус Государственный музей-заповедник Петергоф

Помимо этих построек сегодня к музею-заповеднику Петергофа относят еще и близлежащие дворцово-парковые ансамбли (Александрия, Ораниенбаум, Стрельна и другие), которые строили для себя и членов своей семьи царственные особы после Петра.

Скромный дворец «Коттедж», построенный для жены Николая I, императрицы Александры Федоровны - и в честь нее эта часть Петергофа с прилегающим парком была названа Александрия.

Дворец “Коттедж” в Александрии Государственный музей-заповедник Петергоф

В соседнем Ораниенбауме располагается дворец ближайшего соратника Петра - Александра Меншикова.

Дворец Меншикова в Ораниенбауме Государственный музей-заповедник Петергоф

Здесь же в Ораниенбауме император Петр III в середине XVIII века построил для себя «потешную» крепость Петерштадт и небольшой дворец.

Дворец Петра III в Ораниенбауме Государственный музей-заповедник Петергоф

Неподалеку была и «собственная дача» Екатерины II, настоящее архитектурное чудо - Китайский дворец.

Китайский дворец в Ораниенбауме Государственный музей-заповедник Петергоф

Кроме того, подобно дороге из Парижа в Версаль, сам путь из Петербурга до Петергофа стал «парадной першпективой», на которой расположились дачи самых значимых вельмож.

5. Практически разрушен во время Второй Мировой

После революции 1917 года большевики решают организовать в Петергофе музей. В сентябре 1941 его оккупировали немцы, и вплоть до снятия блокады Ленинграда в январе 1944 Петергоф был под постоянным обстрелом. Фактически в руины превратился Большой дворец. Огромный ущерб был нанесен парку и фонтанам.

Петергоф после немецкой оккупации и сейчас Государственный музей-заповедник Петергоф/Legion Media Государственный музей-заповедник Петергоф/Legion Media

Некоторые фонтанные скульптуры удалось заранее спрятать или вывезти, но многие из оставшихся были разрушены или бесследно утрачены. Оккупанты сожгли огромное количество деревьев, а отступая, заминировали территорию парка. Кроме того, нацисты вывезли множество сокровищ Петергофа, включая огромный фонтан «Нептун». Однако в 1948 году композицию нашли и вернули на историческое место.

Фонтан "Нептун" GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Петергоф начали восстанавливать сразу после снятия блокады - и к лету 1945 года открыли для посетителей. Полностью наладить и запустить фонтаны удалось лишь к концу 1950-х. Реставрация в отдельных объектах дворцово-паркового ансамбля продолжается и по сей день.

Фонтан Большой каскад в 1946 и сейчас pastvu.com; Legion Media pastvu.com; Legion Media

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