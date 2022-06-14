5 фактов о Петергофе, самой шикарной резиденции русских императоров (ФОТО)

В ходе Северной войны Петр I отвоевал у шведов территории на берегах Невы и Финского залива, где в 1703 году основал Санкт-Петербург, новую столицу своей Империи. Уже в 1714 году неподалеку, на южном берегу Финского залива, Петр начинает строить загородную резиденцию - Петергоф, дословно «двор Петра».
По задумке императора дворец в Петергофе, а главное прилегающий парк с фонтанами должны были затмить своей красотой и роскошью сам Версаль, резиденцию французских королей.
Большой каскадГосударственный музей-заповедник Петергоф
Безусловной жемчужиной и визитной карточкой всего Петергофа являются его потрясающие фонтаны и уникальная фонтанная система, которой в 2021 году исполнилось 300 лет!
Петр I хотел, чтобы работа фонтанов осуществлялась без помощи насосов - и русский инженер-гидравлик Василий Туволков придумал, как обеспечить бесперебойную подачу воды. Для этого была построена специальная плотина, система шлюзов и прудов, а также 24-километровый канал, подводящий воду к Большому каскаду.
Верхняя терраса Большого каскадаГосударственный музей-заповедник Петергоф
Большой каскад - это самое грандиозное фонтанное сооружение, в которое входят две лестницы, грот и множество скульптур. От него аллея фонтанов перспективой уходит прямо в море.
Каскад “Шахматная гора”Государственный музей-заповедник Петергоф
Кроме того, настоящими шедеврами являются каскады «Львиный» и «Шахматная гора», фонтаны «Самсон», «Тритон». Всего в дворцово-парковом ансамбле более 150 самых разных фонтанов.
Фонтан “Тритон”Государственный музей-заповедник Петергоф
Есть в Петергофе и забавные фонтаны-«шутихи», например, «Диванчики», к проекту которых приложил руку сам Петр I. Когда человек подходит к диванчику и наступает на камни, то включается фонтанчик. Сейчас это аттракцион для детей, а в начале XVIII века Петр веселился, когда фонтан внезапно окатывал водой знатных вельмож и дам.
Фонтан “Диванчики”Legion Media
Большой дворец - центральная и парадная часть Петергофа - вытянулся почти на 300 метров параллельно береговой линии, возвышаясь над Нижним парком и его фонтанами. За дворцом располагается Верхний Сад.
Вих на Большой дворец и Верхний СадAndrew Shiva (CC BY-SA 4.0)
Изначально дворец выглядел несколько скромнее, но в середине XVIII века дочь Петра I императрица Елизавета Петровна перестроила его в модном тогда стиле барокко. Помогал ей в этом итальянский архитектор Бартоломео Растрелли (по его проекту построены Зимний и дворец в Царском Селе). В течение XIX века императоры также немного меняли внешний облик дворца, что-то надстраивали, добавляли новые залы.
Иван Айвазовский. Вид на Большой Каскад и Большой Петергофский дворец. 1837Public Domain
Дворец отличает обилие декоративных элементов - скульптур, барельефов и самых разных завитушек. Внутреннее убранство еще более помпезно и изобилует позолотой.
Парадная лестницаГосударственный музей-заповедник Петергоф
Дворец не был постоянным местом жительства монарших особ - императоры изредка приезжали сюда летом и в основном устраивали увеселительные мероприятия. Во время больших праздников в XIX веке в парк даже пускали обычных людей, чтобы те могли восхититься величием империи и императора.
«Представьте себе дворец, выстроенный на природной террасе, которая по высоте может сойти за гору в стране беспредельных равнин, в стране, столь плоской, что при подъеме на холм в шестьдесят футов высотой горизонт расширяется чуть ли не до бесконечности. У подножия этой внушительной террасы начинается прекрасный парк, доходящий до самого моря, где вытянулись в линию военные суда, иллюминованные в вечер праздника», - так описывал дворец и фонтаны маркиз Адольф де Кюстин, побывавший здесь в 1839 году на ежегодном помпезном празднике, устроенном Николаем I.
Танцевальный залГосударственный музей-заповедник Петергоф
При Екатерине II важным местом во дворце стал Чесменский зал, прославляющий важную победу российского флота в Чесменском сражении (1770) в ходе русско-турецкой войны. Зал украшает целая серия военных картин.
Чесменский залГосударственный музей-заповедник Петергоф
Общая площадь, которую занимают все дворцы, парки и сады ансамбля - 414,2 гектара. Петергоф не ограничивается Большим дворцом. К западу от него в 1720-х годах был построен гостевой дворец Марли, который по задумке отражается в водной глади пруда и кажется парящим в воздухе.
Дворец МарлиГосударственный музей-заповедник Петергоф
К востоку от Большого дворца прямо на берегу Финского залива располагается одноэтажный «голландский домик» - дворец Монплезир. Его название переводится с французского как «мое удовольствие», и он был любимым загородным дворцом Петра I.
Дворец МонплезирГосударственный музей-заповедник Петергоф
К Монплезиру примыкает более поздняя постройка - одноэтажный Екатерининский корпус, построенный для будущей Екатерины II, а тогда всего лишь жены наследника престола Петра III. После того, как Екатерины сама стала императрицей (свергнув мужа), она переехала в другую, не менее шикарную загородную резиденцию - Царское Село.
Екатерининский корпусГосударственный музей-заповедник Петергоф
Помимо этих построек сегодня к музею-заповеднику Петергофа относят еще и близлежащие дворцово-парковые ансамбли (Александрия, Ораниенбаум, Стрельна и другие), которые строили для себя и членов своей семьи царственные особы после Петра.
Скромный дворец «Коттедж», построенный для жены Николая I, императрицы Александры Федоровны - и в честь нее эта часть Петергофа с прилегающим парком была названа Александрия.
Дворец “Коттедж” в АлександрииГосударственный музей-заповедник Петергоф
В соседнем Ораниенбауме располагается дворец ближайшего соратника Петра - Александра Меншикова.
Дворец Меншикова в ОраниенбаумеГосударственный музей-заповедник Петергоф
Здесь же в Ораниенбауме император Петр III в середине XVIII века построил для себя «потешную» крепость Петерштадт и небольшой дворец.
Дворец Петра III в ОраниенбаумеГосударственный музей-заповедник Петергоф
Неподалеку была и «собственная дача» Екатерины II, настоящее архитектурное чудо - Китайский дворец.
Китайский дворец в ОраниенбаумеГосударственный музей-заповедник Петергоф
Кроме того, подобно дороге из Парижа в Версаль, сам путь из Петербурга до Петергофа стал «парадной першпективой», на которой расположились дачи самых значимых вельмож.
После революции 1917 года большевики решают организовать в Петергофе музей. В сентябре 1941 его оккупировали немцы, и вплоть до снятия блокады Ленинграда в январе 1944 Петергоф был под постоянным обстрелом. Фактически в руины превратился Большой дворец. Огромный ущерб был нанесен парку и фонтанам.
Петергоф после немецкой оккупации и сейчасГосударственный музей-заповедник Петергоф/Legion Media
Некоторые фонтанные скульптуры удалось заранее спрятать или вывезти, но многие из оставшихся были разрушены или бесследно утрачены. Оккупанты сожгли огромное количество деревьев, а отступая, заминировали территорию парка. Кроме того, нацисты вывезли множество сокровищ Петергофа, включая огромный фонтан «Нептун». Однако в 1948 году композицию нашли и вернули на историческое место.
Фонтан "Нептун"GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)
Петергоф начали восстанавливать сразу после снятия блокады - и к лету 1945 года открыли для посетителей. Полностью наладить и запустить фонтаны удалось лишь к концу 1950-х. Реставрация в отдельных объектах дворцово-паркового ансамбля продолжается и по сей день.
Фонтан Большой каскад в 1946 и сейчасpastvu.com; Legion Media
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