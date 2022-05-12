10 самых красивых мостов Санкт-Петербурга (ФОТО)

У вас уже есть любимый мост в Питере? Всего их более 400, есть из чего выбрать. И многие - настоящие архитектурные шедевры!

10. Дворцовый мост

Florstein (CC BY-SA 4.0) Florstein (CC BY-SA 4.0)

Один из самых известных мостов, который соединяет центр города (где находится Зимний дворец) и Васильевский остров (где расположена Кунсткамера). Эти виды можно нередко встретить на открытках, особенно летней ночью: когда мост разводят, на набережной собирается много людей, чтобы наблюдать проходящие корабли. Нынешний Дворцовый мост построили в 1916 году. Он стал первым постоянным мостом через Неву. Дворцовый мост состоит из пяти пролетов, по нему могут передвигаться как автомобили, так и пешеходы.

9. Египетский мост

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Невероятная красота в самом центре города! Египетский мост соединяет части Лермонтовского проспекта через небольшую реку Фонтанку. Мост получил название в честь Древнего Египта. Так интерес ученых XIX века к тайнам этой цивилизации нашел отражение в архитектуре. На Университетской набережной можно найти настоящих сфинксов из Древнего Египта. А вот чугунные сфинксы, которые еще «охраняют» Египетский мост, были отлиты на местном заводе в 1826 году. Колонны и другие архитектурные детали также оформлены в египетском стиле и украшены орнаментом в стиле того времени.

8. Аничков мост

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Аничков мост через Фонтанку расположен прямо на Невском проспекте, в окружении бывших дворцов императорской семьи. Его можно узнать издалека по огромным скульптурам, которые называются «Укрощение коней». На перилах можно разглядеть узоры с русалками и морскими коньками.

У скульптур, которые смотрят в сторону площади Восстания (к Московскому вокзалу), нет подков. А у тех, что направлены в сторону Адмиралтейства, они есть. Историки объясняют эту архитектурную идею по-разному. По одной из версий, «подкованные» лошади – это те, которые уже были приручены. А по другой, многие кузнечные мастерские раньше располагались на Литейном проспекте (буквально на следующей улице после Аничкова моста); и это символизирует, что дикие лошади только «идут» к кузнецу, а те, что возвращаются, уже подкованы и приручены.

7. Мост Ломоносова

eugenekeebler /Getty Images eugenekeebler /Getty Images

Ниже по течению реки Фонтанки расположился еще один великолепный мост, названный в честь ученого Михаила Ломоносова. Это название, однако, он получил только в 1948 году. До этого мост назывался в честь Екатерины Великой, а затем в честь графа Чернышева. В XIX веке это был подъемный мост, но после реконструкции в 1913 году он больше не поднимался. Мост Ломоносова украшают монументальные гранитные башни, которые соединены цепями – внутри них спрятаны подъемные механизмы.

6. Биржевой мост

A.Savin / WikiCommons Free Art License A.Savin / WikiCommons Free Art License

Это один из главных автомобильных мостов Санкт-Петербурга, который соединяет Васильевский и Петроградский острова. Отсюда открывается самый красивый вид на Дворцовую набережную, Петропавловскую крепость и Эрмитаж. Биржевой мост украшен трезубцем Нептуна. Мост также превосходно освещен ночью.

5. Троицкий мост

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Один из самых необычных мостов в Санкт-Петербурге! Этот разводной мост построен в 1903 году. Он соединяет Петроградский и Адмиралтейский острова. Механизм разведения моста – однокрылый, то есть поднимается только один пролет. Еще одна поразительная особенность Троицкого моста – его фонари, похожие на гигантские канделябры, и гранитные обелиски с двуглавыми орлами.

4. Большеохтинский мост

ShirmanovAleksey /Getty Images ShirmanovAleksey /Getty Images

Этот мост проходит через Неву и соединяет северную часть исторического центра города с районом Малая Охта. До 1917 года он назывался мостом Петра Великого. Большеохтинский мост легко узнать по гранитным башням в виде маяков в римском стиле, которые подсвечиваются ночью. Оригинальный механизм позволяет поднять центральный пролет всего за 30 секунд!

3. Тройной мост

Florstein (CC BY-SA 4.0) Florstein (CC BY-SA 4.0)

Три моста в одном месте. Тройной мост – так его сначала называли местные жители, а затем и гиды. Композиции из трех небольших мостов находится недалеко от пересечения реки Мойки и канала Грибоедова, рядом с храмом Спаса на Крови. Это Театральный, Мало-Конюшенный и Липкин мосты. Все они выполнены в стиле классицизма и украшены интересными деталями – головой Медузы Горгоны, пальмовыми листьями и позолотой.

2. Львиный мост

yulenochekk /Getty Images yulenochekk /Getty Images

Санкт-Петербург – город львов! Они украшают дворцы, улицы и набережные. Разумеется, у львов есть свой мост! Он расположен недалеко от Мариинского театра на канале Грибоедова. Переправу «сторожат» четыре больших чугунных льва, внутри которых спрятаны опоры моста. Конечно же, у местных жителей есть легенда о том, что нужно загадать желание, прикоснувшись одновременно к лапам двух соседних львов. Уменьшенная копия этого моста находится также в парке Тиргартен в Берлине.

1. Банковский мост

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Это один из самых любимых мостов как жителей города, так и туристов. Расположен он недалеко от канала Грибоедова. Банковский мост открыли в 1826 году, он до сих пор выглядит великолепно! Эти мифические грифоны – крылатые львы – прячут опоры моста. Согласно древнегреческим легендам, именно грифоны охраняли золото в стране гипербореев. Их называли «псами Зевса». Они же «охраняли» денежные запасы Российской империи.

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