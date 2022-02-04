Зачем карельский архитектор карабкается по скалам и высекает барельефы зайцев?

«Проезжая на автомобиле, подумал, что это наскальная живопись древних людей, но оказалось, что это классный арт-проект», - такие отзывы оставляют туристы, которые случайно оказываются в «Долине зайцев». Природа Карелии - это хвойные леса и скалистые пейзажи. И вот, представьте себе, на одной такой скале на автодороге в нескольких километрах от Петрозаводска появились сотни фигурок зайцев. Они летят, бегут, машут лапкой, чешут за ухом, весело подмигивают или задумчиво смотрят на проезжающих. Но это вовсе не древние петроглифы, а арт-объект, призванный спасти природу от росписей вандалов.
Автор этого зверинца - карельский скульптор и галерист Сергей Гапанович. Долгие годы он смотрел на местные отвесы скал, обезображенные хулиганскими надписями и решил создать такое наскальное изображение, которое бы украсило ландшафт, а не изуродовало. В голову ему пришли зайцы - как говорит, просто приснились.
«Для меня основной целью было попробовать то, чего не делал раньше никогда. Хотел создать новую точку притяжения и смотреть, как она будет меняться», - говорит Сергей. Свой арт-объект на лоне природы он назвал «Долиной зайцев».
План Сергея подразумевал, что сначала он очистит все надписи вандалов, а вместо них украсит скалы своими зайцами. На согласование идеи с администрацией Карелии ушло целых три года, и вот в 2018 году на скале поселились первые фигурки, созданные с помощью трафарета и «болгарки». На одного уходит 2-3 часа в зависимости от идеи и его расположения: чтобы добраться до верхних точек, приходится забираться на строительные леса.
Погода в Карелии переменчива, и работать можно только, когда нет дождя или мокрого снега. Проект некоммерческий, но чтобы хотя бы частично возместить затраты на работу, Сергей предложил своим подписчикам в соцсетях поддержать его, приобретя себе личного зайца. Одна такая фигурка стоит 5 тысяч рублей.
Губернатор Карелии тоже решил вырезать зайца на скале.Долина Зайцев
Идею с удовольствием поддержали, и сегодня на скале красуется уже около 600 животных. У многих зайцев уже есть свои номера и сертификаты, которые Сергей присылает «владельцам».
«Помню многие истории, связанные с этими фигурами. Подхожу к скале и понимаю, как этот заяц появился и с кем был связан», - говорит скульптор.
Внимательный турист заметит и другую фигуру на скале, похожую на древнего ящера.
«Я его вырезал недавно и называю Вася Карп, не знаю, почему. Хочется наделать еще разных образов, про которые можно рассказывать истории».
Сама же «Долина зайцев» превратилась не только в туристический объект, но и в романтический. «Не знаю, почему, но сейчас около этой скалы у нее стали делать предложения руки и сердца - точно знаю о трех случаях за последний год», - удивляется Сергей.
Инициатива Сергея по очистке скал была подхвачена местными жителями. Многие говорили, что не обязательно же разукрашивать скалы, достаточно и просто очистить их.
«Я читал все эти комментарии, и в 2019 году предложил проект по расчистке скал, так как у меня уже был опыт. В итоге администрация Карелии выделила деньги на расчистку, наняла людей, и в этом году уже все скалы у нас в республике чистые».
Сергей и администрация Карелии.Долина Зайцев
У Сергея нет стопроцентной уверенности, что вандалы теперь не будут портить скалы, но есть надежда, что в головах людей поселиться идея как-то иначе самовыражаться (например, размещать там интересные арт-объекты вроде наскальных зайцев).
Теперь Сергей согласовывает скалу в несколько раз больше, чтобы вырезать на ней множество разных цветов. «Эта работа будет называться “Любимая, я сделал это, пока ждал твоего звонка”. Такая история про любовь». Также он предложил администрации Петрозаводска привести в порядок парк в центре города. «У нас есть крутая парковая зона, где можно сделать проход до набережной, но об этом никто не знает».
Иногда Сергей начинает «креативить» и просто оставляет сделанные им разные каменные скульптуры на улицах Петрозаводска.
«Я говорю - давайте сделаем из Петрозаводска столицу культуры, давайте проводить здесь фестивали художников. У нас есть Екатеринбург - столица стрит-арта, и все думают, что там каждый студент рисует граффити, хотя это, конечно, не так. Просто была группа художников, которая это все раскачала. И я хотел бы раскачать Петрозаводск».