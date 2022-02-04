Зачем карельский архитектор карабкается по скалам и высекает барельефы зайцев?

Первое, что приходит в голову при виде изображения сотен зайцев на скале, что это художества древнего человека. Но оказывается, человек был вполне современным.

«Проезжая на автомобиле, подумал, что это наскальная живопись древних людей, но оказалось, что это классный арт-проект», - такие отзывы оставляют туристы, которые случайно оказываются в «Долине зайцев». Природа Карелии - это хвойные леса и скалистые пейзажи. И вот, представьте себе, на одной такой скале на автодороге в нескольких километрах от Петрозаводска появились сотни фигурок зайцев. Они летят, бегут, машут лапкой, чешут за ухом, весело подмигивают или задумчиво смотрят на проезжающих. Но это вовсе не древние петроглифы, а арт-объект, призванный спасти природу от росписей вандалов.

Автор этого зверинца - карельский скульптор и галерист Сергей Гапанович. Долгие годы он смотрел на местные отвесы скал, обезображенные хулиганскими надписями и решил создать такое наскальное изображение, которое бы украсило ландшафт, а не изуродовало. В голову ему пришли зайцы - как говорит, просто приснились.

«Для меня основной целью было попробовать то, чего не делал раньше никогда. Хотел создать новую точку притяжения и смотреть, как она будет меняться», - говорит Сергей. Свой арт-объект на лоне природы он назвал «Долиной зайцев».

Каждому по зайцу

План Сергея подразумевал, что сначала он очистит все надписи вандалов, а вместо них украсит скалы своими зайцами. На согласование идеи с администрацией Карелии ушло целых три года, и вот в 2018 году на скале поселились первые фигурки, созданные с помощью трафарета и «болгарки». На одного уходит 2-3 часа в зависимости от идеи и его расположения: чтобы добраться до верхних точек, приходится забираться на строительные леса.

Погода в Карелии переменчива, и работать можно только, когда нет дождя или мокрого снега. Проект некоммерческий, но чтобы хотя бы частично возместить затраты на работу, Сергей предложил своим подписчикам в соцсетях поддержать его, приобретя себе личного зайца. Одна такая фигурка стоит 5 тысяч рублей.

Губернатор Карелии тоже решил вырезать зайца на скале. Долина Зайцев

Идею с удовольствием поддержали, и сегодня на скале красуется уже около 600 животных. У многих зайцев уже есть свои номера и сертификаты, которые Сергей присылает «владельцам».

«Помню многие истории, связанные с этими фигурами. Подхожу к скале и понимаю, как этот заяц появился и с кем был связан», - говорит скульптор.

Внимательный турист заметит и другую фигуру на скале, похожую на древнего ящера.

«Я его вырезал недавно и называю Вася Карп, не знаю, почему. Хочется наделать еще разных образов, про которые можно рассказывать истории».

Сама же «Долина зайцев» превратилась не только в туристический объект, но и в романтический. «Не знаю, почему, но сейчас около этой скалы у нее стали делать предложения руки и сердца - точно знаю о трех случаях за последний год», - удивляется Сергей.

Искусство против вандалов

Инициатива Сергея по очистке скал была подхвачена местными жителями. Многие говорили, что не обязательно же разукрашивать скалы, достаточно и просто очистить их.

«Я читал все эти комментарии, и в 2019 году предложил проект по расчистке скал, так как у меня уже был опыт. В итоге администрация Карелии выделила деньги на расчистку, наняла людей, и в этом году уже все скалы у нас в республике чистые».

Сергей и администрация Карелии. Долина Зайцев

У Сергея нет стопроцентной уверенности, что вандалы теперь не будут портить скалы, но есть надежда, что в головах людей поселиться идея как-то иначе самовыражаться (например, размещать там интересные арт-объекты вроде наскальных зайцев).

Теперь Сергей согласовывает скалу в несколько раз больше, чтобы вырезать на ней множество разных цветов. «Эта работа будет называться “Любимая, я сделал это, пока ждал твоего звонка”. Такая история про любовь». Также он предложил администрации Петрозаводска привести в порядок парк в центре города. «У нас есть крутая парковая зона, где можно сделать проход до набережной, но об этом никто не знает».

Иногда Сергей начинает «креативить» и просто оставляет сделанные им разные каменные скульптуры на улицах Петрозаводска.

«Я говорю - давайте сделаем из Петрозаводска столицу культуры, давайте проводить здесь фестивали художников. У нас есть Екатеринбург - столица стрит-арта, и все думают, что там каждый студент рисует граффити, хотя это, конечно, не так. Просто была группа художников, которая это все раскачала. И я хотел бы раскачать Петрозаводск».