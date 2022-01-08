Как получить «поцелуй Байкала»? (ФОТО)

Представьте: десятки туристов лежат на замерзшем льду самого большого в мире озера и лижут его. И да, этому есть разумное объяснение.

Российские туристы выкладывают в Instagram необычные фото — лежа на льду Байкала, они что-то старательно вылизывают или высасывают из трубочки, которая торчит прямо изо льда. Называется все это действие «Поцелуй Байкала».

Это развлечение тургиды придумали еще в 2019 году изначально для китайских туристов, но затем оно стала популярно и среди россиян. «Поцелуй» преподносят как обряд посвящения в «байкалолюбы».

Сначала во льду обычным шуроповертом вырезают отверстие, похожее на рюмку. Далее туда наливают алкоголь — настойку, водку, коньяк, шампанское, иногда вино и даже ягер.

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Турист ложится на лед и выпивает свой шот.

По новому «обычаю», коктейль следует пить без трубочки, напрямую соприкасаясь губами с Байкалом, но можно и воспользоваться трубочкой.

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«Поцелуй» закусывают ягодами — брусникой, клюквой или морошкой, реже — дольками лимона или мандарина.

«По ощущениям, это было весело – пить из лунки. Всем очень понравилось, водителей просили сверлить новые лунки. На третий день поездки уже сами себе сверлили лунки и устраивали "поцелуи с Байкалом"», — рассказала о пройденном ритуале Ксения.

Еще одна туристка, Анна, заявила, что «поцелуй» взбодрил ее.

«Он зарядил меня настолько, что не отпускал несколько дней. На Байкале я нашла свой ресурс и начала свой маленький путь по познанию себя. Никогда не думала, что колючие снежинки оставят такой след у меня в душе и что я влюблюсь в лед. Да даже просто разглядывать байкальский лёд — уже наслаждение и даже умиротворение», — поделилась Анна.