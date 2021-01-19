«Самая красивая страна» глазами фотографов-любителей (ФОТО)

Конкурс лучших фотографий России «Самая красивая страна» проходит под эгидой Русского географического общества с 2015 года. Ежегодно тысячи фотографов присылают свои фотографии, снятые как на дорогие камеры, так и на обычные смартфоны. Жюри оценивает работы по 10 номинациям, от красивых пейзажей до курьезных случаев в дикой природе. Посмотрите на первые присланные фотоработы 2021 года.

1. Ненецкая девочка со своим мишкой. Фото сделано в Ямало-Ненецком автономном округе на Тазовском полуострове в 2020 году.

Плюшевый мишка. Романов Александр Романов Александр

2. Ольга Александрова ведет популярный блог о животных Таймыра, фотографируя их в самые забавные моменты жизни (у нас даже есть целая подборка). Этот малыш кречет занесен в Международную Красную книгу.

Скороход. Александрова Ольга Александрова Ольга

3. Маяк на мысе Анива - одна из самых известных достопримечательностей острова Сахалин. Он стоит на границе скованного льдами Охотского моря и теплым заливом Анива.

Зимний мыс Анива о. Сахалин. Иванников Григорий Иванников Григорий

4. Северное сияния снято в ночь с 7 на 8 февраля 2019 года в Мурманской области. На фото - старый заброшенный корабль ПКЗ-112 в Пала Губе.

Забытый корабль. Меркушев Александр Меркушев Александр

5. Радиальное восхождение на вершину Тумрок на Камчатке. Путь проходит по гребню, иногда пологому и широкому, иногда узкому, обрывающемуся вниз крутыми склонами. Такому походу присваивается высшая категория сложности.

На пути к вершине Тумрок. Хилькевич Евгений Хилькевич Евгений

6. Фото этой недовольной снегом лисицы сделано в Ильменском заповеднике Челябинской области в 2020 году. Лисы, живущие в северной части страны, крупные и ярче по окрасу.

Лиса. Богданов Олег Богданов Олег

7. Зимой озеро Байкал превращается в настоящее царство льда различных форм и оттенков. Только посмотрите, как это красиво! (у нас есть целая статья о байкальских льдах)

Ледяной Байкал. Пестерев Сергей Пестерев Сергей

8. Склоны Эльбруса в Кабардино-Балкарии - одно из самых лучших мест для съемок рассветов и закатов. Это фото было сделано с высоты примерно 4200 метров с видом на Чегет, за которым уже видны вершины Грузии.

Доброе утро, Чегет! Сапронов Николай Сапронов Николай

9. Нет, у вас не двоится в глазах. Это просто две ушастые совы, которые удачно спрятались друг за другом. Фото сделано в городе Майкопе в Адыгее.

Темный попутчик. Плешков Евгений Плешков Евгений

10. Зимняя сказка в национальном парке Таганай Южного Урала. Фото сделано в 2020 году.

Лунная соната. Кочергин Дмитрий Кочергин Дмитрий

11. Самое зимнее фото из деревни в Мурманской области, недалеко от города Апатиты.

В деревне… Семенкевич Олег Семенкевич Олег

Русское географическое общество принимает фотографии на конкурс «Самая красивая страна» до 5 апреля 2021 года. Принять участие может любой человек. Подробные условия здесь.