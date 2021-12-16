Эта пара провела свадебную церемонию на Байкале… под водой! (ФОТО+ВИДЕО)

Платье поверх гидрокостюма, свадебный хоровод под водами Байкала — и все это в конце ноября при минусовой температуре!

На улице -7С, температура воды на Байкале чуть теплее, +4С. Женщина в синем сарафане поверх гидрокостюма, в фате и очках опускается под воду, вместе с ней погружается молодой человек. Они синхронно плывут вместе, как русалки, а затем медленно поднимаются наверх, кружась.



https://www.instagram.com/akvaledy/

Так выглядела свадебная церемония на Байкале двух фридайверов из Иркутска, 49-летней Натальи Черных и 50-летнего Дмитрия Соколова.

Наталья — чемпион Иркутской области 2019 и Красноярского края 2020 по фридайвингу. Дмитрий — вице-чемпион России по динамическому апноэ (брассу) и мастер спорта по фридайвингу 2019. Соколов также попал в Книгу рекордов Иркутской области после того, как нырнул на 100 метров под лед с задержкой дыхания.

Дмитрий и Наталья познакомились в апреле 2018 года в бассейне на мастер-классе по подводной охоте. Дмитрий заметил спортивные навыки Натальи — она с девяти лет занималась плаванием, затем перешла в скоростное подводное плавание и ориентирование. После мастер-класса он предложил ей попробовать фридайвинг.

«Я думала: зачем мне это? Мне 45 лет, моему ребенку семь, ему нужно мое внимание. Чего ради я буду ездить трижды в неделю на тренировки из города Ангарска в Иркутск, между которыми 40 км? Дмитрию пришлось звонить мне не раз и в конце концов он меня уговорил хотя бы пройти базовый курс», — вспоминает Наталья.

По ее словам, она любит пробовать все новое, поэтому согласилась — с тех пор, по ее словам, они не расставались, и со временем начали встречаться. Дмитрий сделал предложение Наталье в 2020 году.

«Он предложил пойти погулять на набережную в Ангарске. У нас там стоит дизайнерское дерево, на которое молодожены вешают замки. Под этим деревом Дима встал на колено и открыл коробочку с кольцом. Для меня это стало полнейшей неожиданностью», — рассказывает Наталья.

Обручились они в ноябре 2021 года, тогда же сыграли обычную свадьбу, а через месяц сыграли подводную — ее пара планировала изначально.

Вместе с молодоженами в глубины Байкала нырнули 10 фридайверов, которые кружили вокруг молодоженов свадебный хоровод в сарафанах. По заранее продуманному сценарию пара нырнула по команде, кружилась по часовой стрелке, а другие фридайверы — против часовой. На толстый гидрокостюм Натальи толщиной 9 мм платье не налезло, поэтому ныряла она в свободном сарафане и в фате.

«На суше это так смешно выглядит, а в воде красиво. Правда, фата все время отлетала, и терялась в глубинах. Диме приходилось нырять, доставать ее, снова закреплять за маску на моей голове», — рассказала Наталья.

Также, по ее словам, у части гостей отлетали юбки, и не у всех хватало дыхания на долгое погружение, поэтому абсолютной синхронности добиться не удалось.

После ныряния часть группы отправилась вплавь до Шаман-камня, заповедной скалы у Байкала. Пара пошла в баню, а после с вернувшимися гостями устроила фридайверскую вечеринку с шашлыками и тортом.

«В целом все получилось довольно спонтанно. Если к свадебной церемонии на суше мы готовились тщательно, то к подводной отнеслись, скорее, как к веселой репетиции, — подводную свадьбу хотелось бы устроить летом, а не зимой. И всё-таки хорошо, что мы сделали это», — заключила Наталья.