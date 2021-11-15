7 блогеров, с которыми вы увидите всю Россию, не вставая с дивана (ФОТО)

Теперь вы сможете все: от уютных осмотров достопримечательности из окна поезда до экстремальных велотуров по самым заброшенным и труднодоступным местам.

1. Ksenia Minerva

Еще в начале 2021 года 25-летняя Ксения жила в Санкт-Петербурге, работала моушен-дизайнером и только мечтала о путешествиях. В июне она купила автодом, взяла с собой собаку Басти и отправилась путешествовать по России.

Еду она готовит на газовой горелке, спит в автодоме или палатке, пополняет запасы воды на заправках, заряжает технику от солнечных батарей и даже умудряется выпрямлять волосы плойкой, подключенной к небольшому генератору.

Она путешествует по тайге, Крайнему Северу, югу России и останавливается на ночлег в горах, лесах или вовсе на необитаемом острове. И, разумеется, показывает всю эту красоту подписчикам. На стримах она рассказывает о трудностях жизни в дикой природе.

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2. Светлана Позднякова

Пожалуй, Светлана – главный знаток Центральной России. Блогер из Москвы мастерски снимает и рассказывает о древних церквушках, монастырях, домах и интересных арт-объектах Москвы, Подмосковья и десятков других близлежащих городов.

Деревянные дома на фоне бескрайних полей в тумане, золотая осенняя листва и морозные рассветы с золотыми куполами так и вдохновляют поехать в Россию. Ну или хотя бы поставить лайк.

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3. Анна Короб

В 2018 году в руки к Анне в руки случайным образом попал серебряный рубль времен Николая II. В итоге она заболела нумизматикой, а затем историей и русской архитектурой. Она начала коллекционировать монеты, изучать прошлое, ездить по старинным усадьбам и церквям по всей стране и рассказывать о них в своем блоге.

«Каждая поездка — это маленькая жизнь. Тысячи километров на авто по болотам, полям или горным серпантинам, утренний кофе на заправке, туманные рассветы, интересные знакомства и рассказы от местных жителей, встречи с дикими животными и многое, многое другое», — пишет Анна.

Своим блогом она пытается привлечь внимание к исчезающим памятникам архитектуры. По ее словам, от Калининграда до Владивостока их насчитываются тысячи.

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4. Алексей Скалин

Алексей родился в Ярославле, с детства увлекался фотографией и снимал городские пейзажи. В 2014 году он уехал на Олимпийские игры в Сочи, получил предложение о работе и остался там жить.

Сам он неоднократно признавался, что влюблен в Кавказ, поэтому большую часть фотографий и интересных историй в его блоге стоит ожидать именно оттуда. Но потрясающие кадры он привозит из всех мест, где оказывается: с Камчатки, Крыма, Байкала, Курильских островов, Сахалина и других труднодоступных мест России.

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5. Artem Ray

Так как во время пандемии международные путешествия оказались недоступны, Артем отправился изучать Россию.

Полгода назад он начал показывать в своем Instagram интересные места Москвы и Подмосковья. В итоге его блог стал сборников самых уютных и атмосферных локаций с деревянными избушками, замками в французском стиле, маяками и самыми красивыми усадьбами России.

«Вся эта жизнь с бытовухой затягивает, как трясина. Ты решаешь вопросы с работой, с учебой, с жильём (нужное подчеркнуть) и в какой-то момент замечаешь, что живёшь по одному и тому же сценарию, а новые впечатления сведены к минимуму. <...> именно путешествия по России и блог стали для меня тем вдохновением, мотивацией, смыслом и источником «кайфа»», — пишет Артем.

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6. Влад Повеликин

В первый день лета 2021 года Влад собрал сумки со снаряжением, сел на велосипед и отправился в велопутешествие длиною 13 тыс. км по России из Нижнего Новгорода до Владивостока.

Из своего путешествия 29-летний парень сделал настоящий сериал, в котором показывает, каково это — встретить верблюда в русском поле, искупаться в ржавой воде термальных источников и жить в палатке на горном Алтае.

«Это путешествие наедине с собой. Такой путь имеет цену. Перед путешествием я отсек все якоря. Уволился с работы, расстался с девушкой, съехал с квартиры и продал лишние вещи. На своем пути я встречаю только хороших людей! Мир вокруг — это отражение меня», — пишет Влад.

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7. Илья Воскресенский

Однажды Илья не смог поехать в отпуск и остался в родном Санкт-Петербурге. Каждый вечер он стал выходить на прогулку по родному городу, чтобы хоть как-то развлечься.

Теперь Воскресенский путешествует по всей России и привозит из поездок не только фото, но и полномасштабные документальные фильмы. Он уже снял алтайские озера и водопады, камчатские вулканы, зимние сказочные леса Пермского края и много других интересных локаций.

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