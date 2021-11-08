Зачем иностранные туристы едут в Россию во время пандемии?

Для одних это осуществления давней мечты, ради которой они готовы преодолеть все препятствия. А для других -- глоток свежего воздуха в мире, охваченном вирусом.

В конце октября 37-летний турист из Бельгии Ален Конинкс гулял по центру Москвы и удивлялся отсутствию масок на многих людях в общественных местах. Количество заболевших в России тем временем ставило антирекорды каждый день, и власти объявили очередной локдаун с 28 октября по 7 ноября.

В Москву Ален приехал ради того, чтобы наконец-то побывать в Мавзолее на Красной площади. Он работает бальзамировщиком (занимается подготовкой тел к похоронам) и как профессионал мечтал увидеть мумифицированное тело Ленина уже 20 лет.

«Это безумие — бальзамировать одно тело почти сто лет! Умом я понимаю, что надо его похоронить, но сердце протестует, потому что это замечательная история и современная мумия!», — делится Ален.

В I квартале 2021 года число иностранных туристов в России в сравнении с тем же периодом прошлого года снизилось на 95% (с 322,8 тыс. путешественников в доковидном первом квартале 2020 года до 13,35 тыс. в 2021) сообщает «Интерфакс».

Однако немногочисленные туристы по-прежнему приезжают в Россию, в первую очередь из Турции, Кубы, Сербии, ОАЭ и Индии. И у всех для этого ест свои особые причины.

Виза и Москва без масок

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Ален пытался попасть в Россию с 2020 года по рабочей визе. Тогда его пригласили в рабочую поездку на московскую похоронную выставку Necropolis expo. Из-за пандемии выставку перенесли на следующий год. Он ждал трехдневную поездку несколько месяцев и не ожидал, что за несколько дней до его приезда в Москве объявят локдаун.

«Российские визы обычно получить трудно. Нужно предоставить много информации, а COVID еще больше усложнил эту задачу. Например, я полностью привит европейской вакциной, но она не признается российскими властями. Поэтому мне нужно предоставить анализ ПЦР, сделанный за 72 часа до приезда. Возвращение в Бельгию тоже не простое: ПЦР-тест в аэропорту, затем 7-дневный карантин дома, а потом второй тест», — рассказал Ален о правилах въезда в Россию и возвращении домой.

Москва ему показалась большой и чистой, только общественных туалетов в городе слишком мало. Необычным оказалось, что на улице слишком холодно, в помещениях слишком жарко и россияне в кафе спокойно оставляют свои личные вещи за столиком перед тем, как пойти в туалет.

«Я был удивлен, что мало кто носит маски, и у вас нет достаточного количества дезинфицирующих средств, по сравнению с Бельгией. А в ресторанах люди не соблюдают социальную дистанцию. У меня сложилось впечатление, что коронавируса здесь не существует!», — поделился Ален.

Страна №167

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Еще один турист, 44-летний радиоведущий Рэнди Уильямс из США, в 2015 году начал большое путешествие по всем штатам своей страны. Вскоре он вошел во вкус и решил посетить все страны ООН (их 193). В Москву он прилетел 25 октября 2021 года, и Россия стала 167-ой страной в его списке.

«Очевидно, что пандемия сделала эту цель сложной как никогда. Как только я услышал, что Россия открылась для туристов, я сразу же забронировал поездку! Но в России один из самых сложных визовых режимов в мире. Я нанял компанию, которая помогла мне с оформлением документов. Это стоило дополнительных денег. Я бы хотел, чтобы в будущем Россия упростила получение виз для американцев», — рассказал Рэнди.

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В Москве он пробыл два дня и больше всего впечатлился архитектурой в центре города и метро.

«Наибольшее впечатление на меня произвело метро. И то, как легко им пользоваться, и то, как красивы его станции. Я потратил целый день на то, чтобы побывать на разных станциях метро и сделать фотографии. Я не мог поверить, насколько они красивы!», — поделился турист своими впечатлениями.

Также для него стал открытием барбарисовый лимонад и вишневый кисель.

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«Лимонад, что слева, был хорош - у него был вкус фрукта, которого я никогда раньше не пробовал. Кисель был слишком густым, и на вкус как лекарство. Но я не успел попробовать настоящую русскую кухню и очень сожалею об этом. Успел съесть только большой завтрак в отеле, а на ужин ел гамбургеры и пиццу. Полный провал!», — сокрушается Randy.

«Темные» люди и яркие здания

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29-летняя Айшвария из Индии, контент-менеджер и маркетолог, два года не выезжала из своей страны из-за коронавируса. При первой возможности она решила отправиться в одну из немногих стран, где по прибытию не надо было соблюдать карантин, — ей оказалась Россия.

«Я полностью вакцинирована, поэтому хотела поехать за границу и быть свободной. Два года - это самый долгий срок, который я провела в одной стране», — рассказала Айшвария.

За две недели сентября 2021 года Айшвария посетила Москву, Санкт-Петербург, а также города Золотого кольца: Владимир, Суздаль и Кострому.

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В России ей понравились впечатления от пеших прогулок, красота и удобство метро и грузинская кухня. Из неприятных моментов Айшвария отметила дожди, пробки и трудности общения (ей постоянно приходилось пользоваться онлайн-переводчиком). Она отметила также, что многие россияне носят очень смешные прически.

«Но больше всего меня впечатлило использование цветов в вашей архитектуре и в вашем театре. Когда вы впервые видите русского человека, он кажется фригидным и хмурым, так как одет во все черное. Но яркие цвета на куполах, в костюмах артистов театра рисуют другую картину: эмоциональную, яркую и выразительную», — подвела итог Айшвария.

Графический роман и «очищение» у карельских водопадов

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«Свадьба проходила в бывшем охотничьем домике в лесах под Суздалем, там было очень красиво. В конце концов из-за алкогольных конкурсов я чуть не попал в больницу в Москве (некоторых других участников свадебной вечеринки туда все-таки увезли). Это классический русский опыт», — так Джай Ундурти, 39-летний журналист из Индии описывает свой первый визит в Россию в 2008 году на свадьбу подруги. Впрочем, именно тогда он влюбился в Россию.

Второй раз он приехал в Россию в качестве журналиста в 2012 году чтобы освещать шахматный турнир для индийской газеты.

В 2019 году Джай решил создать свой собственный графический роман на основе истории и пейзажей Карелии (его пригласили поучаствовать в Карельской арт-резиденции — специальной программе по обмену опытом между российскими и зарубежными художниками в Петрозаводске). Однако он не смог поехать из-за коронавируса. Больше года он сидел дома на самоизоляции, читал о русской культуре в интернете, а в июне 2021 года все-таки отправился в Россию.

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Карелия, куда он отправился, пробыв 2 дня в Москве, его особенно заинтересовала тем случаем, который произошел в Петрозаводске в 1977 году. Тогда часть местных жителей будто бы увидела НЛО. Он собирался сделать это событие основой своего романа.

«В Петрозаводске со мной произошло удивительное совпадение - много лет у моего отца на рабочем столе стояла фотография знаменитой петрозаводской скульптуры «Рыбаки». Причем он даже не знал, что это такое и откуда она взялась, просто нашел ее где-то в Интернете. И только когда я собрался ехать в Карелию, понял, что скульптура здесь. Мой отец был очень взволнован и заинтересован, и он попросил меня сделать селфи с «Рыбаками», как только я приеду в Петрозаводск, и отправить ему, что я, конечно, и сделал», — рассказал писатель.

Затем Джай отправился путешествовать по карельскому региону, посетил скальные массивы Воттоваары, города Сортавала и местный музей-заповедник Кижи. Самым главным впечатлением он считает общение с другими художниками, чувство свободы после изоляции и красоту белых ночей на Севере.

«После 18 месяцев, проведенных в своей квартире, внезапное путешествие в этом огромном ландшафте, полном открытой воды и бесконечных лесов, было очень духоподъемным. Как будто в меня влилась новая жизнь. До этого я страдал от некоторых постковидных эффектов, но теперь они все более или менее исчезли — я думаю, это благодаря свежему воздуху Онежского озера!», — рассказал о путешествии журналист.