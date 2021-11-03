Зачем в современной России нужны казаки?

«Берем шашку в правую руку и крепко держим. Сейчас покажу вам вам один прием», - говорит крепкий седовласый мужчина в льняной рубахе с народными узорами, ставя на стол бутылку с водой. Взмах - и легким движением руки острое лезвие перерубает пластиковое горлышко, оставляя бутылку неподвижной. Это зрелище собирает целую толпу восхищенных зрителей.

Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело" Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело"

Казак в душе

Анатолий Крамаренко - потомственный казак. В современной России больше не существует казачества в том виде, как оно было в России дореволюционной, но потомки тех казаков ощущают это как свою идентичность. «Я казасюра, я хорунжий, я офицер, я воин, - говорит он. - Мои деды и прадеды тоже были казаками». Хорунжий - это младший офицерский чин у казаков, который присваивает атаман (то есть предводитель) казачьего общества. В их обществе состоят люди с военным прошлым, многие из которых сегодня занимаются возрождением традиционных ремесел кубанских казаков.

Все потомственные казаки сегодня, разумеется, имеют какую-то профессию, которой они зарабатывают на жизнь. Анатолий, например, стал кузнецом. Более 40 лет он превращает куски металла в изящные розы, надежные подковы и казачьи сабли. Он обучает кузнечному ремеслу подростков в этнографическом комплексе «Атамань» (200 км от Краснодара), а сегодня делится умением на фестивале казачьей культуры в Усть-Лабинске (около 50 км от Краснодара), также бывшей казачьей станице.

Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело" Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело"

Гостям Анатолий предлагает не только почувствовать себя казаком, но и отведать свой фирменный кофе по-кузнечному, сваренный на настоящем горне и разлитый по чашкам на наковальне. Про себя кузнец говорит «казасюра», то есть «казак до мозга костей».

Как стать казаком?

Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело" Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело"

До революции 1917 года казаки были крупным военно-служилым сословием в России - их насчитывалось более 3 млн человек (2,5% от всего населения). Они произошли из различных «беглецов» от власти, которые стекались за свободной жизнью на края империи. Российское государство научилось использовать эту силу в своих интересах и предоставляло им значительные свободы в обмен на обязанность охранять российские границы от внешних угроз. Назывались по территориальному признаку: Кубанские (вдоль реки Кубань в Краснодарском крае), Донские (вдоль реки Дон, Ростовская область), Терские (вдоль реки Терек на Кавказе), Запорожские («за порогами» реки Днепр, современная Украина), Енисейские (по реке Енисей в Сибири). И хотя казаки состояли из совершенно разных народов и исповедовали разную веру (кроме православного большинства были и мусульмане, и буддисты), у них сложились свои традиции, своя культура, свой говор («балачка» от слова «балакать», то есть болтать), а потому социологи считают казачество этносословием, или субэтносом.

Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело" Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело"

К приходу большевиков к власти они отнеслись по-разному. Многие высшие чины перешли на сторону Белого движения, но было много и тех, кто приняли идеи большевиков о социальном равенстве и пошли за ними.

Тем не менее, в ранние годы нового государства казаки, прежде всего зажиточные, подверглись репрессиям: у них отбирали имущество, семьи переселяли в другие районы - это называлось «расказачиванием» по аналогии с «раскулачиванием».

Из-за этого вплоть до распада СССР о своем казачьем происхождении было не принято говорить. Сегодня же казаками называют около 70 тысяч человек по данным переписи 2010 года: больше всего в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, при этом у многих коренных жителей были предки-казаки.

Большая часть современных казачьих движений занимается поддержанием правопорядка. Казачьи организации заключают контракты на охрану предприятий, привлекаются на общественные мероприятия, помогают патрулировать улицы и аэропорты полицейским. Другие общества сосредоточены на восстановлении казачьей культуры.

Желание из тысячи узлов

Казаки с малых лет обучались верховой езде, («без коня казак сирота», говорили в народе), джигитовке, обращению с холодным оружием, фланкировке.

Искусны были в пении и танцах.

Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело" Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело"

Сегодня на Кубани у детей и взрослых есть возможность приобщиться к культуре предков и через традиционное рукоделие.

«Когда мы начинали обучать народным промыслам, буквально выпытывали у бабушек, как это все было, - рассказывает Татьяна Асанова, преподаватель школы традиционных ремесел Кубани. - Раньше это было даже зазорно, а потом появилось все фабричное, и свое казалось неинтересным, обыденным, этому не придавалось ценности».

Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело" Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело"

У Татьяны академическое художественное образование, и раньше она преподавала в школе искусств, но как-то раз увидела репортаж из соседней Адыгеи о поделках из кукурузы и заинтересовалась этим народным искусством и занимается этим с 2007 года. «В итоге меня затянуло, - признается она. - Здесь есть своя мудрость, знания, которые обогащают внутренне».

Татьяна обучает подростков искусству плетения из кукурузных листьев - талашей (на «балачке» это слово обозначает «рубашку» от кукурузы). Особым спросом пользуются корзинки-шоперы: выдерживают килограммы покупок, служат десятки лет и полностью экологичны.

Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело" Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело"

А из высушенных кукурузных кочанов получаются обрядовые куклы. «Моя мама тоже выросла в станице, тоже кубанская казачка, и я ее спрашивала, чем же они играли. И она говорила - кукол особо не было, могли и кочан завернуть в платок, - вспоминает Татьяна. - Когда дядька привез после войны им куклу с большими глазами, дети вообще испугались. А вот современные дети у меня часто спрашивают, можно ли эти куклам делать глазки». Пупсов из кукурузы дарили на свадьбу, чтобы у молодоженов было больше детей.

Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело" Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело"

В школе обучают также традиционной вышивке и созданию народного костюма. У казаков, как мужчин, так и женщин, в костюмах и вышивке преобладают два цвета, красный (солнце) и черный (земля). Очень важной деталью был пояс, особенно узлы на его концах. «Завязывая узел, мы вкладываем в него свои мысли и желания, развязывать чужие узлы нельзя, - говорит Татьяна. - У нас известна история о женщине, которая на войну связала мужу пояс с тысячами узлов, “завязав” в него желание, чтобы он вернулся. И он потом рассказывал, что бывало, отвернется поправить пояс, а рядом пролетит пуля. А уже в конце войны они попали в плен и их повели на расстрел, и немец, увидев пояс, пощадил его одного».