Самые распространенные языки, на которых говорят в России

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Элеонора Гольдман
Участники фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента.

Участники фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента.

Алексей Филиппов/Sputnik
Во многих регионах страны все надписи дублируются на местных языках, и на них же выходят СМИ.

В России на русском говорит подавляющее большинство жителей - более 99%, на втором месте - английский, которым владеют чуть менее 5% россиян. Но население страны очень многонационально (живет более 190 народов) и кроме русского здесь говорят на 270 языках и диалектах, причем у некоторых народов по два языка (например, у марийцев и алтайцев), а у некоторых языки общие, как у кабардинцев и черкесов). В регионах, где проживает большое количество коренных народов, эти языки используются и на официальном уровне наравне с русским. 

1. Татарский

Казань, в магазине.

Казань, в магазине.

Егор Алеев/TASS

Более 4.2 миллионов россиян владеют татарским языком, а в Татарстане он имеет статус официального. Кроме Татарстана, этот язык очень распространен  в соседней Башкирии, в республике Марий Эл, в Удмуртии и даже на Урале. Татарский язык учат в школе, на нем выходят многочисленные издания, видеопрограммы, песни, литературные произведения. Также в городах указатели на улицах дублируются и по-русски, и по-татарски. Лингвисты выделяют три диалекта: казанский (центральный), мишарский (западный) и сибирский (восточный). Западный считается наиболее приближенным к древнему языку, центральный - самым современным, ну, а восточный настолько отличается от двух других и имеет такое количество региональных говоров, что некоторые лингвисты вообще считают его самостоятельным языком.

2. Чеченский

Грозный. Девушки на IV Международном гастрономическом фестивале туризма и активного отдыха

Грозный. Девушки на IV Международном гастрономическом фестивале туризма и активного отдыха "Шашлык-Машлык" в цветочном парке.

Елена Афонина/TASS

Более 1.3 миллионов человек владеют чеченским языком. Больше всего носителей живет, конечно, в Чеченской республике, но также чеченскую речь можно услышать в соседней Ингушетии и некоторых районах Дагестана. Кстати, статус официального языка у чеченского не только на родине, но и в Дагестане. У языка 7 диалектов и много-много местных говоров.  

3. Башкирский

Башкирия. Переливание молока после доения кобылы на частной ферме по производству кумыса.

Башкирия. Переливание молока после доения кобылы на частной ферме по производству кумыса.

Александр Рюмин/TASS

На официальном языке Республики Башкортостан говорят около 1.5 миллионов человек, причем треть из них - это не башкиры (чаще всего - татары, русские, чуваши и марийцы). Этот язык, как и татарский, относится к тюркским. У башкирского три региональных диалекта, которые также разделяются на десятки говоров. Кириллицу башкиры используют с 1940 года - до того писали сначала арабской вязью, затем латиницей. Современный алфавит состоит из 42 букв - 33 русские и 9 особые. 

4. Украинский

У поезда

У поезда "Киев - Москва" на Киевском вокзале.

Валерий Шарифулин/TASS

На языке соседней Украины в России говорят более 1,8 миллиона человек, что делает его четвертым по популярности в стране. Носители проживают в самых разных регионах России, но больше всего их на севере, в Ханты-Мансийском автономном округе, на Ямале и в Коми, в Крыму и соседних с Украиной регионах. 

5. Чувашский

Республика Чувашия. Новочебоксарск. Въезд в город.

Республика Чувашия. Новочебоксарск. Въезд в город.

Семен Антонов/TASS

В Чувашии, наряду с русским, официальным языком признан чувашский. На нем в стране говорят более миллиона человек, в основном, в Поволжье. Чувашский язык относится к булгарской группе тюркской языковой семьи, и это единственный язык из этой группы, на котором говорят до сих пор. В чувашском нет частицы «да», вместо утвердительного ответа используется повтор глагола. 

6. Армянский

Фестиваль национального гостеприимства народов России и стран СНГ на ВДНХ.

Фестиваль национального гостеприимства народов России и стран СНГ на ВДНХ.

Сергей Киселев/Moskva agency

Более 900 тысяч человек в России говорят по-армянски (в мире - в 6 раз больше), при этом в стране живет около 1,7 миллионов этнических армян (в основном, на юге или на Кавказе). Тем не менее, армянский язык ни в одном регионе России не считается официальным. 

7. Аварский

Участники фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента.

Участники фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента.

Алексей Филиппов/Sputnik

Один из 14 официальных языков Дагестана, аварский считается самым распространенным в республике после русского. На нем говорят более 700 тысяч дагестанцев, по большей части, конечно, представителей аварского народа, а также это язык межнационального общения. Свои говоры есть в каждом районе проживания аварцев, и они настолько разные, что жители соседних селений понимают друг друга с трудом. 

8. Азербайджанский

Торжественное открытие Азербайджанского культурно-образовательного центра в Химках.

Торжественное открытие Азербайджанского культурно-образовательного центра в Химках.

Денис Гришкин/Moskva agency

Азербайджанский язык - это также один из официальных языков Республики Дагестан. Также на нем говорят выходцы из Азербайджана, которые переехали в Россию. В мире на нем говорят более 25 миллионов человек, а в России - около 670 тысяч, что все равно делает его одним из самых распространенных. В отличие от Азербайджана, в России для письма используют кириллицу, а не латиницу.  

9. Мордовский

Центр национальной культуры в деревне Старая Теризморга в Мордовии.

Центр национальной культуры в деревне Старая Теризморга в Мордовии.

Станислав Красильников/TASS

Лингвисты считают, что мордовских языков на самом деле два: мокшанский и эрзянский, по названию двух основных субэтносов мордовского народа. Они оба имеют статус официальных в Мордовии, но также на них говорят и в соседней Чувашии, немного в Татарстане и Башкирии. Разговорная лексика этих языков совпадает примерно на 70%, а письменная официальная - на 90%. Таким образом, носители мордовских языков могут понимать друг друга. Всего ими владеют более 430 тысяч человек.  

10. Кабардино-черкесский

Кабардино-Балкарская Республика. Житель села Эльтюбю Чегемского района.

Кабардино-Балкарская Республика. Житель села Эльтюбю Чегемского района.

Сергей Бобылев/TASS

Более полумиллиона человек говорят на языке кабардинцев и черкесов в России, а в мире - более 1,6 миллионов! Кабардино-черкесский - это древнейший язык Кавказа (и Европы в целом), и он сохранил несколько интересных черт. Например, в нем двадцатеричная система счета (как в кельтских языках или языках майя). Самым близким к нему считается язык адыгейского народа, на котором говорят в Адыгее. 

Народы России
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