Самые распространенные языки, на которых говорят в России

Во многих регионах страны все надписи дублируются на местных языках, и на них же выходят СМИ.

В России на русском говорит подавляющее большинство жителей - более 99%, на втором месте - английский, которым владеют чуть менее 5% россиян. Но население страны очень многонационально (живет более 190 народов) и кроме русского здесь говорят на 270 языках и диалектах, причем у некоторых народов по два языка (например, у марийцев и алтайцев), а у некоторых языки общие, как у кабардинцев и черкесов). В регионах, где проживает большое количество коренных народов, эти языки используются и на официальном уровне наравне с русским.

1. Татарский

Казань, в магазине. Егор Алеев/TASS Егор Алеев/TASS

Более 4.2 миллионов россиян владеют татарским языком, а в Татарстане он имеет статус официального. Кроме Татарстана, этот язык очень распространен в соседней Башкирии, в республике Марий Эл, в Удмуртии и даже на Урале. Татарский язык учат в школе, на нем выходят многочисленные издания, видеопрограммы, песни, литературные произведения. Также в городах указатели на улицах дублируются и по-русски, и по-татарски. Лингвисты выделяют три диалекта: казанский (центральный), мишарский (западный) и сибирский (восточный). Западный считается наиболее приближенным к древнему языку, центральный - самым современным, ну, а восточный настолько отличается от двух других и имеет такое количество региональных говоров, что некоторые лингвисты вообще считают его самостоятельным языком.

2. Чеченский

Грозный. Девушки на IV Международном гастрономическом фестивале туризма и активного отдыха "Шашлык-Машлык" в цветочном парке. Елена Афонина/TASS Елена Афонина/TASS

Более 1.3 миллионов человек владеют чеченским языком. Больше всего носителей живет, конечно, в Чеченской республике, но также чеченскую речь можно услышать в соседней Ингушетии и некоторых районах Дагестана. Кстати, статус официального языка у чеченского не только на родине, но и в Дагестане. У языка 7 диалектов и много-много местных говоров.

3. Башкирский

Башкирия. Переливание молока после доения кобылы на частной ферме по производству кумыса. Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

На официальном языке Республики Башкортостан говорят около 1.5 миллионов человек, причем треть из них - это не башкиры (чаще всего - татары, русские, чуваши и марийцы). Этот язык, как и татарский, относится к тюркским. У башкирского три региональных диалекта, которые также разделяются на десятки говоров. Кириллицу башкиры используют с 1940 года - до того писали сначала арабской вязью, затем латиницей. Современный алфавит состоит из 42 букв - 33 русские и 9 особые.

4. Украинский

У поезда "Киев - Москва" на Киевском вокзале. Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

На языке соседней Украины в России говорят более 1,8 миллиона человек, что делает его четвертым по популярности в стране. Носители проживают в самых разных регионах России, но больше всего их на севере, в Ханты-Мансийском автономном округе, на Ямале и в Коми, в Крыму и соседних с Украиной регионах.

5. Чувашский

Республика Чувашия. Новочебоксарск. Въезд в город. Семен Антонов/TASS Семен Антонов/TASS

В Чувашии, наряду с русским, официальным языком признан чувашский. На нем в стране говорят более миллиона человек, в основном, в Поволжье. Чувашский язык относится к булгарской группе тюркской языковой семьи, и это единственный язык из этой группы, на котором говорят до сих пор. В чувашском нет частицы «да», вместо утвердительного ответа используется повтор глагола.

6. Армянский

Фестиваль национального гостеприимства народов России и стран СНГ на ВДНХ. Сергей Киселев/Moskva agency Сергей Киселев/Moskva agency

Более 900 тысяч человек в России говорят по-армянски (в мире - в 6 раз больше), при этом в стране живет около 1,7 миллионов этнических армян (в основном, на юге или на Кавказе). Тем не менее, армянский язык ни в одном регионе России не считается официальным.

7. Аварский

Участники фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента. Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

Один из 14 официальных языков Дагестана, аварский считается самым распространенным в республике после русского. На нем говорят более 700 тысяч дагестанцев, по большей части, конечно, представителей аварского народа, а также это язык межнационального общения. Свои говоры есть в каждом районе проживания аварцев, и они настолько разные, что жители соседних селений понимают друг друга с трудом.

8. Азербайджанский

Торжественное открытие Азербайджанского культурно-образовательного центра в Химках. Денис Гришкин/Moskva agency Денис Гришкин/Moskva agency

Азербайджанский язык - это также один из официальных языков Республики Дагестан. Также на нем говорят выходцы из Азербайджана, которые переехали в Россию. В мире на нем говорят более 25 миллионов человек, а в России - около 670 тысяч, что все равно делает его одним из самых распространенных. В отличие от Азербайджана, в России для письма используют кириллицу, а не латиницу.

9. Мордовский

Центр национальной культуры в деревне Старая Теризморга в Мордовии. Станислав Красильников/TASS Станислав Красильников/TASS

Лингвисты считают, что мордовских языков на самом деле два: мокшанский и эрзянский, по названию двух основных субэтносов мордовского народа. Они оба имеют статус официальных в Мордовии, но также на них говорят и в соседней Чувашии, немного в Татарстане и Башкирии. Разговорная лексика этих языков совпадает примерно на 70%, а письменная официальная - на 90%. Таким образом, носители мордовских языков могут понимать друг друга. Всего ими владеют более 430 тысяч человек.

10. Кабардино-черкесский

Кабардино-Балкарская Республика. Житель села Эльтюбю Чегемского района. Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Более полумиллиона человек говорят на языке кабардинцев и черкесов в России, а в мире - более 1,6 миллионов! Кабардино-черкесский - это древнейший язык Кавказа (и Европы в целом), и он сохранил несколько интересных черт. Например, в нем двадцатеричная система счета (как в кельтских языках или языках майя). Самым близким к нему считается язык адыгейского народа, на котором говорят в Адыгее.