Какие головные уборы носят на Кавказе?

На Кавказе говорят, что если у тебя есть голова, то на ней должна быть папаха. А вот какие еще головные уборы носят эти горные народы России?

Головные уборы не только защищают от холода, ветра и сабли, но и имеют сакральное значение для народов, живущих в горных районах Кавказа. Рассказываем, какие шапки носят кавказские женщины и мужчины и какое это имеет значение.

Папаха

Хабиб Нурмагомедов. Stephen McCarthy/Sportsfile/Getty Images Stephen McCarthy/Sportsfile/Getty Images

Один из самых знаменитых бойцов MMA современности, Хабиб Нурмагомедов, до завершения карьеры часто появлялся перед журналистами в огромной пушистой шапке-папахе, традиционном головном уборе многих народов Кавказа. Это самый распространенный головной убор и в Дагестане, и в Карачаево-Черкесии, и в Ингушетии, и с ним связано много традиций. Снять папаху с чужой головы считалось грубым оскорблением (если есть голова, на ней должна быть папаха, как здесь говорят), а вот бросить ее в окно девушке было сродни признанию в любви. У кавказцев было принято иметь несколько папах: на каждый день, на свадьбу и для траура. Шьется папаха из овечьей или козлиной шкуры, но самой дорогой считается шапка из каракуля. Папаха визуально увеличивает рост человека, и некоторые горцы и сегодня могут соревноваться высотой своих шапок.

Кубанка

Кубанский казачий кадетский корпус. Владимир Гурин/TASS Владимир Гурин/TASS

Более компактная разновидность папахи, которую носят казаки. Казачья шапка должна защищать от удара холодного оружия (или хотя бы смягчать его). Перед боем некоторые солдаты вкладывали в шапки металлические пластины. А небольшие размеры позволяют шапке лучше держаться во время быстрой езды на лошади. Шьется такая шапка из каракуля, медведя или даже волка.

Пиэс

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Алексей Никольский/Sputnik Алексей Никольский/Sputnik

В Чечне и Ингушетии нередко можно увидеть мужчин в тюбетейках с кисточками, которые называются «пиэс». Иногда встречаются написания «пяс», «пес» или «фес» - от слова «феска». Этот головной убор надевают, чтобы совершить намаз (в исламе считается, что при молитве нужно обязательно покрывать голову), однако сегодня в нем ходят и вне времени молитв.

Осетинская шляпа

Житель села Эдис Джавского района. Руслан Вахаев/Sputnik Руслан Вахаев/Sputnik

Осетины-земледельцы традиционно носят войлочные шляпы «нымат худ»: будничные коричневые или праздничные белые из козьей шерсти. Невысокая шляпа с широкими полями отлично защищала от жаркого солнца и горного ветра. Войлочные шляпы распространены и сегодня, причем не только как повседневная одежда, но и как сувениры из Кавказа.

Осетинская шляпка

Осетинский женский наряд. Алана Хугати

У осетинок тоже есть своя шляпка, которую они и сегодня носят по праздникам. Она выглядит как высокая тюбетейка, обитая красным или белым бархатом и украшенная национальным орнаментом. Шляпка невесты называется «чындзы худ». Есть и другое название, «хаердгаехуыд», что значит «шапка, вышитая золотым шитьем». Поверх такой шляпки женщины еще надевают ажурный осетинский платок, сплетенный из тонкой шерсти.

Башлык

Башлык как деталь исторической военной формы. Общественное достояние Общественное достояние

Один из древнейших головных уборов у многих горцев, а затем и казаков - это остроконечный войлочный капюшон-башлык с длинными концами, который можно обмотать вокруг шеи. Он защищал и от солнца, и от дождя, и от холода. С 19 века башлык был даже частью военной формы русской армии, впоследствие став популярным и у солдат Западной Европы. Башлыки сегодня есть в гардеробе многих современных кавказцев.

Курхарс

Древний женский головной убор - курхарс. Евгений Шивцов (CC BY-SA 4.0) Евгений Шивцов (CC BY-SA 4.0)

Парадный костюм женщины горной Ингушетии включал необычную шапку-курхарс (или курхас) и представлял из себя что-то вроде колпака с закрученным «хохолком». Сегодня его можно увидеть в Ингушетии лишь во время праздничных мероприятий, когда надевают традиционные костюмы.

Ногайские женские шапки

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Традиционный костюм ногайской женщины должны дополнять разные головные уборы. Так, незамужние девушки носили низкие шапки «ока борк» с металлическим (чаще серебряным) навершием-держателем для платка. Оно могло быть в форме ласточки или крыльев птицы.

Статус замужней женщины подчеркивала высокая шапка с несколькими полосами, количество которых указывало, сколько у нее братьев. Навершие в такой шапке может быть в форме шара.

А самые высокие шапки - у ногайских невест. Называются они «теке борк», «козлиная шапка», так как шьются из козлиной кожи и затем обтягиваются бархатом. Высота такой шапки может достигать 80 сантиметров, а вес - 5 кг! Невесты верили, что теке борк вдохновляет девушек на счастье в семейной жизни.