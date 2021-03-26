Как живут русские алеуты на краю земли

Между Алеутскими и Командорскими островами всего 370 км, и здесь проходит государственная граница США и России. Коренные жители этих мест, алеуты, оказались разделены еще в середине XIX века после продажи Аляски США, но до сих пор общаются друг с другом. Проблемы народа на обоих берегах Берингова моря похожи: язык и традиции постепенно исчезают, уходят последние представители культуры Унанган, как себя называют сами алеуты.

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Затерянный остров

В мире сегодня живет около 15 тысяч алеутов, причем абсолютное большинство из них - на Аляске. В России же осталось только 300 человек (это один из самых малочисленных народов страны), и практически все - в селе Никольском (всего здесь чуть более 600 жителей), единственном населенном пункте на острове Беринга, крупнейшем на Командорах.

Памятник Витусу Берингу в Никольском. Алеутская звезда Алеутская звезда

На Командорские острова аляскинские алеуты попали в 1826, когда Российско-Американская компания перевезла их для работы на традиционных промыслах. Алеуты с острова Атка поселились в Никольском, на острове Беринга. В Преображенском, на острове Медном, стали жить алеуты с острова Атту. Еще в конце XVII века из-за эпидемий оспы население алеутов стало стремительно сокращаться. В итоге к моменту продажи Аляски в 1867 году в США оказалось около двух тысяч алеутов, а в России - 500 (300 на острове Беринга и 200 на Медном).

Юные алеуты - жители острова Беринга в советские годы. А. Кудря/Sputnik А. Кудря/Sputnik

В 1970 году на остров Беринга переселили жителей Медного, и сегодня на Командорах остался один населенный пункт, Никольское.

Вид на Никольское. Александр Петров/TASS Александр Петров/TASS

Сегодня работы там хватает: в селе находится визит-центр Командорского заповедника, школа, больница, краеведческий музей, алеуты занимаются морскими промыслами, - но жизнь на острове сложно назвать легкой.

Морские котики на острове Беринга. Александр Петров/TASS Александр Петров/TASS

Климат суровый, развлечений особо нет, как и других населенных пунктов в округе (летом несколько раз в неделю летает самолет до Петропавловска-Камчатского, а регулярного морского пассажирского сообщения нет), поэтому молодые люди нередко уезжают на «большую землю».

Аэродром Никольского. Александр Петров/TASS Александр Петров/TASS

Исчезающий язык

В начале марта 2021 года ушла из жизни последняя носительница местного беринговского диалекта Вера Тимошенко, и в Никольском сегодня остался лишь один человек, который свободно владеет алеутским (медновским), Геннадий Яковлев.

Вера Тимошенко и Геннадий Яковлев. Алеутская звезда Алеутская звезда

В свои 86 лет он поет песни на алеутском, учит танцам и помогает местным жителям общаться с американскими алеутами из Анкориджа и Алеутских островов: такие телеконференции до пандемии устраивались регулярно. Язык, на котором говорили их бабушки и дедушки, многие понимают, но в быту давно общаются по-русски - в школе он не преподается.

Алеутский язык имеет два основных диалекта (западный, включая беринговский, и восточный), а также медновский язык (смесь русского и алеутского). Кроме того, в США для письма используется латиница, в России - кириллица. Но сложность изучения не в этом, а в том, что очень мало учебного материала и непосредственно носителей, говорит Елена Солованюк, заместитель главы местной администрации. Она выучила алеутский язык в Институте народов Севера в Санкт-Петербурге под руководством лингвиста Евгения Головко, который занимается языками малых народов еще с советских времен.

Американские ученые Клиффорд Фискус, Ансел Джонсом и кандидат биологических наук Виктор Арсеньв (справа) на острове Медном. Командорские острова. Лев Гаркавый/Sputnik Лев Гаркавый/Sputnik

«Командоры - моя родина. У меня папа русский, а мама алеутка; дедушка и бабушка - алеуты с острова Медный, и мне всегда была интересна история и культура алеутов, - говорит Елена. - В детстве я слышала, как местные жители говорили между собой на алеутском, хотя если и был кто-то не знающий языка, они переходили на русский».

Слева направо: Ксения Кияйкина, участница танцевального ансамбля, Диана Шумкова, школьница, посещает кружок алеутского плетения, Нина Кияйкина, преподаватель кружка, Галина Королева, председатель думы Алеутского муниципального округа. Алеутская звезда Алеутская звезда

В Никольском она в течение нескольких лет вела бесплатный языковой кружок для взрослых. «Мы ставили сценки на алеутском языке, писали небольшие рассказы и отправляли их на региональные конкурсы, выпускали сувениры с алеутскими надписями». Также энтузиасты алеутского языка придумали настольную игру-«бродилку»: от села нужно «дойти» до лежбища морских котиков, выполняя задания на алеутском и перемещая фишки. К сожалению, из-за занятости людей на работе, занятия постепенно прекратились

Никольское зимой. Алеутская звезда Алеутская звезда

Проблема с изучением родного языка есть и среди американских алеутов. Москвич Родион Косоруков всю жизнь интересуется редкими языками и однажды решил выучить алеутский по учебникам, «просто для себя», как он говорит. На алеутском нет ни газет, ни радиостанций, ни фильмов, и чтобы пообщаться с современными носителями, Родион стал активно искать алеутов в социальных сетях, но это оказалось не так просто. «Только одна женщина с Алеутских островов, которую я нашел, смогла мне ответить, - рассказывал он. - Она немного пообщалась со мной, но позже сказала, что не знает так хорошо язык, чтобы долго разговаривать на алеутском. Еще я написал одному священнику, который ответил, что понял, но не умеет писать по-алеутски, хотя может разговаривать с пожилыми прихожанами. Он общался со мной на английском, а я ему отвечал на алеутском».

Танцевальный ансамбль. Алеутская звезда Алеутская звезда

Сохранение культурного наследия алеутов - работа непростая, учитывая, что это все происходит буквально на краю земли. Под редакцией Елены вот-вот должен выйти словарь русско-алеутского языка в картинках, который должен помочь в обучении. Это стало возможным благодаря Президентскому гранту, который выиграла местная общественная организация народов Севера (АНСАРКО). Он позволил покрыть расходы на выпуск словаря, закупить материалы для мастер-классов по традиционным ремеслам и изготовить костюмы для участников ансамблей.

Галина Королева в национальной одежде алеутов. Личный архив Личный архив

«Мы хотим, чтобы наши дети знали хотя бы какие-нибудь слова на алеутском», - говорит Галина Королева, которая до недавнего времени возглавляла АНСАРКО, а сейчас стала председатель думы Алеутского муниципального округа. У нее также русский папа и алеутская мама с острова Медный, и она понимает алеутскую речь.

Помимо основной работы, Галина руководит детским фолк-ансамблем, а сама танцует во взрослом и активно занимается продвижением алеутской культуры, сотрудничая, в том числе, с Алеутской международной организацией в Анкоридже.