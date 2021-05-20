7 видов платков, которые делают в разных регионах России

Кажется, нигде в мире не любят платки так сильно, как у нас. До сих пор их носят как средство от холода, от солнца, для красоты и на все прочие случаи жизни.

В прошлом шелковые турецкие платки или европейские кружевные шали были всегда желанным подарком как для молодой девушки, так и для женщины в годах. Однако и внутри страны на мануфактурах и фабриках выпускалось великое множество платков. Вот самые известные.

1. Оренбургский пуховый платок

Сергей Медведев/TASS Сергей Медведев/TASS

Платки из козьего пуха, которые вяжут в Оренбурге, считаются один из символов России, наряду с матрешкой и балалайкой. Дело в том, что эти платки практически невесомы, но согревают даже в сибирские морозы. Все дело в местной породе коз. Их пух - самый тонкий в мире и очень прочный. Оренбургские козы разводятся только в этом регионе, а платки из их шерсти производят сегодня две мануфактуры, причем платки вяжут вручную, как и 300 лет назад, или частично вручную, выполняя определенные узоры на вязальной машинке.

А так выглядит оренбургская коза. Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

Чем тоньше нитка у мастера и чем сложнее узор, тем дороже изделие. Конечно, самыми красивыми получаются платки, сделанные вручную из нитей с добавлением шелка. Машинная вязка делает платок более грубым.

2. Павлопосадский платок

Участница Масленичных гуляний на Площади Революции в Москве. Михаил Воскресенский/Sputnik Михаил Воскресенский/Sputnik

Самый популярный платок в России делают в подмосковном городе Павловском Посаде. Мануфактура появилась здесь еще в конце 18 века. Рисунки павлопосадские платков очень яркие и узнаваемые: огромные розы и георгины на красном, черном или белом фоне, которые распускаются на углах шерстяной ткани. Узоры симметричные, правильной формы. Такие платки стоят недорого (1500-4000 рублей), хорошо защищают от холода и всегда современно выглядят. Служат они долгие годы. Сегодня мастера, помимо шерсти, изготавливают платки и из шелка, и из хлопка - на лето.

3. Кубачинский платок

Свадьба в окрестностях поселка Кубачи. Валерий Мельников/Sputnik Валерий Мельников/Sputnik

Женщины дагестанского села Кубачи и сегодня носят белые платки-казы, расшитые золотыми нитями. У незамужних орнамент (цветы, перья) мелкий и бахрома коротка, у замужних - крупный рисунок и длинная бахрома. Невесты нередко дополняют современное свадебное платье традиционным свадебным платком - он называется «лумкитабказ» и отличается бахромой. Если у обычного каза она пришита лишь с одной стороны, то у торжественного - с обеих. Также обязательно должна быть пришита тесьма. У жительниц села Кубачи принято передавать по наследству свою бахрому и многократно ее перешивать на новые платки.

4. Дагестанские платки гюльмендо

В разных регионах Дагестана этот платок называют по-своему: «гумельди», «гюльмендо», «гормендо», «калгаи» (так назывался вид шелка), «келагаи», но по сути, речь идет о шелковых платках с набивным рисунком. Они пришли в Дагестан из Ирана и Азербайджана и стали признанным культурным достоянием этой горной республики. В переводе с тюркского название платка означает «мой цветок». Основной узор - цветочные мотивы и растительные символы, однако нередко на платке появляются рыбы и птицы. Цена такого платка начинается от 20 тысяч рублей и выше.

5. Кружевные платки из Вологды

Сергей Метелица/TASS Сергей Метелица/TASS

Вологда знаменита своим кружевом, плетеным на коклюшках. Кажется, что мастера могут выполнить любой рисунок из тонких ниток, от классических цветов до сказочных персонажей. Кстати, в советские годы местная кружевная мануфактура делала кружевные скатерти и палантины с изображением мавзолея Ленина и серпа и молота.

Современные шали и платки из вологодского кружева - это легкие аксессуары для прохладного летнего вечера или выхода в свет. Кружево, которое выглядят как морозные узоры на окне, выглядит очень элегантно и необычно.

6. Золотое шитье Торжка

Золотошвеи Торжок (CC BY-SA 4.0) Золотошвеи Торжок (CC BY-SA 4.0)

Небольшой старинный город в Тверской области прославился старинным искусством золотого шитья. С 18 века дорогая вышивка этих мастеров украшает народные костюмы, парадную военную форму и церковные облачения. Платки и шали, расшитые в Торжке, всегда были желанным подарком: в основе был чаще всего узор в виде розы с бутонами и листьями, который дополнялся хитрыми завитками.

Шерстяные платки с богатым декором, вышитые вручную, сегодня стоят более 50,000 рублей.

7. Осетинский платок

Ажурный шелковый платок, который носят осетинки, называется «цыллае каелмаерзаен». Его не шьют и не вяжут, а плетут из тонкого шелка, иногда добавляя народные орнаменты. Такой способ плетения появился в Осетии в конце 19 века и сохраняется до сих пор. Осетинский платок светлый и легкий - всего 100-200 грамм, и отлично защищает от яркого солнца. Процесс создания платка очень трудоемкий, а потому изделие очень и сегодня остается дорогим - от 20 до 50 тысяч рублей.