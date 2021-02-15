5 самых колоритных городов России

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Анна Сорокина
Национальный чеченский танец во время первого этапа Российской дрифт серии Юг (RDS Юг) на автодроме "Крепость Грозная".

Национальный чеченский танец во время первого этапа Российской дрифт серии Юг (RDS Юг) на автодроме "Крепость Грозная".

Елена Афонина/TASS
Буддистские храмы, древние крепости и запрет на продажу алкоголя. Где все это можно встретить в России?

В России живет почти двести различных народов, и во многих регионах они сохранили свою традиционную культуру и язык. Эти города поражают своей самобытностью и разительно отличаются от других городов России. 

1. Кызыл, столица Тывы

Скульптурная композиция на въезде в город Кызыл.

Скульптурная композиция на въезде в город Кызыл.

Александр Колбасов/TASS

Тыва, или Тува - небольшая республика на юге Сибири, известная как родина горлового пения. В Кызыле (по-тувински значит «красный»), столице и самом большом ее городе, живет почти 110 тысяч человек, многие из которых между собой общаются на тувинском языке, который признан в республике официальным наравне с русским. На тувинском издаются местные СМИ (ведущий новостей в национальном костюме) и играют спектакли (даже классика вроде «Ромео и Джульетты» переведена). 

Кызыл не похож на обычный российский город: здесь есть много необычных скульптур героев народного эпоса, буддистские храмы и большой молитвенный барабан - подарок монахов-буддистов из индийского монастыря. «Традиции имеют очень высокое положение в жизни среднестатистического тувинца: уважение к старшим, азиатская скромность, почитание природы,  говорит фотограф из Кызыла Даян Дансюрюн. - Вот сейчас близится национальный праздник Шагаа, и по улицам можно запросто увидеть людей гордо носящих национальную одежду». В городе проходят и музыкальные фолк-фестивали, и соревнования по традиционным видам спорта вроде стрельбы из тувинского лука, и мастер-классы по народным ремеслам. 

Шаман общества

Шаман общества "Адыг-Ээрен" (Дух медведя) в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле.

Александр Кряжев/Sputnik

Хотя среди тувинцев распространены буддизм и шаманизм, местные жители с уважением относятся и к православию. «С детства помню, что в день Пасхи наша семья искренне поздравляла наших русских соседей с наступившим праздником», - говорит Даян.

2. Дербент, Дагестан

Нарын-Кала.

Нарын-Кала.

Legion Media

«Дербент  - это один из самых старых городов России, поэтому он не может не отличаться от любого другого города, - говорит Маргарита Самойлова, которая переехала сюда по работе из Сибири. - Дома, улицы не похожи на улицы моего города». Город Дербент в Дагестане (Кавказ)  - один из самых необычных городов в стране. Во-первых, ему уже более двух тысяч лет (эту дату отмечали в 2015 году): в городе с середины 8 веке сохранилась древняя Дербентская крепость с мечетью Джума. Во-вторых, этот город считается самым многонациональным в России. В 125-тысячном городе есть и мечети (как шиитские, так и суннитские), и православные храмы, и синагоги - и проводятся фестивали народов Дагестана.

Участники фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента.

Участники фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента.

Алексей Филиппов/Sputnik

«Тут проживают десятки народностей. Я сталкивалась только с лезгинами и аварцами, - говорит Маргарита. - Между собой они говорят, конечно, на своих языках, а со мной - на русском». Где еще такое увидишь?

3. Элиста, столица Калмыкии

Legion Media

Небольшой город посреди степи на юге России - это центр буддийской культуры и шахматная столица страны.  Две трети этого стотысячного города - калмыки, которые исповедуют буддизм, поэтому в городе и его окрестностях расположены буддистские храмы.  «Сейчас многое делается, чтоб сохранить культуру и наследие калмыцкого народа», - говорит местный житель Алан Махт. Так, в Элисте находится самый большой в Европе хурул под названием «Золотая обитель Будды Шакьямуни», построенный в 2005.

Молитвенные барабаны

Молитвенные барабаны "кюрде", расположенные вокруг Центрального хурула (буддийского храма) "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в городе Элисте.

Кирилл Брага/Sputnik

А в 1997 к юго-востоку от города для Всемирной шахматной олимпиады был построен Сити-Чесс, где размещались участники. «Это одно из моих самых любимых мест в городе», - говорит Алан.  Каждый дом в Сити-Чесс имеет «шахматное» название: «Ферзь», «Белая ладья». Главное здание - Дворец шахмат, пол которого выглядит как шахматная доска (и на ней можно сыграть). 

4. Грозный, столица Чечни

Legion Media

Грозный - это современный мегаполис с небоскребами, торговыми центрами, широкими проспектами и восточным колоритом. Женщины в Грозном покрывают голову платками и носят длинные юбки. Здесь не приветствуется курение, поэтому человека с сигаретой на улице практически не встретишь. Алкоголь также не в почете: купить его можно только с 8 до 10 часов утра в крупных супермаркетах, а вечером - только в одном ресторане города. 

Баров и ночных клубов в столице Чечни нет, зато есть огромный современный футбольный стадион, театры, где идут спектакли на русском и чеченском, и много парков.

Елена Афонина/TASS

Здесь также находится крупнейшая мечеть в Европе «Сердце Чечни» на 10 тысяч человек с великолепным садом, фонтанами и гостиницей. «Мечеть “Сердце Чечни” - одно из самых красивых мест в городе, - говорит инструктор верховой езды Диана. - А еще цветочный парк, смотровая площадка “Лестница в небеса”, конный парк “Сирадин”... Для меня город комфортен на 100%!»

Диана говорит, что гостей в Грозном всегда принимают тепло. «Мы рады каждому туристу и встречаем человека с чистой душой». 

5. Якутск, столица Якутии

Республика Саха (Якутия). Якутск. Вид на ледоход на реке Лене. Протяженность ледохода составляет около 230 км.

Республика Саха (Якутия). Якутск. Вид на ледоход на реке Лене. Протяженность ледохода составляет около 230 км.

Гаврил Старостин/TASS

Один из самых удивительных городов России, где сочетается якутский колорит, сибирские пятидесятиградусные морозы и архитектура на вечной мерзлоте. Все здания здесь стоят на сваях, чтобы тепло от домов не подтапливало вечную мерзлоту, а фасады раскрашены в яркие цвета, которые помогают ориентироваться в морозном тумане. Зимой многие жители носят традиционную якутскую обувь унты и русские валенки, потому что в обычных сапогах далеко не уйдешь. 

Местная жительница во время продажи рыбы на центральном рынке города. Температура воздуха в городе минус 43 градуса.

Местная жительница во время продажи рыбы на центральном рынке города. Температура воздуха в городе минус 43 градуса.

Евгений Софронеев/TASS

В Якутске молодые урбанисты активно работают над созданием новых парков и мест отдыха. «Архитекторы хотят видеть современный город, и наша задача – создавать общественные пространства с учетом климатических особенностей», – говорит архитектор Сергей Пермяков. Даже коммуникации в городе задекорированы панелями с якутскими узорами. 

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