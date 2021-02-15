5 самых колоритных городов России

Буддистские храмы, древние крепости и запрет на продажу алкоголя. Где все это можно встретить в России?

В России живет почти двести различных народов, и во многих регионах они сохранили свою традиционную культуру и язык. Эти города поражают своей самобытностью и разительно отличаются от других городов России.

1. Кызыл, столица Тывы

Скульптурная композиция на въезде в город Кызыл. Александр Колбасов/TASS Александр Колбасов/TASS

Тыва, или Тува - небольшая республика на юге Сибири, известная как родина горлового пения. В Кызыле (по-тувински значит «красный»), столице и самом большом ее городе, живет почти 110 тысяч человек, многие из которых между собой общаются на тувинском языке, который признан в республике официальным наравне с русским. На тувинском издаются местные СМИ (ведущий новостей в национальном костюме) и играют спектакли (даже классика вроде «Ромео и Джульетты» переведена).

Кызыл не похож на обычный российский город: здесь есть много необычных скульптур героев народного эпоса, буддистские храмы и большой молитвенный барабан - подарок монахов-буддистов из индийского монастыря. «Традиции имеют очень высокое положение в жизни среднестатистического тувинца: уважение к старшим, азиатская скромность, почитание природы, говорит фотограф из Кызыла Даян Дансюрюн. - Вот сейчас близится национальный праздник Шагаа, и по улицам можно запросто увидеть людей гордо носящих национальную одежду». В городе проходят и музыкальные фолк-фестивали, и соревнования по традиционным видам спорта вроде стрельбы из тувинского лука, и мастер-классы по народным ремеслам.

Шаман общества "Адыг-Ээрен" (Дух медведя) в одной из комнат дома, который занимает шаманское общество в Кызыле. Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Хотя среди тувинцев распространены буддизм и шаманизм, местные жители с уважением относятся и к православию. «С детства помню, что в день Пасхи наша семья искренне поздравляла наших русских соседей с наступившим праздником», - говорит Даян.

2. Дербент, Дагестан

Нарын-Кала. Legion Media Legion Media

«Дербент - это один из самых старых городов России, поэтому он не может не отличаться от любого другого города, - говорит Маргарита Самойлова, которая переехала сюда по работе из Сибири. - Дома, улицы не похожи на улицы моего города». Город Дербент в Дагестане (Кавказ) - один из самых необычных городов в стране. Во-первых, ему уже более двух тысяч лет (эту дату отмечали в 2015 году): в городе с середины 8 веке сохранилась древняя Дербентская крепость с мечетью Джума. Во-вторых, этот город считается самым многонациональным в России. В 125-тысячном городе есть и мечети (как шиитские, так и суннитские), и православные храмы, и синагоги - и проводятся фестивали народов Дагестана.

Участники фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента. Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

«Тут проживают десятки народностей. Я сталкивалась только с лезгинами и аварцами, - говорит Маргарита. - Между собой они говорят, конечно, на своих языках, а со мной - на русском». Где еще такое увидишь?

3. Элиста, столица Калмыкии

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Небольшой город посреди степи на юге России - это центр буддийской культуры и шахматная столица страны. Две трети этого стотысячного города - калмыки, которые исповедуют буддизм, поэтому в городе и его окрестностях расположены буддистские храмы. «Сейчас многое делается, чтоб сохранить культуру и наследие калмыцкого народа», - говорит местный житель Алан Махт. Так, в Элисте находится самый большой в Европе хурул под названием «Золотая обитель Будды Шакьямуни», построенный в 2005.

Молитвенные барабаны "кюрде", расположенные вокруг Центрального хурула (буддийского храма) "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в городе Элисте. Кирилл Брага/Sputnik Кирилл Брага/Sputnik

А в 1997 к юго-востоку от города для Всемирной шахматной олимпиады был построен Сити-Чесс, где размещались участники. «Это одно из моих самых любимых мест в городе», - говорит Алан. Каждый дом в Сити-Чесс имеет «шахматное» название: «Ферзь», «Белая ладья». Главное здание - Дворец шахмат, пол которого выглядит как шахматная доска (и на ней можно сыграть).

4. Грозный, столица Чечни

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Грозный - это современный мегаполис с небоскребами, торговыми центрами, широкими проспектами и восточным колоритом. Женщины в Грозном покрывают голову платками и носят длинные юбки. Здесь не приветствуется курение, поэтому человека с сигаретой на улице практически не встретишь. Алкоголь также не в почете: купить его можно только с 8 до 10 часов утра в крупных супермаркетах, а вечером - только в одном ресторане города.

Баров и ночных клубов в столице Чечни нет, зато есть огромный современный футбольный стадион, театры, где идут спектакли на русском и чеченском, и много парков.

Елена Афонина/TASS Елена Афонина/TASS

Здесь также находится крупнейшая мечеть в Европе «Сердце Чечни» на 10 тысяч человек с великолепным садом, фонтанами и гостиницей. «Мечеть “Сердце Чечни” - одно из самых красивых мест в городе, - говорит инструктор верховой езды Диана. - А еще цветочный парк, смотровая площадка “Лестница в небеса”, конный парк “Сирадин”... Для меня город комфортен на 100%!»

Диана говорит, что гостей в Грозном всегда принимают тепло. «Мы рады каждому туристу и встречаем человека с чистой душой».

5. Якутск, столица Якутии

Республика Саха (Якутия). Якутск. Вид на ледоход на реке Лене. Протяженность ледохода составляет около 230 км. Гаврил Старостин/TASS Гаврил Старостин/TASS

Один из самых удивительных городов России, где сочетается якутский колорит, сибирские пятидесятиградусные морозы и архитектура на вечной мерзлоте. Все здания здесь стоят на сваях, чтобы тепло от домов не подтапливало вечную мерзлоту, а фасады раскрашены в яркие цвета, которые помогают ориентироваться в морозном тумане. Зимой многие жители носят традиционную якутскую обувь унты и русские валенки, потому что в обычных сапогах далеко не уйдешь.

Местная жительница во время продажи рыбы на центральном рынке города. Температура воздуха в городе минус 43 градуса. Евгений Софронеев/TASS Евгений Софронеев/TASS

В Якутске молодые урбанисты активно работают над созданием новых парков и мест отдыха. «Архитекторы хотят видеть современный город, и наша задача – создавать общественные пространства с учетом климатических особенностей», – говорит архитектор Сергей Пермяков. Даже коммуникации в городе задекорированы панелями с якутскими узорами.